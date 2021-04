Eden najbogatejših Zemljanov čez noč izgubil vse

Bill Hwang je leta 2013 vzel 200 milijonov ameriških dolarjev, ki jih je zaslužil kot borzni analitik in vlagatelj na azijskih borzah, ter jih do začetka leta 2021 spremenil v 20 milijard dolarjev. Z drugimi besedami: začetno naložbo je v osmih letih povečal za stokrat.

Konec prejšnjega meseca je nato najverjetneje postavil neke vrste rekord, in sicer v obratni smeri. 20 milijard dolarjev je v ničlo namreč spremenil v dveh dneh. Kaj natanko se je dogajalo v ozadju rastočega škandala, o katerem zadnje tedne brenči na Wall Streetu, še ni znano, saj je vpletenih precej deležnikov. Vse skupaj se sicer sliši precej filmsko.

Kdo je Bill Hwang?

Hwang je "diplomant" legendarnega hedge sklada Tiger Management, ki je iz nadobudnih mladih vlagateljev med letoma 1980 in 2001 ustvaril nekatere današnje zvezdnike Wall Streeta.

Danes 58-letni Hwang, ki je državljan tako Južne Koreje kot ZDA, je po dvanajstletni borzni turneji po Aziji, ki se je končala s kaznijo v višini 44 milijonov dolarjev in štiriletnim izgonom z borze v Hongkongu, v Združenih državah Amerike leta 2013 ustanovil sklad tveganega kapitala Archegos Capital Management.

Bill Hwang po besedah vlagateljev, ki so ga poznali oziroma z njim delali, ni bil tipičen "Volk z Wall Streeta", torej borzni maček, ki se postavlja s svojim znanjem in denarjem ter živi razsipno. Pred leti je tudi sam dejal, da sicer ne živi ravno kot revež, a po drugi strani tudi nekaj stopničk pod ravnjo luksuza, ki bi si ga lahko privoščil. Kljub temu da je (bil) milijarder, živi v "normalni" predmestni hiši in vozi osebno vozilo znamke Hyundai. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Posebnost sklada je bila, da ga je Hwang registriral kot družinsko podjetje. Zaradi tega mu ameriškim borznim regulatorjem, tako poročajo poslovni mediji v ZDA, ni bilo treba poročati o tveganosti naložb. Šlo je za domnevno luknjo v ameriški zakonodaji, ki je Hwangu omogočila njegove izredno donosne, a tudi izredno tvegane naložbe.

Kako je Hwang "nabral" takšno premoženje?

Hwang je svoje premoženje ustvaril z uporabo tako imenovanih finančnih vzvodov. Z drugimi besedami: Hwang oziroma sklad Archegos sta si denar za nakup delnic izposodila, in sicer od investicijskih bank.

Hwang je z bankami vstopil v pogodbena razmerja, po katerih sklad Archegos ni bil dejanski lastnik delnic, to so bile banke, upravičen pa je bil do izplačila razlike v primeru, ko bi cena delnic zrastla, in zavezan pokrivanju izgub, ko bi njihova cena padla.

Sklad tveganega kapitala Archegos si je denar za naložbe izposodil pri nekaterih največjih investicijskih bankah na svetu, kot so Morgan Stanley, Goldman Sachs in Credit Suisse, ki je na koncu tudi postala največja "žrtev" njegovega propada. Foto: Reuters

Sklad Archegos je moral bankam za naložbe tudi jamčiti s svojim premoženjem. Medtem ko si, tako veleva ameriška zakonodaja za finančne trge, posamezni vlagatelji za nakup delnic od borznih posrednikov ne smejo izposoditi več kot 50 odstotkov vrednosti jamstva, za hedge sklade in izjeme, kot so družinska podjetja, kar je bil formalno sklad Archegos, to ne velja.

Hwang je imel tik pred zlomom sklada konec marca od bank tako izposojen najmanj petkratnik svojega premoženja oziroma premoženja sklada Archegos, je pred dnevi v podrobnem profilu Billa Hwanga poročal ameriški poslovni medij Bloomberg. Veliko večino tega jamstva so za nameček predstavljale tvegane naložbe.

Sklad Archegos in Bill Hwang sta večino premoženja ustvarila predvsem s tveganimi naložbami v delnice tehnoloških in multimedijskih podjetij. Sploh za prve je bila druga polovica leta 2020 sanjska, mnoga so svojo tržno kapitalizacijo namreč povečala za dvakrat, trikrat ali za več. Foto: Reuters

Vse se je sesulo v dveh dneh

V ponedeljek, 22. marca, so začeli zvoniti prvi alarmi. Cena delnice ameriškega konglomerata ViacomCBS, na katero je Hwang oziroma sklad Archegos stavil ogromno, je po slabih novicah začela padati. Do srede je strmoglavila že za 30 odstotkov.

Podobno se je zgodilo z nekaterimi drugimi močnimi delnicami v portfelju sklada Archegos, na primer delnicami podjetij Discovery Communications, Shopify in GSX Techedu.

Nekateri bančniki so Hwanga moledovali, naj padajoče delnice čim prej proda in se izogne astronomskim izgubam ter posledičnemu propadu sklada Archegos, ki je bil premalo likviden, da bi lahko pokril takšne izgube. Investicijske banke so namreč že zahtevale dodatno jamstvo. A Hwang jih je zavrnil.

Foto: Reuters

Kaj se je zgodilo nato, za Hwanga ni moglo biti presenečenje. V četrtek, po še enem rdečem dnevu na borzi, je ameriška banka Morgan Stanley, eden glavnih posojilodajalcev Billu Hwangu, na lastno pest in po bistveno nižji ceni njegove delnice prodala zainteresiranim hedge skladom. Zgledu te banke so ji v petek sledile še banke Goldman Sachs, Wells Fargo in Deutsche Bank.

Prepozni sta bili investicijski banki Nomura in Credit Suisse. Japonska banka je utrpela izgubo v višini dveh milijard ameriških dolarjev (1,68 milijarde evrov), švicarska pa kar 4,7 milijarde dolarjev (3,95 milijarde evrov). Pri Credit Suisse so zato že letele glave, in sicer sta bila s položaja odstavljena Lara Warner, vodja oddelka za oceno tveganj, in Brian Chin, direktor globalnih trgov in član uprave investicijske banke.

Kaj se bo zgodilo zdaj?

Odmevna novica, da se je razmeroma malo znani sklad tveganega kapitala v petek, 26. marca, zlomil pod težo dolgov, njegov ustanovitelj pa je dobesedno v dveh dneh izgubil premoženje v višini 20 milijard dolarjev, kar je bilo verjetno najhitreje v zgodovini, odpira številna vprašanja, s katerimi se bodo po poročanju ameriških medijev v prihodnjih mesecih ukvarjali tamkajšnji borzni posredniki, regulatorji in zelo verjetno tudi kriminalisti.

Preiskovalce škandala, po ocenah poznavalcev dogajanja na ameriški borzi enega večjih v zadnjih letih, bo med drugim zanimalo, kako je mogoče, da je Archegos Capital Management svoje delovanje pred uradniki prikrival kar osem let, kako je mogoče, da so velike banke sklepale milijardne posle s skladom, ki o svojih tveganih naložbah ni poročal regulatorjem, in ali je mogoče, da je Hwang s strateškimi nakupi določenih delnic celo poskušal vplivati na rast njihovih cen oziroma manipulirati s trgom.

