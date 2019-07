Facebook pripravlja nove aplikacije

Za zdaj nam sicer še ni pripravljen zaupati, katere in kdaj – povedali so le, da jih bo veliko in da bodo nekatere brezplačne.

S tem namenom so ustanovili nov oddelek NPE (New Product Experimentation), ki naj bi uporabnike s svojimi dosežki razveselil v naslednjih mesecih.

Napovedali so še, da bodo te nove aplikacije uporabnikom zagotovile "povsem novo izkušnjo pri ustvarjanju skupnosti".

Podobno razvojno skupino je ustanovil tudi Microsoft, poimenoval jo je Garage.

Nove aplikacije bodo v običajnih spletnih tržnicah

Med novimi aplikacijami iz Facebookovega oddelka NPE bodo predvidoma tako brezplačne kakor tudi plačljive in tiste, ki omogočajo nakup znotraj same aplikacije.

Na voljo bodo prek običajnih kanalov, to je trgovine Google Play za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android in trgovine App Store za mobilne naprave z Applovim operacijskim sistemom iOS.

Če ne bodo koristni, bodo oddelek ukinili

Facebook se namreč že nekaj časa pokuša nekoliko razširiti od svojega temeljnega poslovanja, to je istoimenskega družbenega omrežja, ki ga zadnja leta spremljajo pomisleki, kritike in tudi pravni postopki zaradi kršitve varovanja zasebnosti uporabnikov in nezadostne računalniške varnosti.

Facebook zadnje čase spremlja veliko kritik, predvsem na račun neustreznega varovanja zasebnosti in pomanjkljive računalniške varnosti. Foto: Reuters

Oddelek NPE ima zelo pomembno nalogo in se bo moral dokazati, kajti pri Facebooku so na enem od svojih blogov napovedali, da bodo nastajajoče aplikacije in tudi celoten oddelek NPE ukinili, če bodo "izvedeli, da uporabnikom ne koristijo,"

Pot do zvezd vodi tudi prek neuspehov

Dozdajšnji poskusi (pred ustanovitvijo oddelka NPE) niti niso bili preveč uspešni. Edina Facebookova aplikacija z vidnim uspehom je program za hipno sporočanje Messenger (zelo uspešen Instagram ni sad njihovega razvoja, temveč je v njihove roke prišel z nakupom).

Edina vidno uspešna aplikacija za mobilne naprave, ki jo je razvil Facebook, je aplikacija za hipno sporočanje Messenger. Foto: Reuters

Na seznamu Facebookovih poskusov in nakupov, ki so se jim medtem že odpovedali, so med drugimi tudi Moments (orodje za organiziranje fotografij), Notify (upravljanje z obvestili), Lifestage, Poke in Slingshot (vsi so poskus posnemanja aplikacije Snapchat), Tbh (aplikacija za anonimno udeležbo v družbenih omrežjih), Moves (aplikacija za spremljanje rekreacije) in Hello (orodje za izbiranje telefonskih številk).