Februarski plaz novih pametnih telefonov

Na prvi dan februarja je Samsung predstavil svojo novo serijo Galaxy S23, v kateri so tudi letos trije telefoni. Od takrat se je zaključilo obdobje predprodaje in so vsi novinci že v redni prodaji, najzmogljivejšega izmed njih pa smo tudi že pogledali.

Če bo Samsung sledil uveljavljeni praksi, bodo novi telefoni (višjega) srednjega razreda serije Galaxy A prišli pred poletjem brez nekega večjega dogodka, avgusta pa bo soj žarometov usmerjen na njihove pregibne telefone.

V terminu, ki je bil nekoč rezerviran za zdaj že opuščene phablete (križanec med telefonom in tablico) Note, se tudi letos obeta slovesni svetovni predstavitveni dogodek, verjetno kar v Londonu.

Barcelona obeta

Največji svetovni dogodek mobilnih komunikacij Mobile World Congress v Barceloni, ki letos poteka med 27. februarjem in 2. marcem, je ravno tako priložnost, ki je marsikateri proizvajalec pametnih telefonov ne zapravi za predstavitev svojih novih izdelkov.

Nekateri to naredijo na samem dogodku, kakšen pa tudi dan prej na ločenem dogodku nekje drugje v katalonski prestolnici.

Utrinek z lanskega dogodka Mobile World Congress, kjer je Huawei poudarjal svojo omrežno infrastrukturo, ne pa toliko svojih telefonov, ki zaradi amariških omejitev nimajo dostopa do tehnologije za 5G in Googlovega mobilnega okolja. Foto: Srdjan Cvjetović

Vivo napovedal premijski telefon, pričakujemo ga aprila

Vsi pa le ne počakajo na zadnji februarski teden in raje malo pohitijo. Vivo, ki se je v naš del sveta začel sramežljivo prebijati šele pred poldrugim letom (čeprav si drugje močno prizadeva za svojo prepoznavnost tudi s sponzoriranji velikih svetovnih športnih dogodkov), je ravno te dni zelo po tihem napovedal prihod svojega novega paradnega konja v Evropo.

Vivo X90 Pro meri na najzahtevnejše uporabnike. Foto: Vivo

Vivo X90 Pro so na Kitajskem predstavili novembra lani. Tam je sicer še en model z oznako Plus, a so prepričani, da bodo evropskim uporabnikom prednosti, ki jih ima Pro, Plus pa jih nima, odtehtale tiste "cukrčke", ki jih ima Pro. Ena od teh je zelo hitro polnjenje, ki ga bodo najbolj veseli pogosti potniki, ki jim vtičnice nikoli niso dovolj blizu. Stavijo tudi na kamero in algoritme obdelovanja slik, pri katerih je (že tretje leto) sodelovalo nemško podjetje Zeiss.

Več o tem telefonu bomo izvedeli (in ga tudi preizkusili) pred aprilom, ko je predviden začetek njegove prodaje v Evropi. Njegovi snovalci so prepričani, da bo lahko kos najzmogljivejšim modelom proizvajalcem, ki so v Sloveniji veliko bolj znani.

Nočna fotografija, posneta s pametnim telefonom Vivo X90 Pro. Foto: Vivo

Xiaomi: paradni konj dan pred Barcelono, telefona za mlade že na odru

Xiaomi za predvečer letošnjega Mobile World Congressa v Barceloni pripravlja uradno svetovno predstavitev svoje nove serije pametnih telefonov Xiaomi 13, ki spada v višji razred. Na njihovi stojnici bo gotovo prostor za novo serijo telefonov Poco X5 5G, ki za priporočeno redno maloprodajno ceno pod 400 evrov ponuja kar nekaj značilnosti, ki bi jih pričakovali zgolj pri veliko dražjih pametnih telefonih.

Osnovni model Poco X5 5G s šestimi gigabajti pomnilnika in 128 gigabajti shrambnega prostora je namenjen, kot pravijo proizvajalci, porabnikom vsebin, model Poco X5 Pro 5G z enako količino pomnilnika in shrambnega prostora pa ustvarjalcem vsebin.

V marsičem podobna, a vendarle za različne skupine uporabnikov: Poco X5 5G in Poco X5 Pro 5G ponujata veliko za manj kot 400 evrov. Foto: Srdjan Cvjetović

Oba modela bosta pri nas na voljo v treh barvah, prvi po priporočeni redni maloprodajni ceni 319 evrov, drugi pa 379 evrov. Pri modelu Pro je procesor nekoliko zmogljivejši, tipalo glavne kamere nekoliko zmogljivejše, dodaten zvočnik pa zagotavlja stereo zvok, drugače pa imata oba modela veliko skupnih lastnosti.

Honor: nov pregibnež in serija višjega razreda

Medtem ko Huawei še vedno trpi zaradi ameriških omejitev, ki mu ne dopuščajo uporabe nekaterih ključnih ameriških tehnologij (5G, Googlovo mobilno okolje), gre nekoč njegova blagovna znamka, a danes samostojna družba Honor, ki teh omejitev nima, odločno naprej.

Vse barve novega pametnega telefona Honor Magic5 Lite Foto: Honor

Na prvi dan letošnjega barcelonskega dogodka bodo na sejemskih prostorih pripravili predstavitveni dogodek, predvajali ga bodo tudi prek spleta z začetkom ob 13.30, kjer bodo predstavili svojega novega pregibneža Magic Vs in serijo višjega razreda Magic5. Nekaj teh telefonov je sicer že prisotnih na Kitajskem, a z drugimi imeni, zato jim lahko dovolimo oznako, da bo v Barceloni svetovna premiera.

… in to še ni vse …

V Barceloni bomo gotovo lahko zasledili tudi številna druga podjetja, tudi takšna, ki jih v Sloveniji še ni bilo, ali takšna, ki zaradi spremembe lastništva blagovne znamke še niso (ponovno) prišla k nam.

Lani smo na Xiaomijevi stojnici v Barceloni videli prosojni televizor – ali bomo letos izvedeli kaj več ali bo to ostal zgolj nenavaden koncept, ki dokončno ne bo zaživel? Foto: Srdjan Cvjetović

Med temi je tako tudi Alcatel, ki bo svoje novosti predstavil zunaj sejma. Obetajo se novi telefoni in tablice, morda pa bo kaj več znanega glede tega, kaj se dogaja s konceptom dvojno pregibnega telefona, ki so ga predstavili pred tremi leti.