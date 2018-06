Fantomska kriptovaluta: zakaj so znani Avstrijci zakrili vse sledi?

Kaj sta Lyoness in Lyconet?



Organizacija Lyoness ponuja tako imenovano storitev cashback, ki kupcem omogoča, da s posebno kartico zvestobe po nakupu pri določenih trgovcih na tekoči račun dobijo povrnjen nekajodstotni delež nakupa, trgovcem pa zagotavlja, da se bodo kupci s to kartico k njim vračali. V Sloveniji Lyoness sodeluje s kar nekaj partnerskimi podjetji, med večjimi pa so OMV, Spar, Merkur in Müller.



Pomemben vidik delovanja Lyoness je mrežni marketing oziroma gradnja skupnosti uporabnikov kartice zvestobe. Ti lahko v sistem povabijo nove člane in si tako zagotovijo dodaten prihodek od vseh nakupov, ki jih s kartico opravijo tisti, ki so jih pripeljali v Lyoness. Podobno lahko storijo novi člani in tako naprej.



Znani logotip Lyoness, ki ga lahko vidimo tudi v slovenskih trgovinah. Foto: Lyoness.com

Lyoness je vse dejavnosti organizacije, ki vključujejo mrežni marketing, novembra 2014 združil pod znamko Lyconet.



Lyoness je bil zaradi sumov in obtožb, da mrežno-marketinška komponenta delovanja organizacije kaže znake nezakonite denarne verige oziroma piramidne sheme, v zadnjem desetletju in pol tarča preiskav v številnih državah, tudi v domači Avstriji, kjer pa je sodišče leta 2016 odločilo, da Lyoness ni piramidna shema.



Ime Lyoness se v številnih državah, tudi v Sloveniji, najverjetneje prav zaradi povezovanja znamke s piramidnimi shemami v zadnjih letih sicer skoraj ne pojavlja več. Zamenjali sta ga znamki Cashback World in myWorld. V Sloveniji operacije programa zvestobe Lyoness vodi mariborsko podjetje myWorld d.o.o.. V letu 2017 je imelo skoraj 1,1 milijona evrov prihodkov in blizu 40 tisoč evrov dobička (vir: Bizi).

Lyonessova kriptovaluta eCredits, o kateri na spletu ni mogoče najti praktično nobenih informacij

Lyconet, trženjska znamka Lyonessa, je konec meseca maja v češki Pragi na večdnevnem dogodku za partnerje, ki sodelujejo v mrežnem marketingu Lyonessa oziroma Lyconeta, predstavila kriptovaluto eCredits.

Lyconet je eCredits predstavil kot prvo kriptovaluto za vsakodnevno uporabo, kdaj jo jo bo mogoče uporabljati oziroma z njo trgovati, pa glede na razpoložljive informacije za zdaj še ni znano.

Kriptovaluta eCredits je najverjetneje skrivnostni projekt X, s katerim je Lyconet člane mrežnega marketinga dražil že septembra lani na podobnem dogodku, a takrat niso povedali še nič konkretnega. Foto: YouTube

Zanimivo je, da informacij o kriptovaluti eCredits ni mogoče najti ne na uradnih spletnih straneh in ne na uradnih profilih znamk Lyoness, Lyconet oziroma Cashback World in myWorld na družbenih omrežjih, pa čeprav je od oznanila eCredits v Pragi minil že en teden in pol.

Iskanje ključne besede eCredits na spletnih straneh lyoness.com, lyconet.com, cashbackworld.com ali myworld.com ne vrne rezultatov oziroma pokaže samo nekaj slik, ki pa s kriptovaluto eCredits nimajo nobene povezave:

Foto: Matic Tomšič

Lyconet je na Facebooku tudi aktivno poročal o dogajanju v Pragi in o prihajajočih novostih za partnerje, a kriptovalute eCredits ni omenil niti enkrat, pa čeprav je zagotovo šlo za eno največjih novih pridobitev sistema Lyconet.

