Ali je Huawei poskrbel za (novo) revolucijo mobilne fotografije?

Natanko pred enim letom, torej prav tako zadnji teden marca, je Huawei v Parizu predstavil svoje nove pametne telefone P20 in P20 Pro. Trojna kamera na zadnji strani je bila takrat ena od izrazitejših in gotovo najvidnejših močnih točk takratnih novincev, a je po enem letu dozorel čas za nov napredek.

Zlasti P20 Pro s svojimi izredno dobrimi možnostmi fotografiranja v razmerah slabe osvetljenosti (namenoma nismo napisali samo teme) je dokazal, da je v nasprotju z morda nekoliko bolj poslovno usmerjeno serijo Huaweievih pametnih telefonov Mate serija P resnično namenjena predvsem tistim, ki jim je pri pametnem telefonu odlična fotografija na samem vrhu (ali zelo blizu samega vrha) prioritet in zahtev.

Premišljeno izbrana čas in kraj premiere

Niti lani niti letos izbira Pariza za predstavitev novih generacij serije P ni naključje. Pariz poznamo (tudi) kot mesto svetlobe in ravno iznajdljivost v vseh svetlobnih razmerah je tradicionalen adut Huaweieve serije P.

Če si je Samsung za predstavitev svojih najprestižnejših novosti izbral teden pred Mobile World Congressom in si tako prilastil medijsko pozornost tega trenutka, pa se je z istim namenom Huawei odločil za mesec po Barceloni.

Utrinek pred začetkom predstavitve novih pametnih telefonov znamke Huawei. Foto: Srdjan Cvjetović

Pravila na novo

Po uspehu s telefoni serije Mate 20 (zlasti Mate 20 Pro), predstavljenimi lansko jesen, ter po letošnji predstavitvi in začetku prodaje odličnih pametnih telefonov Samsungove serije S10, Huawei ne bo imel lahke naloge navdušiti in prepričati z novimi tridesetkami – a vendarle verjamejo, da jim bo uspelo. Temu so namenili tudi slogan: "Pravila so ustvarili zato, da bi jih napisali na novo."

Direktor družbe Huawei Richard Yu s pametnima telefonoma Huawei P30 in Huawei P30 Pro. Foto: Reuters

Že prvi pogled na P30 in P30 Pro dokazuje to, kar smo pravzaprav že dolgo vedeli: poudarek bo na fotografiji. To smo zaslutili že z uradnega vabila na svetovno premiero, kjer so med drugim zapisali, da mobilna fotografija po današnjem dnevu nikoli več ne bo enaka.

Desetkrat večje

Glavni poudarek: čim večja optična povečava, ki bo omogočala, da tudi z razdalje dobimo jasne in ostre posnetke detajlov. Pa ne samo tista računska povečava temveč tista prava optična, ki zares pripomore boljšim posnetkom na daljavo. Z magično številko deset, čeprav ne povsem z optično povečavo.

Novinec ima zdaj kar štiri kamere, ki jih sopodpisuje priznana nemška družba za fotografijo Leica. Tipalo sprednje kamere se zdaj lahko pohvali z ločljivostjo 32 milijonov pik. Na zadnji strani pa ima glavna kamera ločljivost 40 milijonov pik, ultraširoka 20 milijonov pik in periskopska (za povečavo) osem milijonov pik.

Primerjava v živo s tremi pametnimi telefoni z njihovo največjo možno povečavo. Na skrajni desni je #HuaweiP30Pro. #RewriteTheRules @HuaweiMobileSI @SiolNEWS pic.twitter.com/uXotk9F6CL — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) March 26, 2019

Neodvisne številke, s katerimi prvi mož enote za potrošniške naprave @HuaweiMobileSI Richard Yu ponazarja napredek kamer na #HuaweiP30Pro. #RewriteTheRules @SiolNEWS pic.twitter.com/orEW5bRfhM — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) March 26, 2019

Za čim redkejše in krajše obiske pri vtičnicah

Ena od poglavitnih prednosti Huaweievih telefonov je zelo učinkovita izraba energije, ki se odraža v daljših časih vzdržljivosti posameznega polnjenja. Zahvala, zlasti pri serijah P in Mate, gre učinkovitim algoritmom, za katere pravijo, da se s spoznavanjem načina uporabe še izboljšujejo (ti algoritmi so sicer včasih morda celo malo preveč agresivni, zaradi česar s privzetimi nastavitvami optimizacije kakšno obvestilo sem pa tja zamudi ali se sploh ne pojavi na zaslonu).

