Evropa je odločna: 5G prihaja naslednje leto

Trinajst držav članic Evropske unije je že sprejelo svoje nacionalne strategije za 5G, ki so del širše širokopasovne strategije. Tudi Slovenija prepoznava strateški pomen 5G in sledi zastavljenim okvirjem za uvedbo komercialnih mobilnih omrežij pete generacije.

V več državah Evropske unije že potekajo dražbe frekvenčnega prostora, ponekod pa komercialna mobilna omrežja pete generacije (5G) že delujejo (čeprav na omejenem prostoru) – Evropska unija je odločna pri spoštovanju načrtov, ki predvidevajo uvedbo komercialnih omrežij 5G v letu 2020.

Evropski strokovnjaki in uradniki se zavedajo, da Evropa pri uvedbi 5G ne sme zaostajati (še bolj kot že) za razvitimi gospodarstvi, kjer je videti, da so pri tem hitrejši – predvsem so to ZDA, Kitajska, Japonska, Južna Koreja, Singapur in Tajvan.

Čim prej uskladiti strateške in zakonodajne okvire

Strateškega pomena uvedbe 5G se zavedajo tudi v Sloveniji. Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT), IKT horizontalna mreža in Slovenska digitalna koalicija so zato pozvali ministrstvo za javno upravo ter ministrstvo za okolje in prostor k čimprejšnjemu dialogu in sprejetju skladnega strateškega in zakonodajnega okvira, potrebnega za učinkovit razvoj omrežja 5G v Sloveniji.

Številne priložnosti, a brez jasnih pogojev tudi tveganja in pasti

Direktorat za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo RS se je vabilu odzval in kot soorganizator podprl posvet "5G kot strateška prednost", ki je potekal prejšnji teden na Gospodarski zbornici Slovenije.

Vedeti je treba, da tehnologija 5G prinaša povsem drugačno uporabo mobilnega omrežja in s tem priložnosti in prednosti ter preboj in množično uporabo številnih inovativnih tehnoloških rešitev, kot so e-zdravje, transport, energetika, multimedijske storitve in tovarne prihodnosti.

Toda ta ista tehnologija 5G lahko prinese tudi številne pasti in tveganja, če ni jasnih pogojev, ki bi omogočili oblikovanje pripadajočih modelov, opozarjajo pri Telekomu Slovenije in drugih slovenskih telekomunikacijskih družbah.

Omrežja pete generacije namreč zahtevajo velike posodobitve in gradnjo dodatnih baznih postaj, kar bo poleg investicij v frekvenčni prostor predstavljalo visoke stroške, ki jih bo težko povrniti ob trenutnih razmerah na trgu.

Potrebno bo še veliko dela in sodelovanja

Ravno zato je hitra uvedba 5G v skladu z mednarodnimi standardi kratkoročno možna le kot nadgradnja obstoječega 4G omrežja, so ugotovili tudi sodelujoči na posvetu.

Uvajanje pete mobilne generacije namreč zelo obsežno vpliva na družbo, da nenehno nastajajo številna nova relevantna vprašanja, ki zahtevajo sodelovanje vseh deležnikov tudi v prihodnje, so še izpostavili na posvetu.