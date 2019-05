So s Hrvaške res spreminjali vreme? Zgodbi v ozadju mnogi ne verjamejo.

Po družbenih omrežjih je med slovenskimi in hrvaškimi uporabniki skoraj že tradicionalno spet zaokrožil odmeven članek hrvaškega spletnega portala Dnevno.hr iz aprila 2015, ki krivdo za nestanovitno ali podivjano vreme in druge ekstremnejše naravne pojave pripisuje zloglasnemu antenskemu sistemu HAARP. Tega naj bi svetovna elita zgradila prav na Hrvaškem, nato pa so tudi s pritiskom na Google izbrisali vse dokaze, da je kompleks sploh obstajal.

Članek z naslovom "PANIKA U HRVATA: Otkrivene stravične HAARP antene u Hrvatskoj? Nalaze se u hrvatskim šumama i u blizini ovog hrvatskog grada?!" kot dejstvo opisuje pričevanje neimenovanega vira, ki naj bi imel dokaz, da so oblasti prikrile obstoj antenskega sistema HAARP v bližini hrvaškega mesta Karlovac.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

HAARP je okrajšava za High Frequency Active Auroral Research Program. Gre za raziskovalni kompleks na Aljaski, s katerim so znanstveniki ameriške vojske, natančneje ameriškega vojaškega letalstva, med letoma 2007 in 2014 preučevali ionosfero, enega od zgornjih slojev Zemljine atmosfere, in odkrivali morebitne načine za manipulacijo ionosfere za omogočanje hitrejše komunikacije.



Sistem anten HAARP na Aljaski, v ozadju je viden skoraj 5.000 visoki ognjenik Sanford. Foto: Wikimedia Commons

Skopi podatki o poskusih znanstvenikov in skrivnostnost vojske glede sistema HAARP so botrovali nastanku številnih teorij zarot, ki so zelo žive še danes. HAARP so mnogi obtožili manipulacije z vremenom, povzročanja potresov, načrtnih izbruhov vulkanov, nadzora misli in nekaterih še bolj za lase privlečenih dejanj, ki tako rekoč nimajo znanstvene podlage.



O tem, da bi antene lahko uporabili kot orožje, nekdanji vodilni HAARP-ov znanstvenik Dennis Papadopoulos ni vedel ničesar.



Dennis Papadopoulos je profesor fizike na oddelku za fiziko in astronomijo univerze ameriške zvezne države Maryland. | Foto: Univerza Maryland

"HAARP je videti nenavadno, znanstveniki pa smo bili od začetka projekta na Aljaski zavezani molku, zato je povsem razumljivo, da ljudje niso razumeli, kaj pravzaprav počnemo. Teorije zarote, ki so zaradi tega nastale, so zelo pretirane. Če bi res lahko poljubno upravljali vreme in povzročali potrese, bi tehnologijo patentirali in jo prodali Wall Streetu," je leta 2014 dejal Papadopoulos.



Ameriška vojska je kompleks HAARP leta 2015 po koncu preizkusov nameravala uničiti, a se je po pogajanjih z znanstveniki in vlado ZDA odločila, da ga v uporabo preda akademikom. Z zloglasnimi antenami danes upravlja univerza aljaškega mesta Fairbanks, prve ionosferske poskuse so začeli izvajati leta 2017.

Kje na Aljaski je "pravi" HAARP:

Polje anten naj bi se nahajale nekje v bližini hrvaškega mesta Karlovac, a lokacijo geografske koordinate v resnici umeščajo na vzhod Hrvaške v bližino meje s Srbijo:

Google naj bi sliko sistema HAARP s svojega zemljevida izbrisal kar s Photoshopom

Portal Dnevno.hr trdi, da so odgovorne oblasti, domnevno naj bi šlo za vlado ZDA, obstoj HAARP na Hrvaškem prikrile tako, da so ukazale odstranite dokazov o obstoju kompleksa z Googlovega zemljevida Maps.

Satelitsko sliko lokacije naj bi spremenili v Photoshopu, programu za obdelavo grafike.

HAARP na Hrvaškem: levo je, desno ga ni. V obeh primerih gre sicer za isto fotografijo, a so s Photoshopom v resnici obdelali levo in ne desne. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V Photoshopu je bila v resnici spremenjena zgornja leva fotografija. Nekdo jo dopolnil z antenskim kompleksom, dovozom in nekaj dodatnimi zgradbami ter se malce poigral s kontrasti, zaradi česar so ceste in drevje videti svetlejši.

V obeh primerih gre sicer za isto fotografijo, ki je bila sodeč po podatkih Googla posneta 8. aprila 2013, le da je leva malce bolj približana.

Foto: Matic Tomšič / Google Zemljevidi

Ujeli so se na limanice šaljivca, ki je preizkušal lahkovernost podpornikov teorij zarot

A največji dokaz, da gre za prevaro oziroma fotomontažo, je podatek, kje je spletni portal Dnevno.hr sploh naletel na zgornjo domnevno fotografijo HAARP na Hrvaškem.

Našli so jo namreč v zdaj že ukinjeni skupini na Facebooku z imenom Uklonimo HAARP s hrvatske zemlje. To je ustanovil šaljivec, ki je hotel izvedeti, koliko hrvaških uporabnikov Facebooka bo lahko naplahtal z lažnimi objavami, ki so podpirale znane teorije zarot.

Na njegove trnke se jih je ujelo več tisoč, svoje delo pa je opravil tako prepričljivo, da so ga po tem, ko je razkril, da je bila vse skupaj samo velika šala, člani skupine Uklonimo HAARP s hrvatske zemlje obtožili izdaje, prodal naj bi se namreč "svetovnim elitam".

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kljub temu, da je postalo javno znano, da je bil avtor fotografij sistema HAARP na Hrvaškem zgolj šaljivec, mnogi hrvaški uporabniki Facebooka na članek portala Dnevno.hr v zadnjih letih še vedno opomnijo vsakič, ko se nad Velebitom zberejo črni oblaki.

Informacije v članku so dejstvo postale tudi za nekatere Slovence. Na Facebooku in v komentarjih pod vsebinami slovenskih medijev se namreč vsako leto ob močnejšem vetru, toči, prezgodnjem snegu ali razlivanju rek zgodi, da kdo krivdo za ekstremnejše vreme pripiše kompleksu HAARP na Hrvaškem:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

HAARP je bil po mnenju precej Slovencev kriv za žledolom leta 2014

Na Facebooku obstaja tudi ena velika slovenska skupina v podporo teoriji zarote o sistemu HAARP z imenom HAARP - zločin proti planetu in življenju, ki šteje nekaj več kot 5.200 članov.

HAARP je bil v Sloveniji predmet najbolj goreče razprave sicer v začetku leta 2014 po katastrofalnem žledu, ko se mnogi niso mogli sprijazniti z ugotovitvijo meteorologov, da je šlo za kruto igro narave.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

To je bila voda na mlin zagovornikov teorij zarot, ki so HAARP skupaj z domnevnim škropljenjem kemikalij, ki naj bi ga izvajala zveza Nato, ožigosali za krivca za žledolom.

Ker so mnogi ljudje tako zelo želeli verjeti, da je bila na delu višja sila, na kar je v svoji kolumni opozoril tudi Miha Mazzini, je bilo zanimanje Slovencev za HAARP daleč največje prav v tistem obdobju:

Podatek smo pridobili s pomočjo orodja Google Trends, ki omogoča pregled podatkov o priljubljenosti iskalnih izrazov skozi čas. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