Za čim daljši čas med polnjenji bo tudi tokrat skrbela umetna inteligenca, za katero obljubljajo, da je napredovala pri več aplikacijah telefona. Svoje bo pristavil tudi akumulator, katerega celica premore 4.200 miliamperskih ur in hitro polnjenje z ustreznim 40-wattnim polnilcem.

Čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom

Različica Pro ima nekoliko večji zaslon (slabega 6,5 palca premera, kar je dobrega 16,4 centimetra), na "navadni" tridesetki pa premer meri 6,1 palca, kar je 15,5 centimetra. Saj res, ti vrednosti smo pred kratkim nekje že srečali, mar ne?

Zmogljivejši bratec družine P30 se lahko pohvali tudi z zaslonom AMOLED in čitalnikom prstnih odtisov, ki je, tako kot pri telefonu Mate 20 Pro, vgrajen pod zaslonom in ga zato ne vidimo na površini. Tudi sicer oblikovno obe tridesetki zelo sledita obliki, ki smo se je navadili pri slabega pol leta starem pametnem telefonu Huawei Mate 20 Pro.

Najnovejši Huaweiev Pro bo na voljo v več izvedbah, ki se razlikujejo po obsegu shrambnega prostora (od 128 do 512 gigabajtov), skupna pa sta jim osem gigabajtov delovnega pomnilnika in možnost razširitve shrambnega prostora z nanopomnilniškimi karticami.

Kirin 980 je še vedno car (a ni več osamljen na vrhu)

Zmogljivejši P30 Pro bo svojo moč upravičeval tudi s trenutno najzmogljivejšim Huaweievim procesorjem, to je Kirin 980, ki smo ga prvič srečali na delu med preizkusom lanskojesenskega Mate 20 Pro. Zgodovina se ponavlja: Huawei namenja vse svoje fotografske novosti seriji P, ki jim serija Mate potem sledi pol leta pozneje, pri procesorju pa je ravno nasprotno.

Če pa lani jeseni Kirin 980 skoraj ni imel omembe vrednega tekmeca, imamo zdaj pri konkurenci Qualcommov procesor Snapdragon 855 in (sicer nekoliko manj zmogljiv) Samsungov procesor Exynos 9820, ki se le uvrščata v isto vrhunsko ligo.

Sočasnih meritev vseh treh sicer nismo imeli možnosti narediti, a si upamo trditi, da bo Kirin 980 vsaj še v prvi polovici leta zagotavljal eno od najhitrejših, če ne kar najhitrejšo izkušnjo operacijskega Android na pametnih telefonih. To bomo zagotovo preverili na preizkusu v čim bližnji prihodnosti.

Več živahnih barv

Zdaj že preverjeno priljubljene prelivne barvne kombinacije, ki so se začele lani s serijo P20 in nadaljevale v seriji Mate 20 predvsem v modrih odtenkih, so z novima telefonoma P30 dobile novega člana. Odziva se na ime, ki odraža sončni vzhod, in ponuja živahen preliv med rdečo in oranžno.

Cena novih tridesetk ne bo nizka, ker Huawei drži seriji P in Mate (povsem upravičeno) v najvišjem cenovnem razredu. So pa vendarle poskrbeli, da bodo pri vsakem modelu in vsaki različici iz serije P30 priporočene redne maloprodajne cene za odtenek ali dva nižje od cen trenutno najbolj vročih in najnovejših neposrednih tekmecev. Redna prodaja pa bo stekla tudi v Sloveniji v prvem valu, to je v prvem tednu aprila.