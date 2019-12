Googlova ustanovitelja zapuščata svoji najvišji vodilni mesti

Na položaju glavnega izvršnega direktorja družbe Alphabet bo Pagea nadomestil zdajšnji glavni izvršni direktor družbe Google Sundar Pichai, ki se je Googlu pridružil leta 2004. Pichai se je pred 47 leti rodil v Indiji, kjer je diplomiral, nato pa je študij nadaljeval v ZDA, in sicer na univerzi Stanford in Univerzi Pensilvanije.

Larry Page in Sergey Brin sta ustanovila Google v garaži na območju San Francisca davnega leta 1998. Družba Alphabet je kot Googlova krovna družba nastala pred štirimi leti, ko je tehnološki velikan zaplaval še v številna druga področja poleg svoje temeljne dejavnosti.

"Naravni čas za poenostavitev upraviteljske strukture"

S krovno družbo Alphabet so googlovci želeli svoje čedalje raznovrstnejše dejavnosti urediti še pregledneje, so takrat zapisali. Page in Brin sta takoj ob ustanovitvi Alphabeta presedlala tja iz Google, saj sta menila, da se bosta tako še intenzivneje usmerila na nove pobude.

"Zdaj je naravni čas za poenostavitev naše upraviteljske strukture," sta v blogu zapisala 46-letnika. "Alphabet in Google ne potrebujeta več dveh glavnih izvršnih direktorjev in predsednika."

"Ponujala bova nasvete in ljubezen, ne pa vsakdanjega teženja"

"Čas je, da prevzameva vlogo ponosnih staršev, ki ponujata nasvete in ljubezen, ne pa tudi vsakdanjega teženja," sta še povedala Googlova ustanovitelja, ki menita, da je Pichai najboljša izbira za prvega moža Alphabeta.

Pichai bo tako glavni izvršni direktor tako družbe Google kot krovne družbe Alphabet.

Glavni izvršni direktor družbe Google bo prevzel enako funkcijo v Googlovi krovni družbi Alphabet, ki jo je do zdaj opravljal Larry Page. Foto: Reuters

Moč bosta le obdržala

Page in Brin sicer že nekaj časa nista pogosto nastopala v javnosti. Ravno Sundar Pichai je bil najbolj izpostavljena oseba v celotni skupini Alphabet, do neke mere tudi glavna izvršna direktorica YouTuba Susan Wojcicki.

A čeprav je njun formalni odstop videti kot ena največjih sprememb na vrhu Googla in Alphabeta, odstop vodstvenih funkcij za "ponosna starša" nikakor ne pomeni izgube moči. Page in Brin imata skupaj 51 odstotkov volilne pravice v upravi Alphabeta in to se ne bo spremenilo.

Oba med 15 najbogatejšimi na svetu

Alphabet je po lestvici ameriške poslovne revije Alphabet 17. največje podjetje na svetu, katerega tržno vrednost so ocenili na 863 milijard ameriških dolarjev (785 milijard evrov).

Še višje sta na lestvici najbogatejših Zemljanov ravno Page in Brin, premoženje vsakogar od njiju ocenjujejo na približno 50 milijard ameriških dolarjev (dobrih 45 milijard evrov). Page se je uvrstil na deseto, Brin pa na 14. mesto.