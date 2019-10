Evropska unija načrtuje strožji in enoten nadzor kriptovalut

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Libra predramila bruseljsko in evropsko politiko

Nekdanji latvijski premier Valdis Dombrovskis – latvijsko vlado je vodil od leta 2009 do leta 2014 – in kandidat za komisarja za finance in podpredsednika Evropske komisije je na zaslišanju pred pristojnim odborom spregovoril tudi o kriptovalutah.

Tako je med drugim napovedal možnost močnejše regulacije na tem področju, a ob tem le ni podal časovnega okvira.

Sprva proti dodatni regulaciji, zdaj pa drugačnega mnenja

Dombrovskis je v iztekajočem se sklicu Evropske komisije ravno tako podpredsednik, njegova področja dela pa evro in socialni dialog ter finančna stabilnost in finančne storitve, a je bil proti dodatni regulativi, ki bi nadzorovala trg kriptovalut.

Zdaj je drugačnega mnenja, v kar ga je spodbudila Facebookova napoved uvedbe lastne digitalne valute Libra, morda deloma tudi zelo ostra stališča nemškega in francoskega finančnega ministra, kjer se celo omenja možnost popolne prepovedi Libre.

Poudarek na nelojalni konkurenci in kibernetski varnosti

"Evropa potrebuje skupni pristop do kriptolastnine, kot je Libra," je na zaslišanju med drugim povedal Dombrovskis in napovedal svoje namere za predlaganje ustreznih zakonodajnih rešitev.

Izpostavil je tudi, da je po njegovem mnenju naloga Evropske unije pri reguliranju kriptovalut obravnavati nelojalno konkurenco in kibernetsko varnost ter preprečiti pranje denarja in ogrožanje finančne stabilnosti prek virtualnih valut.

Libra bi ob svoji uvedbi postala takoj dostopna velikemu številu uporabnikov (vsem s profili na Facebooku), kar je za evropsko politiko lahko potencialno velika grožnja finančni stabilnosti. Dozdajšnje kriptovalute jih niso toliko skrbele, ker se je le majhen del teh prelevil v evre. Foto: Facebook / Calibra

"Libra je tveganje za finančno stabilnost"

Načrti Facebooka za zagon povsem novega in neodvisnega načina digitalnega plačevanja po besedah Dombrovskisa prinašajo tveganja za finančno stabilnost. Že prej sta nemški in finančni minister Libro ocenila kot grožnjo evropski monetarni suverenosti.

Napoved Libre je dodobra spremenila odnos evropske politike do kriptovalut. Do zdaj ni bilo niti nekega pretiranega zanimanja niti pripadajoče regulative, ker kriptovalutam politika še ni pripisovala večjega pomena – trenutno se le majhen del kriptovalut pretopi v evre.

Libra bi to lahko v hipu spremenila, kajti ob svoji uvedbi bi bila na voljo ogromni množici ljudi – vsem uporabnikom Facebooka.