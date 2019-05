Facebook s svojih strani odstranil nekaj znanih ameriških skrajnežev

Alex Jones, ki je med drugim znan po tem, da za pokole šolskih otrok krivi njihove starše, ki so proti orožju, ima svoj medij InfoWars. Facebook ga je prepovedal že avgusta lani, zdaj pa ga je odstranil še z Instagrama, ki je tudi v lasti tega največjega spletnega družbenega omrežja.

Poleg Jonesa in Farrakhana so s Facebooka in Instagrama izbrisani še desničarski provokatorji Milo Yiannapoulos, Paul Johseph Watson, Laura Loomer in Paul Nehlen.

Proces odstranjevanja nebodijihtreba s Facebooka je dolgotrajen, pri čemer se upošteva, ali je oseba kdaj pozivala k nasilju na rasni, etnični ali nacionalni podlagi, ali je širila sovražno ideologijo in sovražni govor ter podobno. Facebook lahko v prihodnje odstrani tudi take, ki zagovarjajo "odstranjene".