Nekaj razlogov, zakaj si Lyoness vsaj za zdaj morda še ne želi, da bi se kdo poglabljal v njihovo kriptovaluto

Dogodek Lyconeta, ki je v češki prestolnici potekal med 24. in 26. majem, so na srečo posneli nekateri obiskovalci in videoposnetke objavili na spletno stran YouTube.

Kriptovaluto eCredits oziroma tehnologijo v ozadju razvija podjetje Cryptix, ki ga je Lyconet ustanovil prav v ta namen. Na dogodku v Pragi so se pohvalili, da ima podjetje že od 40 do 50 zaposlenih. Družbeno omrežje LinkedIn jih sicer najde samo šest - istih šest, ki so kot ekipa podjetja navedeni tudi na Cryptixovi spletni strani.

Lyconet je kriptovaluto eCredits tudi primerjal z bitcoinom in se pohvalil, da mreža partnerjev, ki sodelujejo v programu zvestobe Cashback World, obsega že 350.000 trgovcev, medtem ko jih bitcoina kot veljavnega plačilnega sredstva po njihovem še zdaleč ne sprejema toliko.

“Kaj če bi samo desetina teh trgovcev začela sprejemati kriptovaluto eCredits? Samo predstavljajte si. Vredno je poskusiti,” je dejal predstavnik Lyconeta. Bitcoin je bil tarča primerjav z eCredits tudi na drugih področjih, na primer razširljivosti in energetski potratnosti.

eCredits je prva kriptovaluta za vsakodnevno uporabo, ki pripada ljudem, jo je pohvalil Lyconet. Drugi del te trditve je sicer nepotreben, saj je srž kriptovalut prav njihova decentraliziranost, kar pomeni, da z njimi ne upravlja noben osrednji regulator, temveč so razdrobljene med tiste, ki jih uporabljajo. Foto: YouTube

Spomnimo, da so podobne vzporednice z bitcoinom vlekli in njegovo domnevno inferiornost poudarjali tudi promotorji drugih kriptovalut, za katere se je kasneje izkazalo, da so najverjetneje prevare, na primer Onecoin in Coinspace (S-Coin).



Na dogodkih omenjenih denarnih verig, katerih kriptovaluti kljub številnim obljubam še vedno ne kotirata na odprtem trgu, je bilo mogoče slišati tudi trditve, zelo podobne Lyconetovi: “(Vstavi ime kriptovalute) je prva res uporabna kriptovaluta.”

Je Lyonessu oziroma Lyconetu na žulj stopila znana spletna stran?

Na dan razkritja kriptovalute eCredits v Pragi je svetovno znani spletni blog BehindMLM, ki je že nekaj let trn v peti industriji mrežnega marketinga, objavil prispevek o promocijskem videoposnetku, ki ga je na YouTubu delila Lyonessova oziroma Lyconetova podružnica iz Latvije.

Videoposnetek je med drugim razkrival, da bo začetna cena ene enote kriptovalute eCredits en evro, v samo dveh letih pa bo po projekcijah Lyconeta zrasla za deset tisoč odstotkov, kar pomeni, da bo vlagatelj v eCredits v tem času iz prvotnega vložka 2.000 evrov lahko ustvaril 200.000 evrov.

Promocijski videoposnetek po pisanju BehindMLM sicer namiguje, da bo en eCredit po štirih letih vreden 10.000 evrov, kar pomeni, da bi vlagatelj z 2.000 evri moral postati multimilijonar. "Gadi" je latvijska beseda za leta. Foto: YouTube / BehindMLM

Tisti člani mreže Lyconeta, ki se v hierarhiji organizacije uvrščajo najvišje, pa bi čez nekaj let glede na to, koliko eCreditsov bodo prejeli zaradi svojega položaja, morali postati milijarderji.

Videoposnetek latvijske izpostave Lyconeta je nekaj dni po objavi na spletni strani BehindMLM sicer izginil z YouTuba.

