Huawei FreeBuds 4i: slušalke z deseturnim neprekinjenim predvajanjem že na voljo v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Globalni tehnološki velikan Huawei je predstavil povsem nove brezžične slušalke FreeBuds 4i z izjemno avtonomijo baterije, edinstvenim in elegantnim dizajnom, neprekosljivo kakovostjo zvoka in zmogljivostjo aktivnega dušenja hrupa (ANC). Na voljo so v keramično beli in kristalno črni barvi. Do konca aprila so slušalke na voljo po promocijski ceni 69 evrov.

Njihovo obliko je navdihnila svetovno znana plaža s črnim peskom na Islandiji, medtem ko je ravno prav velika polnilna škatlica zasnovana tako, da se odlično prilagaja dlani. Strokovnjaki Huaweia so sicer opravili na tisoče preizkusov, da so našli obliko, ki se popolnoma prilagaja ušesnim kanalom in s tem zagotavlja udobje tudi pri dolgotrajni uporabi. Slušalke so namenjene aktivnim in energičnim uporabnikom, saj jim omogočajo, da tudi med dogodivščinami prisluhnejo lepoti življenja. Zahvaljujoč napredni zvočni tehnologiji namreč povsod in vedno zagotavljajo vrhunsko zvočno izkušnjo.

Brez težav zdržijo ves dan

Za uporabnike je življenjska doba baterije ključnega pomena, zato imata ušesna čepka slušalk Huawei FreeBuds 4i veliki bateriji z visoko sposobnostjo hranjenja energije. Ko je aktivno dušenje izključeno, slušalke ponujajo kar do deset ur neprekinjenega poslušanja glasbe ali do 6,5 ure telefonskega pogovora. Skupaj s polnilno škatlico dosežejo do 22 ur predvajanja ali do 14 ur pogovorov. Če je dušenje vključeno, bateriji zadoščata za do 7,5 ure predvajanja glasbe ali do 5,5 ure pogovorov.

Da bi bila uporabniška izkušnja čim boljša, imajo slušalke vključeno hitro polnjenje. Že deset minut hitrega polnjena zadostuje za kar štiri ure zvočnega užitka, kar drastično zmanjša čas, ko slušalk zaradi polnjenja ne morete uporabljati.

Uravnoteženost zvoka za neokrnjen užitek

Slušalke Huawei FreeBuds 4i vsebujejo prilagojena desetmilimetrska zvočna gonilnika z visoko amplitudo za zmogljive nizke tone, prilagodljivi membrani iz materiala PEEK + PU za visoko občutljivost in bogat dinamični odziv, medtem ko odlična struktura za dušenje hrupa vetra zagotavlja doslednost zvočnih učinkov. Kot celota vsi elementi delujejo usklajeno, zaradi česar v priljubljeni glasbi slišite vse zvočne podrobnosti.

Zasnovane so tako, da ustrezajo potrebam uporabnikov z raznolikim glasbenim okusom, vključno z ljubitelji kakovostne priljubljene glasbe. Strokovnjaki za uglaševanje so pozorno inštrumente, ritme in vokalne sloge ter tako kakovost zvoka postavili na raven, ki zadosti vsakodnevnim potrebam večine uporabnikov.

Slišite, kar želite slišati

Sistem dinamičnega dušenja hrupa (ANC) z mikrofoni prisluškuje zvokom okolice, da ustvari povratne zvočne valove, ki zmanjšajo neželen hrup. Algoritem pri tem upošteva razmere v okoljih, kjer slušalke največkrat uporabljate, na primer v hrupnih nakupovalnih središčih, sredstvih javnega prevoza, na železniških postajah in v pisarniških prostorih, da zagotovi učinkovito izkušnjo odpravljanja hrupa.

Slušalke Huawei FreeBuds 4i ponujajo način ozaveščenosti, s katerim lahko po želji slišite zvoke okolice, ne da bi jih morali sneti. S preprostim zadržanim dotikom samodejno za želeni čas preklopijo med načinom dušenja hrupa v način ozaveščenosti.

Sistem dušenja hrupa poskrbi tudi za odlično kakovost telefonskih pogovorov. Ekskluzivna tehnologija omogoča mikrofonom natančno zajemanje glasu, oblika in postavitev mikrofonov zmanjšujeta zvoke vetra, medtem ko algoritmi umetne inteligence odstranijo druge neželene zvoke.

Natančna zaznava dotika

Poleg neokrnjene kakovosti zvoka slušalke Huawei FreeBud 4i ponujajo tudi odlično uporabniško izkušnjo. Predvajanje glasbe, glasovne klice in sistem aktivnega dušenja hrupa preprosto upravljate z dotikom. Poleg tega boste po povezavi s pametnim telefonom na njegovem zaslonu pridobili natančne podatke o stanju baterij v obeh ušesnih čepkih in polnilni škatlici. Tako kot drugi modeli iz družine slušalk Huawei FreeBuds tudi nove omogočajo preprosto povezavo z vsemi modeli pametnih telefonov s sistemoma iOS in Android.

Razpoložljivost in cena Slušalke Huawei FreeBuds 4i so že na voljo v Sloveniji, in sicer v biserno beli in kristalno črni barvi. Do konca aprila jih lahko kupite po promocijski ceni 69 evrov, nato pa bo maloprodajna cena znašala 79 evrov. Več informacij na: https://consumer.huawei.com/si/audio/freebuds4i/

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.