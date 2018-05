Evroposlanci zapravili veliko priložnost, ki je morda ne bo več Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0 termometer Avtor: Matic Tomšič

Foto: Reuters

V Evropskem parlamentu so se težko pričakovanega zaslišanja prvega moža Facebooka Marka Zuckerberga zaradi varovanja osebnih podatkov evropskih uporabnikov lotili na ne najbolj posrečen način. Evroposlanci so najprej drug za drugim na dolgo in široko naštevali vprašanja, ko pa jih je Zuckerberg, ker mu je zmanjkovalo časa, nekaj izpustil, sta se zgodila celo povzdigovanje glasu in udarjanje po mizi.