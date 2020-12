Evropa (tudi) pri 5G zaostaja za Kitajsko, kje je Slovenija?

Potencial 5G in napredek v Sloveniji in Evropi

Do konca letošnjega leta bo dostop do komercialnih omrežij 5G in njihovih naprednih in zmogljivih storitev imela več kot milijarda Zemljanov, so pri Ericssonu zapisali v najnovejšem poročilu Ericsson Mobility Report, kjer med drugim še ugotavljajo, da pandemija tega trenda ni pomembneje prizadela niti pri omrežjih niti pri napravah za končne uporabnike.

Tako hitre uvedbe še ni bilo

Še več, pri Ericssonu so prepričani, da se peta generacija mobilne telefonije uvaja najhitreje od vseh generacij mobilne povezljivosti do sedaj.

Kot v svojem poročilu o mobilnosti še napoveduje švedski proizvajalec telekomunikacijske infrastrukture Ericsson, bo ta dostopnost do leta 2026 dosegla že 60 odstotkov svetovnega prebivalstva, do takrat pa bo število naročnin na 5G doseglo predvidoma številko 3,5 milijarde.

Gibanje števila naročnin mobilne telefonije po tehnologijah od leta 2015 do letos in napovedi za prihodnjih šest let (v milijardah, brez interneta stvari) Foto: Ericsson

Evropa (spet) zaostaja

Toda ob teh spodbudnih številkah ima Evropa dovolj razlogov za zaskrbljenost – če je pri drugi generaciji mobilne telefonije Evropa močno vodila pri razvoju in ji je to prednost v manjši meri še uspelo ohraniti pri tretji generaciji, je pri četrti generaciji močno zaostala za Kitajsko in ZDA, podoben scenarij pa se očitno že piše tudi pri peti generaciji.

Do konca leta bo, od predvidenih 220 milijonov vzpostavljenih naročnin, kar 175 milijonov teh na Kitajskem – Evropa bo letos dosegla komaj en odstotek vseh svetovnih naročnin za 5G.

Pred šestimi leti so pri Ericssonu napovedali, da bo ob koncu zdaj iztekajočega se leta 6,1 milijarde naročniških razmerij s pametnimi telefoni – in so kar zadeli.



Ni pa se uresničila napoved o 9,5 milijarde dejavnih mobilnih priključkih (to ni nujno enako številu oseb, saj je veliko posameznikov, ki uporabljajo več mobilnih številk), saj jih je zdaj okrog osem milijard.



Prijetno pa jih je presenetilo število uporabnikov mobilnih omrežij četrte generacije: 4,7 milijarde, krepko več kot pred šestimi leti napovedanih 3,5 milijarde.

Po Evropi marsikje še niso podelili frekvenc

V mnogih evropskih državah, tudi v Sloveniji, še niso zaključili dražb za namenski radijski spekter za mobilna omrežja pete generacije. Pri nas je Telekom Slovenije kot edini slovenski operater sicer že ponudil storitve 5G, a na istem radiofrekvenčnem območju 2.600 megahercev, ki so ga prej pridobili za mobilna omrežja četrte generacije (LTE).

Polni razmah omrežij 5G lahko pričakujemo (šele) takrat, ko bodo v večini držav operaterjem podelili namenske frekvence za ta omrežja.

Mobilna omrežja pete generacije bodo zagotovila ustrezno podporo za še hitrejše odzive v izrednih okoliščinah, ko odločajo minute ali celo sekunde. Foto: Ana Kovač

Severna Amerika se bo še zagnala

Severna Amerika ravno tako še ni dosegla polnega zagona pri uvajanju 5G, saj bo do konca leta imela ta celina komaj štiri odstotke vseh tovrstnih naročnin.

Toda v naslednjih letih se bo Severna Amerika, predvidevajo pri Ericssonu, hitro podala proti vrhu. Leta 2026 bo, po njihovih napovedih, kar 80 odstotkov vseh mobilnih naročnin na tej celini, vezanih na omrežja 5G, kar je največ v svetovnem merilu.

