Dogodek leta: zaslišali so enega najbogatejših Zemljanov

Mark Zuckerberg, ustanovitelj družbenega omrežja Facebook, je v torek sedel pred ameriški politični vrh in odgovarjal na vprašanja v zvezi z razkritjem, da je podjetje Cambridge Analytica zlorabilo podatke o 87 milijonih uporabnikov Facebooka . Zuckerberg je sprva samozavestno odgovarjal na zvečine lahka vprašanja senatorjev, ko pa so nekateri zavrtali malo globlje, pa se je precej zmedel.

Mark Zuckerberg preživlja naporen teden, saj se je v torek v kongresu ZDA udeležil skupne seje odborov senata za pravosodje in za trgovino ter odgovarjal na vprašanja senatork in senatorjev, danes pa bo enako počel še pred odboroma predstavniškega doma za energijo in trgovino. Foto: Reuters

Zakaj Zuckerberg zanima ameriške senatorke in senatorje?



Mark Zuckerberg je vabilo v kongres ZDA dobil zato, ker ameriški politični vrh zanima, kako njegov Facebook upravlja z osebnimi podatki okrog dveh milijard uporabnikov z vsega sveta in kako bo omilil posledice afere, ki je marca na družbeno omrežje vrgla zelo slabo luč.



Prejšnji mesec je javnost namreč izvedela, da je Facebook zunanjim razvijalcem aplikacij pred nekaj leti omogočil dostop do osebnih podatkov o praktično vseh uporabnikih. Ruski znanstvenik Aleksandr Kogan je to izkoristil in ustvaril bazo podatkov o ogromno uporabnikih ter jo prodal britanskemu podjetju Cambridge Analytica.



Podjetje Cambridge Analytica je te podatke nato morda uporabilo za manipulacijo z javnim mnenjem in posredno morda celo vplivalo na izid nedavnih ameriških predsedniških volitev. Ameriško politiko je ta dogodek zelo zmotil, saj je večina zlorabljenih podatkov pripadala državljanom ZDA.

"Žal nam je. To se ne bo več dogajalo."

Zuckerberg, ki je znan po tem, da ni ravno dober javni govorec, je pred odbori senata za pravosodje in za trgovino nastopil presenetljivo samozavestno. Pojasnil je, da je Facebooku žal za nastalo situacijo in da odgovornost zanjo prevzema nase.

Oče Facebooka je obljubil tudi, da bodo v podjetju storili vse, kar je v njihovi moči, da uvedejo ustrezne spremembe, ki bodo poskrbele za to, da se takšni incidenti v prihodnosti ne bodo več dogajali. Foto: Reuters

Po opravičilih in obljubah, ki so jih pričakovali praktično vsi, se je začelo nekaj ur trajajoče izpraševanje Zuckerberga o praktično vseh vidikih poslovanja Facebooka, v katerem je sodelovalo kar 44 senatork in senatorjev.

Na večino vprašanj je Zuckerberg, ki je sicer sedmi najbogatejši človek na svetu, odgovoril brez težav, pri nekaterih, ki pa so pravzaprav naslavljala nekaj najbolj perečih problematik Facebooka, pa se je zataknilo.

Res ni vedel odgovorov ali je mojster izmikanja težkim vprašanjem?

Zuckerberg tako med drugim ni imel prepričljivega odgovora na vprašanje, zakaj Facebook v pravilniku o obravnavi osebnih podatkov uporabniku črno na belem ne pove, katere vse uporabnike zbira o njem. Trenutno ta seznam ni celovit, saj Facebook nekaterih katerih podatkov ne izdaja.

Zuckerberg tudi ni znal odgovoriti na senatorsko vprašanje, ali lahko Facebook uporabniku sledi tudi, ko se je že izpisal iz družbenega omrežja oziroma ga prenehal uporabljati. Po mnenju mnogih gre za enega najbolj grobih posegov v zasebnost uporabnikov, če se to seveda res dogaja.

Ko je bil soočen z vprašanjem, na katerega ali ni mogel ali ni znal podati neposrednega odgovora, je Zuckerberg kar pogosto segel po kozarcu z vodo. Foto: YouTube

Precej zmeden je bil Zuckerberg videti tudi ob vprašanju, kdo so glavni tekmeci Facebooka. Ker jih ni mogel našteti, so ga senatorji vprašali, ali ima Facebook na trgu monopol. Pravega odgovora ni bilo.

Ko je Zuckerberg omenil, da se Facebook trudi izkoreniniti sovražni govor, je od senatorja dobil poziv, naj definira, kaj je to sovražni govor. Zuckerberg je odvrnil, da je to zelo težko vprašanje, pa čeprav ima Facebook javno objavljena pravila, ki definirajo sovražni govor.

Zuckerberg se je tudi izognil vprašanju, ali meni, da družbena omrežja, kot je Facebook, pri mladih ljudeh povzročajo zasvojenost.

Ko so ga na koncu vprašali, ali meni, da je Facebook z dvema milijardama uporabnikov po njegovem mnenju morda postal preveč vpliven in premočan, se je Zuckerberg neposrednemu odgovoru prav tako izognil s pojasnilom, da večina uporabnikov Facebooka ne prihaja iz ZDA. Foto: Reuters

Neroden trenutek na zaslišanju, ob katerem je Zuckerbergu postalo precej neprijetno

Ko je bil za vprašanja na vrsti senator Dick Durbin, je Zuckerberga začel "mučiti" z vprašanji o zasebnosti uporabnikov in o tem, da Facebook morda o njih ve preveč, saj med drugim sledi njihovi lokaciji in mestom, ki jih obiščejo.

Ko je Zuckerberg zatrdil, da Facebook o uporabnikih ne ve preveč in spoštuje njihovo zasebnost, ga je Durbin vprašal, če se mu potem morda ni nerodno postaviti v njihovo kožo in senatorjem izdati, v katerem hotelu je spal prejšnji večer. Zuckerberg imena hotela ni želel deliti, v dvorani pa je izbruhnil smeh. Zuckerbergu je usta uspelo ukriviti v kisel nasmešek, očitno pa je bilo, da mu je zelo neprijetno.

Zuckerberga danes čaka še eno zaslišanje pred odboroma predstavniškega doma za energijo in trgovino.