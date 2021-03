Francosko sodišče: proizvajalec je prikrival, da so tablete Mediator morilske

Na zatožni klopi so se znašli tudi posamezniki, ki so bili hkrati v javnih službah in na plačilnih seznamih družbe Servier, ter tudi francoska agencija za varnost zdravil, ki je svoj del odgovornosti že priznala.

Na zatožni klopi so se znašli tudi posamezniki, ki so bili hkrati v javnih službah in na plačilnih seznamih družbe Servier, ter tudi francoska agencija za varnost zdravil, ki je svoj del odgovornosti že priznala. Foto: Reuters

"Obtoženec je zamajal zaupanje ljudi v zdravstveni sistem in čeprav so več let vedeli za tveganja, niso nikoli ustrezno ukrepali," je ob izreku sodbe dejala predsednica sodišča Sylvie Daunis.

Sodišče je sklenilo, da je družba Servier kriva tudi nenamernega poškodovanja in zavajanja (ne pa tudi goljufije) ter jim je izrekla skupno kazen v višini 2,7 milijona evrov.

"Naredili smo nekaj napak"

Družba Servier je vse navedbe in obtožbe vseskozi zavračala, čeprav je nekoč drugi človek družbe Jean-Philippe Seta priznal, da je Servier "naredil nekaj napak".

Odškodnino je zahtevalo okrog 6500 žrtev tega zdravila, ki so ob terapiji razvili srčne težave. Foto: Reuters

Kot so sporočili iz te družbe, so do zdaj že sklenili poravnave z več kot tisoč oškodovanimi, in sicer v skupni višini 200 milijonov evrov.

Kaznovali tudi nekdanjega drugega moža družbe

Kakšnih 6500 oškodovancev, med katerimi so tudi francoske zdravstvene blagajne, bo prejelo odškodnine v skupni višini več deset milijonov evrov, kar je vendarle manj kot ena milijarda, ki so jo zahtevali.

Seta, nekoč desna roka ustanovitelja družbe Jacquesa Serviera, je obsojen na štiriletno pogojno zaporno kazen, prisodili pa so mu tudi 90.600 evrov globe in izplačilo odškodnin v višini več milijonov evrov, poročajo francoski mediji.

Tudi regulatorju je spodletelo pri njegovi vlogi

Med obsojenimi so tudi štirje nekdanji vodilni v več farmacevtskih družbah, ki so obsojeni na pogojne zaporne kazni zaradi konflikta interesov.

Za krivo nenaklepnega umora in povzročanja nenamernih poškodb so razglasili tudi francosko agencijo za varnost zdravil ANSM. "Resno jim je spodletelo pri njihovi vlogi zdravstvenega regulatorja," so povedali ob izreku globe 303 tisoč evrov zaradi zamude pri umiku zdravila, na katerega stranske učinke je stroka pred tem večkrat opozarjala. Regulator je že prej priznal svoje napake in sodbi ni ugovarjal.

Od dokončnega umika zdravila Mediator do sodnega epiloga je minilo 12 let. Foto: Reuters

Več let so se sprenevedali

Zdravilo Mediator je poskrbelo za enega največjih francoskih in svetovnih farmacevtskih škandalov. Leta 2009 so ga umaknili iz prodaje po tem, ko je več kot pet milijonov ljudi v 33 letih komercialnega obstoja tega zdravila prejemalo te tablete predvsem zaradi povišane telesne mase ob hkratni sladkorni bolezni. Zdravniki so Mediator množično predpisovali tudi zdravim posameznikom za zatiranje apetita.

Prvi pomisleki, da bi Mediator lahko povzročal zaplete s srcem, so se pojavili že deset let pred umikom tega zdravila, so poročali francoski mediji. Več sto smrtnih primerov v prvem desetletju tega stoletja pripisujejo prav stranskim učinkom tega zdravila, katerega proizvajalec naj bi zavestno prikrival ta tveganja.

Največja škoda ni merljiva v denarju

Servier in Jean-Philippe Seta sta ves čas zatrjevala, da se nevarnosti tega zdravila do leta 2009 nista zavedala, a so ga že pred tem prepovedali v Italiji, Španiji in ZDA (slednja že leta 1996).

Francoski mediji še ocenjujejo, da je največja škoda tega dogajanja krepitev nezaupanja javnosti v farmacevtsko industrijo.

K razjasnitvi okoliščin in stranskih učinkov zdravila Mediator so v veliki meri prispevala prizadevanja in raziskave francoske pulmologinje Irene Frachon. Foto: Reuters

Sprva želeni učinki, potem pa …

Večina žrtev, ki so na sojenju govorile o neželenih učinkih tega zdravila, so bile ženske, praviloma zadihane in tako utrujene, da je njihovo pričanje potekalo sede in ne stoje, kot je to običajna praksa na sodiščih. Sprva je bilo zdravilo glede na njihovo pričevanje uspešno pri izgubljanju telesne mase, a so čez nekaj let sledile težave s srcem.

Uradne ocene navajajo, da bi zdravilo lahko povzročilo smrt približno 500 oseb, čeprav nekateri strokovnjaki navajajo tudi do štirikrat višje številke, še poročajo francoski mediji.

O prizadevni pulmologinji posneli film

Razsežnosti te afere v (francoski) družbi so tako velike, da so leta 2016 po njej posneli tudi film z naslovom 150 miligramov, v katerem so poudarili prizadevanja pulmologinje Irene Frachon iz Bresta na zahodu Francije.

Frachonova je odkrila pojave srčnih zapletov in si s preiskavami ter kampanjami prizadevala za razjasnitev okoliščin in zagotovitev pravične rešitve, ki je tako prišla po dolgih letih odlašanja in za več sto ljudi prepozno.