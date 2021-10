Facebook se v zadnjem času namreč sooča s številnimi težavami, kot so nedavna razkritja žvižgačice Frances Haugen, da se je vodstvo podjetja zavedalo škode, ki jo povzročajo njihovi produkti in odločitve.

Facebook se v zadnjem času namreč sooča s številnimi težavami, kot so nedavna razkritja žvižgačice Frances Haugen, da se je vodstvo podjetja zavedalo škode, ki jo povzročajo njihovi produkti in odločitve. Foto: Reuters

Zuckerberg naj bi načrte predstavil 28. oktobra na letni konferenci družbe, a kot navaja The Verge, bi bile lahko podrobnosti predstavljene že pred tem. Tiskovni predstavnik Facebooka sicer za The Verge njihovih navedb ni želel komentirati.

Ambicija velikana, da ne bi bil znan le po družabnih medijih

Prihajajoča sprememba imena naj bi predvsem odražala ambicijo tehnološkega velikana, da ne bi bil znan le po družabnih medijih in vsemu, kar ta prinašajo, so zapisali na portalu.

Kot poroča portal, bi preoblikovanje skupine umestilo Facebook kot enega od številnih izdelkov v okviru matičnega podjetja, ki nadzoruje skupine, kot so Instagram, WhatsApp, Oculus in druge. The Verge je ob tem spomnil, da so podobna preoblikovanja izvedli tudi nekateri drugi tehnološki velikani, kot je na primer Google, ki se je leta 2015 v celoti reorganiziral v holding, imenovan Alphabet.

Številne težave, žvižgači ...

Preoblikovanje blagovne znamke bi lahko služilo tudi za dodatno ločitev futurističnega dela, na katerega se osredotoča Zuckerberg, od intenzivnega nadzora, s katerim se trenutno sooča Facebook glede delovanja njegovega družbenega omrežja.

V naslednjih petih letih nameravajo v EU zaposliti deset tisoč ljudi

Facebook je v ponedeljek naznanil, da namerava v naslednjih petih letih v EU zaposliti deset tisoč ljudi, ki bodo pomagali pri izdelavi t. i. metaverzuma. Kot so pojasnili na nemški tiskovni agenciji dpa, je metaverzum krovni izraz za teoretično prihodnjo različico interneta, ki je sestavljena iz skupnih 3D-virtualnih prostorov, povezanih skupaj, da tvorijo virtualni svet.

Tehnologija bi lahko na primer posamezniku omogočila, da si nadene očala za navidezno resničnost, zaradi česar bi dobil občutek, kot da sedi poleg prijatelja, v resnici pa sta na tisoče kilometrov narazen in povezana prek interneta.