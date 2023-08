Huawei in Ericsson bosta še naprej navzkrižno licencirala svoje patente

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedski Ericsson in kitajski Huawei sta obnovila svojo dolgoročno globalno pogodbo o navzkrižnem licenciranju patentov s področja telekomunikacijske infrastrukture.

Sodelovanje dveh telekomunikacijskih velikanov zajema bistvene patente za številne standarde na različnih področjih telekomunikacij, kot so 3GPP, ITU, IEEE, IETF, 3G, 4G in 5G.

Sporazum pogodbenicama predvsem omogoča globalni dostop do patentiranih standardiziranih tehnologij druge pogodbenice in vsakokratno prodajo omrežne infrastrukture in potrošniških naprav med podjetjema.

Primerno in pravično vrednotenje intelektualnih pravic

Obe pogodbenici sta prepričani, da je njun dogovor pomemben prispevek k ustvarjanju močnejšega patentnega okolja.

"Naši podjetji pomembno prispevata k standardnim esencialnim patentom (SEP) za mobilno komunikacijo, s tem pa obe strani dokazujeta, da mora biti intelektualna lastnina primerno spoštovana in zaščitena," je povedal vodja Huaweievega oddelka za intelektualno lastnino Alan Fan.

Huawei je ob koncu leta 2021 imel več kot 110 tisoč odobrenih patentov. Foto: Shutterstock

Podobno meni tudi glavna direktorica intelektualne lastnine pri Ericssonu Christina Petersson. "Uravnovešen pristop k licenciranju zagotavlja pravično varovanje pravic tako lastnikov pravic kot tistih, ki te patente uporabljajo, ter spodbuja zdrav in trajnosten razvoj panoge v korist potrošnikov in podjetij po vsem svetu," je povedala.

Velika soustvarjalca telekomunikacijskih standardov

Do konca leta 2021 je Huawei oddal okrog 200 tisoč patentnih prijav, med katerimi jih je 110 tisoč že bilo odobrenih. Leta 2022 je s 4.505 patentnimi prijavami zasedel prvo mesto na lestvici prijaviteljev Evropskega patentnega urada po številu vloženih patentnih prijav, v istem letu pa je celo v ZDA, ki Huawei že več let obravnavajo kot tveganega dobavitelja omrežne infrastrukture, vložil več kot 11 tisoč patentnih prijav.

Huawei je lani že drugo leto zapored od prodaje svojih intelektualnih pravic zaslužil več, kot je vsem drugim plačal za uporabo njihovih pravic.

Ericsson letno namenja v raziskave in razvoj okrog štiri milijarde evrov. Foto: Reuters

Švedski Ericsson ima več kot 60 tisoč odobrenih patentov in ocenjuje, da bodo letos na račun licenciranja svojih intelektualnih pravic ustvarili okrog milijarde evrov prihodka.

V razvoj in raziskave letno namenjajo okrog štiri milijarde evrov, njihove projekcije so, da bodo prihodki od licenciranja njihovih intelektualnih pravic še naprej rasli.