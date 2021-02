To je do zdaj neznani genij iz kleti, ki je nočna mora Wall Streeta

Vlagatelji iz skupnosti wallstreetbets na spletnem forumu Reddit se, kar zadeva dolgotrajno držanje pozicij v določenih delnicah in kljubovanje močni želji po prodaji, radi šalijo in obenem tudi malo hvalijo, da imajo "diamantne" roke, saj je njihov prijem tako trden, da delnic ne izpustijo iz dlani. Keith Gill ima morda najbolj diamantne roke med vsemi: čeprav bi se lahko že zdavnaj umaknil in začel živeti kot multimilijonar, še vedno ni prodal večine svojih delnic, katerih vrednost je v zadnjem letu in pol povečal za več stokrat.

Vlagatelji iz skupnosti wallstreetbets na spletnem forumu Reddit se, kar zadeva dolgotrajno držanje pozicij v določenih delnicah in kljubovanje močni želji po prodaji, radi šalijo in obenem tudi malo hvalijo, da imajo "diamantne" roke, saj je njihov prijem tako trden, da delnic ne izpustijo iz dlani. Keith Gill ima morda najbolj diamantne roke med vsemi: čeprav bi se lahko že zdavnaj umaknil in začel živeti kot multimilijonar, še vedno ni prodal večine svojih delnic, katerih vrednost je v zadnjem letu in pol povečal za več stokrat. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

34-letni Keith Gill je najverjetneje nehote postal obraz dogodka, ki se bo v prihodnosti zagotovo znašel na seznamu najpomembnejših v letu 2021, če ne kar v celotnem desetletju. To je totalna borzna vojna, v kateri so se na nasprotnih bregovih znašli orjaki z Wall Streeta in številni mali vlagatelji z vsega sveta, ki so želeli izkoristiti sila redko priložnost, da na videz nedotakljivim upravljavcem milijardnega kapitala podkurijo in obenem še dobro zaslužijo.

Do zdaj nepredstavljiv obračun je povzročila delnica ameriške verige trgovin z videoigrami GameStop. Velikani z Wall Streeta, tako imenovani hedge skladi, so stavili proti podjetju in na borzi zavzeli pozicije, s katerimi bi ogromno zaslužili, če bi delnica še naprej padala. Delnice GameStopa so si namreč izposodili in jih prodali, nato pa čakali na padec cene, da bi jih lahko kupili znova in jih vrnili.

Mali vlagatelji, ki so se sprva ohlapno organizirali na spletnem forumu Reddit, natančneje v skupini wallstreetbets, kasneje pa se je glas o njihovem "projektu" razširil po vsem spletu, pa so začeli delnico GameStopa množično kupovati. S tem so hedge sklade spravili v neugoden položaj: cena delnice GameStopa je naraščala, hedge skladi pa so morali oziroma še vedno morajo delnice odkupiti nazaj. Višje cene so jim prizadejale visoke izgube.

Kakšno vlogo ima pri vsem tem Keith Gill?

Ko je Gill poleti 2019 prvič kupil delnice GameStopa, je bil eden redkih, ki so verjeli, da se lahko ta nekdanji biser ameriške popkulture še vrne na pota stare slave. GameStopu je prodaja in z njo prihodki padala celo desetletje, napovedovali so zaprtje več sto od 5.500 trgovin, ki jih imajo po vsem svetu.

Nezavidljiv položaj GameStopa, tako ga je videl velik del javnosti, se je odražal v ceni delnice, ki je takrat znašala okrog 5 ameriških dolarjev, dvanajstkrat manj kot novembra 2007, ko je bil GameStop na vrhuncu moči.

Toda Gill je videl nekaj več - videl je tako imenovano "globoko vrednost" oziroma "jeb... globoko vrednost". Njegov vzdevek na spletnem forumu Reddit, natančneje v skupnosti wallstreetbets, je namreč točno to: "jeb... globoka vrednost" ali deepfuckingvalue.

GameStop je takrat namreč ravno izbiral novo vodstvo, obetala pa se je tudi preobrazba poslovanja - veriga bi manj stavila na fizično prodajo in več na spletno. Prodrla bi tudi v svet ešporta, tekmovalnega igranja videoiger. Gill je videl potencial.

Septembra 2019 je v skupnost wallstreetbets objavil prvega od svojih tako imenovanih YOLO poročil. YOLO je kratica za prepoznaven rek You Only Live Once ali živiš samo enkrat. Pokazal je, koliko je stavil na delnico GameStopa - 53.566 ameriških dolarjev oziroma okrog 44.000 evrov.

Gill je delnice kupil prek tako imenovanih opcij za nakupe, kar pomeni, da je zanje odštel še precej manj kot pet dolarjev, kolikor je bila takrat njihova tržna cena. Najnižja cena je znašala samo 30 dolarskih centov. Tisti mesec je ustvaril že precej dobička, saj je svojo prvotno naložbo več kot podvojil.

Človek z diamantnimi rokami

Previjmo čas naprej za slabo leto in pol, natančneje do 27. januarja letos. Gill je na Redditu objavil najnovejše YOLO poročilo. Iz njega je bilo razvidno, da je v delnice podjetja GameStop do takrat vložil že okrog 750.000 ameriških dolarjev. Toda v oči je še bolj bodel znesek, v katerega se je napihnila njegova naložba - vredna je bila neverjetnih 46 milijonov ameriških dolarjev.