Edini logični korak za podjetja prihodnosti

Podjetja morajo slediti trendu digitalizacije. Svojim strankam morajo omogočiti, da imajo vedno in povsod dostop do njihovih storitev. Digitalno upravljanje poslovnih transakcij svojih strank je za podjetja edini logični korak do še uspešnejšega poslovanja.

Podjetniki, čas je, da poskrbite za digitalno upravljanje poslovnih transakcij svojih strank. Videoidentifikacija in pridobitev elektronske identitete omogočata varen dostop do vaših storitev ter digitalno poslovanje kjerkoli in kadarkoli.

Prvi korak za optimizacijo poslovnih procesov

Digitalno vključevanje vaših strank ("digital onboarding") je prvi korak za optimizacijo poslovnih procesov ter njihovo povsem digitalno upravljanje in potrjevanje.

Z videoidentifikacijo bodo vaši obstoječi in potencialni kupci kjerkoli in kadarkoli lahko dostopali do vaših storitev, saj bodo dobili svojo elektronsko identiteto – vstopnico v digitalno ponudbo in prodajo storitev na daljavo vse dni v letu.

Digitalno vključevanje fizično prisotnost nadomesti z digitalnimi kanali. Prednosti digitalnega vključevanja v poslovne procese: - prihranek časa, - dostopno kjerkoli in kadarkoli, - manjši stroški.

Kako pridobiti elektronsko identiteto?

E-identiteta je varna vstopnica v vašo digitalizirano ponudbo produktov ali storitev. To je osebna izkaznica kupca v digitalnem ekosistemu. Z njo so vaše storitve kupcu dosegljive prek kateregakoli digitalnega kanala in s katerokoli napravo (računalnikom, tablico, pametnim telefonom).

S pomočjo e-identitete boste prepoznali svojo stranko na drugi strani digitalnega kanala in z njo nemoteno sklepali posle kadarkoli kasneje.

E-identiteta omogoča prepoznavanje vaše stranke na daljavo. Prednosti elektronske identitete: - natančno veste, kdo je kupec, - e-identiteto si kupec pridobi na daljavo, - stroškovna in časovna učinkovitost, - skladno z vsemi zakonskimi obveznostmi.

Z uporabo e-identitete natančno veste, kdo je vaš kupec na drugi strani digitalnega kanala in kdo potrjuje oziroma podpisuje vaše pogodbe. Končni uporabnik lahko e-identiteto pridobi v vaši poslovalnici ali kar prek računalnika, tablice ali pametnega telefona s postopkom videoidentifikacije.

V nekaj minutah do elektronske identitete

Telekom Slovenije v posebej zasnovanem klicnem centru izvaja videoidentifikacijo v skladu z vsemi predpisi. Postopek videoidentifikacije za kupca traja od tri do šest minut. Po uspešno opravljenem postopku je posamezniku omogočena elektronska identiteta, ki je varno shranjena v oblaku in skladno z zakonodajo dosegljiva zgolj njenemu lastniku.

V premislek: Postopek odpiranja novega osebnega računa na banki je lahko zelo dolgotrajen. Obiskati moramo bančno poslovalnico, ki ima zelo omejen delovni čas. Identificirati se moramo z osebnim dokumentom in podpisati številne dokumente ter čakati na varnostno kodo, ki jo dobimo po pošti.



Če ta postopek primerjamo s preprosto videoidentifikacijo, ki poteka prek spletne strani in klicnega centra, ni nobenega dvoma – videoidentifikacija je za uporabnika preprosta in hitra rešitev. Traja le nekaj minut, uporabniški račun pa si uporabnik ustvari sam kar preko spleta.

Digitalno upravljanje transakcij (DTM)

Digitalno upravljanje transakcij omogoča popolno digitalizacijo procesov in doseganje kupcev prek digitalnih kanalov na poljubni napravi. Prednost, ki jo ima digitalno izvajanje procesov pred klasičnim papirnim poslovanjem, ni samo materialna ali operativna optimizacija procesov, ampak dostopnost kjerkoli in kadarkoli. Vaša digitalna poslovalnica namreč deluje avtomatizirano in brez urnika.

Stranke s pridobljeno e-identiteto lahko z vnaprej predpisano tehnologijo upravljajo poslovne transakcije in preostale storitve na daljavo.

Digitalno upravljanje transakcij (DTM) je zbirka oblačnih storitev za upravljanje procesov in dokumentov. Vključuje tudi elektronsko podpisovanje, avtentikacijo, pravno veljavnost, sledljivost in arhiviranje.

Uvedba oddaljenega e-podpisovanja s storitvami DTM je preprosta, hitra in varna.

DTM uporabnikom zagotavlja: - samostojno kreiranje in spreminjanje poslovnih procesov ter korakov potrjevanja, - vključevanje dokumentov in njihovih podpisnikov v izbran poslovni proces, - odlično uporabniško izkušnjo prek prijaznega uporabniškega vmesnika, - zakonsko skladnost elektronsko podpisanih dokumentov. Varno elektronsko podpisan dokument v celoti nadomešča papirnate dokumente. S primerno podpisno tehnologijo se na varen in preprost način znebite dela s papirjem ter svojo pozornost usmerite v vzpostavljanje dolgoročnega odnosa s svojimi kupci na digitalen način.

Varno okolje za hrambo dokumentov

Telekom Slovenije vam zagotavlja varno okolje za hrambo dokumentov vaših strank.

Z digitalnimi procesi nastajajo elektronski dokumenti, s katerimi moramo ravnati na varen način, če želimo ohranjati njihovo zakonsko skladnost. Za elektronsko hrambo Telekom Slovenije poskrbi preko partnerjev, ki z ustreznim tehnološkim okoljem in organizacijskimi ukrepi, vašim dokumentom skladno z zakonodajo zagotavljajo varno okolje za celotno obdobje hrambe.

Posebno pozornost posvečajo elektronsko podpisanim dokumentom, ki jih je treba hraniti v izvorni obliki.

Varna elektronska hramba vključuje: - napredne tehnike za časovno žigosanje, - močne metode šifriranja za dolgoročno integriteto in avtentičnost vaših dokumentov, - veljavnost njihovih elektronskih podpisov.

