Fotografirati mu je uspelo enega najredkejših prizorov v naravi

Prebivalec mesta Omaha v ameriški zvezni državi Nebraska je na drevesu pred sosedovo hišo naletel na tako imenovanega "podganjega kralja", izredno redko opažen naravni pojav, do katerega pride, ko se glodavcem zavozlajo repi. V neugodnem položaju se v tem primeru sicer niso znašle podgane, temveč šest mladih veveric.

Craig Luttman, ki je prvi opazil nenavaden prizor, je na pomoč vevericam, ki so panično lezle vsaka v svojo smer, poklical strokovnjake iz lokalne organizacije za zaščito živali. Ker njihovih repov niso mogli razvozlati takoj, so jih odpeljali na sedež organizacije.

Veverice so se po ugotovitvah strokovnjakov v tako imenovanem podganjem kralju znašle zaradi drevesne smole, je poročal tamkajšnji medij Omaha World Herald. Ta jim je repe najprej zlepila skupaj, ko so se želele rešiti in pri tem lezle druga čez drugo, pa so naredile vozel.

Če veveric ne bi našel oziroma jim pomagal nihče, bi najverjetneje stradale do smrti ali pa postale lahek plen za plenilce.

Lani je nekomu uspelo posneti tudi "podganjega kralja", v katerem so bili ujeti štirje veveričji mladiči:

Tako redek prizor, da je imel dolgo status legende

Podganji kralj se v zgodovinskih zapisih in folklori omenja že skoraj 500 let, a so mnogi dolgo verjeli, da gre pravzaprav za legendo, ne za resničen pojav, saj se zgodi oziroma je opažen zelo redko. Foto: Wikimedia Commons

Kot pove njegovo ime, se v podganjem kralju največkrat znajdejo prav podgane, saj so legla njihovih mladičev praviloma zelo velika, brlogi pa majhni in zato precej natlačeni.

Ker podgane pogosto živijo v urbanih okoljih, tveganja za nastanek podganjih kraljev ne predstavlja le količina repov, temveč tudi materiali, ki lahko postopek pospešijo tako, da jim repe zlepijo ali zvežejo skupaj, na primer odvržen žvečilni gumi ali različne visoko viskozne kemikalije.