Glavna prednost bodo nove in obogatene izkušnje

A bolj kot številke o možnosti priključitve na omrežje 5G, prinaša to pomembne premike in izboljšave neposredno uporabnikom, in sicer prek novih primerov rabe in temu pripadajočih novih aplikacij ter prek nadgrajene in učinkovitejše uporabniške izkušnje, ki brez 5G ne bi dosegla svoje polne razsežnosti.

Mnoge nove aplikacije bodo temeljile na internetu stvari (Internet of Things), ki bo, zahvaljujoč peti generacije mobilne telefonije, lahko zaživel v veliko večjem obsegu.

Velik odjemalec 5G bodo tudi različne naprave, ki se bodo povezovale in nam tako ponujale storitve, ki si jih še do pred kratkim nismo mogli niti zamisliti.

Sedemdeset odstotkov več mobilnih podatkov kot lani

Tudi pri Telekomu Slovenije, edinem slovenskem operaterju, ki že ponuja 5G, zaznavajo premike – v njihovem omrežju je od 5. oktobra, ko so omogočili komercialno uporabo, že okoli pet tisoč mobilnih naprav, ki lahko uporabljajo 5G, število pa se vsakodnevno povečuje.

Sicer pa se je – zagotovo zaradi dela in šolanja na daljavo ob epidemioloških ukrepih – promet v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije izjemno povečal glede na enako obdobje lani. Mobilnega prenosa podatkov je 70 odstotkov več, klicev je dvakrat več in so tudi daljši.

Leta 2014 so v eni od prejšnjih izdaj svojega poročila o mobilnosti pri Ericssonu napovedali, da bo do konca leta 2020 mesečno prek mobilnih omrežij po vsem svetu potekalo 25 eksabajtov (25 milijard po eno milijardo bajtov). Zdajšnje mesečne vrednosti pa so okrog 51 eksabajtov!

Za zdaj 4G še zadošča, a se pričakovanja krepijo

Ob tako povečanih obremenitvah mobilnega omrežja Telekoma Slovenije bodo povečane zmogljivosti in hitrosti mobilnega omrežja pete generacije gotovo prišle do izraza.

Pri Telekomu Slovenije sicer poudarjajo, da njihovo omrežje ni klonilo pod povečanim povpraševanjem in da to obvladujejo, a novi primeri uporabe ter vedno večje zahteve in pričakovanja uporabnikov bodo gotovo zahtevali tudi vse prednosti pete generacije mobilnih komunikacij.

Rast količine mobilnega podatkovnega prenosa v zadnjih šestih letih, tudi zaradi vedno zmogljivejših tehnologij, a tudi zaradi novih in podatkovno vse zahtevnejših aplikacij in primerov rabe. Foto: Ericsson

Do konca leta edini slovenski 5G brez doplačila

Do konca leta je možnost uporabe segmenta 5G v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije brez doplačila, potem pa bo mesečno doplačilo tri evre na paketih NekiNeki ali šest evrov na vseh ostalih paketih. Izjema je paket Naj 5G, ki ima možnost uporabe 5G že zajeto v mesečno naročnino.

Trenutno je uporaba 5G Telekoma Slovenije mogoča le za tiste mobilne naprave, ki so ustrezno programsko podprte za uporabo 5G v frekvenčnem območju 2600 megahercev, zato ni jamstva, da bo vsaka mobilna naprava z oznako 5G, kupljena zunaj prodajnega omrežja Telekoma Slovenije, delovala – a tudi ta omejitev bo odpravljena, ko bodo v Sloveniji podeljene namenske frekvence za 5G.

Mobilno omrežje Telekoma Slovenije vsakodnevno uporablja več kot milijon naročnikov in predplačnikov ter uporabnikov nekaterih drugih operaterjev, predvsem tam, kjer ti niso zgradili lastnega omrežja.