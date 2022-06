Gajini poletni načrti

Oglasno sporočilo

Z glasbo in petjem se je začela ukvarjati že v otroštvu. Najprej je pela v otroškem zboru, pozneje pa je začela obiskovati ure solopetja. Petje pa ni edina Gajina glasbena strast. Igra tudi klavir, violino in violo, zamikale so jo tudi strune kitare, ki se jo je naučila igrati kar sama.

Milenijka je svojo prvo skladbo posnela pri trinajstih letih, zanjo napisala celo besedilo, večkrat pa je bila tudi nagrajena na glasbenih tekmovanjih. Poleg glasbe jo zanimajo še ličenje, kozmetika in moda, zelo uspešna pa je tudi kot ustvarjalka vsebin na družbenih omrežjih. Pred dnevi smo Gajo opazili na predstavitvi nove pametne ure Huawei Watch GT 3 Pro in jo ob tej priložnosti povprašali o njenih načrtih za letošnje poletje.

Gaja, preden nam uideš na poletne počitnice, nam zaupaj, ali te lahko pred poletjem vidimo še na kakšnem nastopu?

Poleti ne načrtujem večjih nastopov, imam pa dogovorjenih kar nekaj manjših, lahko rečem bolj zasebnih, recimo na korporativnih dogodkih, zasebnih praznovanjih in porokah. Vedno pa vse svoje večje nastope najavim na svojem profilu na Instagramu, tako da me spremljajte in nastopi vam zagotovo ne uidejo!

Kako je občinstvo sprejelo tvojo novo pesem Sledi?

Zdi se mi, da super! Sicer se zavedam, da že dolgo nisem izdala kakšne pesmi, zato bo verjetno trajalo malce dlje, da se moja noviteta "prime". Pred kratkim sem tudi spremenila svoje umetniško ime. Umaknila sem priimek in zdaj se predstavljam samo kot Gaja.

Vem, da je to težko vprašanje, pa vendarle, katera od pesmi ti je najljubša?

Iskreno se ne bi mogla odločiti samo za eno, vsaka ima posebno mesto v mojem srcu. Najraje pa v živo izvajam pesmi Ona in Le tebe rabim.

Je res, da lahko pred jesenjo pričakujemo še eno pesem?

Seveda! Najverjetneje že septembra.

Nam lahko kaj več poveš o njej?

Iskreno ne vem, za katero pesem se bom odločila, ker jih je trenutno v delu več, saj pripravljam nov album. Z ekipo se moramo še dogovoriti, katera bo tista, ki jo bomo izdali kot drugi singel. Bo pa to nedvomno znano že zgodaj jeseni.

Zdaj pa o počitnicah. Kakšne so tvoje najljubše?

Najraje imam počitnice v toplih krajih, kjer sem lahko sproščena, brez ličil, urejene frizure, kjer sem lahko večino dneva v kopalkah. Rada raziskujem tuje kraje, dobro jem in si vzamem čas za počitek. Obožujem morje, tudi na Hrvaškem sem rada vsako leto vsaj kakšen teden. Če bi morala izbrati svojo najljubšo destinacijo, pa je to zagotovo Tajska.

Si že izbrala letošnjo destinacijo in družbo?

Letošnje počitnice so iskreno še malce v zraku, s prijateljico sva sicer dogovorjeni, da greva za nekaj dni v Grčijo, s fantom pa se še odločava, kam bova pobegnila. V planu je raziskovanje Italije, mogoče Barcelona, Lizbona ali pa grški otok Kreta. Izbira je kar težka, dokončne odločitve še nisva sprejela.

Zaupaj nam še, katere so tvoje najljubše aktivnosti na dopustu?

Obožujem sončenje. Rada ležim ob morju in ne počnem ničesar. Ker si med letom redkokdaj privoščim čas, da preberem kakšno knjigo, je na morju zagotovo čas tudi za branje. Rada sem tudi aktivna, obožujem sprehode ob morju, plavanje … Uživam v dobrih večerjah, plesu in zabavah, odvisno seveda od destinacije. Rada okusim del kulture kraja, v katerem sem.

Gaja, zaupaj nam še pet razlogov, zakaj bi prijateljem priporočila Huawei Watch GT 3 Pro.

1. Videz, v katerega sem se zaljubila.

46-milimetrska različica ima čudovito ohišje iz titana, obrobljeno z natančno obdelanimi robovi, ki se svetijo pod vsemi koti. Krasi jo tudi zaslon iz safirnega stekla, tako da je ura trpežna in odporna na praske. Moja je nekoliko manjša, ima 43 milimetrov. Zaljubila sem se v keramično ohišje, ki je med testiranjem prestalo izjemno visoko temperaturo − 1.500 stopinj Celzija − in je bilo končano s poliranjem z diamantnim prahom, kar pomeni, da ima ura čisto, belo in brezhibno teksturo.

2. Zdravje je na prvem mestu.

Watch GT3 Pro je opremljena s tehnologijo tipal Huawei TruSeen ™ 5.0+. Tako zagotovi najbolj natančno merjenje zdravstvenih parametrov, kot so srčni utrip, nasičenost krvi s kisikom, raven stresa, celo kakovost spanca, meri pa tudi temperaturo kože. Moja keramična lepotica je moja zdravstvena spremljevalka.

3. 100 športnih načinov, med katerimi je tudi prosto potapljanje.

Watch GT 3 Pro sledi športom v zaprtih prostorih ali na prostem od funkcionalnega treninga, crossfita do joge. Kar pravzaprav ni nič novega, saj vam to omogoča večina pametnih ur. Vendar Watch GT 3 Pro prinaša dva povsem nova načina treninga. Prosto potapljanje in golf. Watch GT 3 Pro je prejela ocene IP68 in 5ATM in je kvalificirana za prosto potapljanje do 30 metrov tudi v slani vodi. Ura prikazuje informacije o potapljanju v realnem času, vključno s hitrostjo, globino in trajanjem potopa, vsebuje pa tudi varnostne nastavitve, tako da vas bo opomnila, ko se potapljate pregloboko ali predolgo.

4. Nikoli me ne pusti na cedilu.

Deset minut polnjenja zagotovi kar 25-odstotno napolnjenost baterije, medtem ko boste 100-odstotno napolnjenost dosegli v 85 minutah in si tako zagotovili do 14 dni uporabe večje različice ali do tedna avantur s 43-milimetrsko uro.

5. Združljiva je z napravami iOS in Android.

Če želite v celoti izkoristiti prednosti ure Watch GT 3 Pro, jo morate sinhronizirati s svojim pametnim telefonom in ga z njo seznaniti prek aplikacije Huawei Zdravje. Aplikacija je vnaprej nameščena na vseh pametnih telefonih Huawei, medtem ko boste uporabniki drugih znamk aplikacijo našli v svoji trgovini z aplikacijami. Pametna ura Watch GT 3 Pro je tako kot aplikacija Huawei Zdravje združljiva z vsemi napravami iOS in Android.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA D.O.O.