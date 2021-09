Dokazano: lažne novice na Facebooku pritegnejo več pozornosti kot resnične

Že prej so bila družbena omrežja polna lažnih novic, epidemija pa je njihovo število (in nesmiselnost) pognala v nebo.

Lažne novice so veliko bolj priljubljene kot resnične novice, je pokazala raziskava objav na družbenem omrežju Facebook, ki so jo znanstveniki ameriške univerze New York University in francoske univerze Université Grenoble Alpes opravili v obdobju pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, to je od avgusta 2020 do januarja 2021.

Razlika v številu interakcij je namreč kar šestkratna. Kot še poročajo ameriški in britanski mediji, je študija pokazala, da je v medijih desno usmerjenih založnikov več dezinformacij kot v medijih levo usmerjenih založnikov, a je priljubljenost takšnih dezinformacij med bralci primerljivo močna pri obeh in s takšnimi objavami prav vsi pridobivajo veliko količino interakcij bralcev.

Facebook ugovarja, a mu znanstveniki očitajo pomanjkanje transparentnosti

Čeprav ta študija prinaša dodatne dokaze, da je Facebook popolno domovanje za lažne novice, se s tem pri upraviteljih tega družbenega omrežja ne strinjajo. Prepričani so namreč, da zgolj štetje všečkov, komentarjev in delitev ne razkrije celotne slike.

"Poročilo upošteva interakcije z vsebino na straneh, kar je zelo majhen delež vse vsebine na Facebooku," so komentirali za britanski The Independent. "Števila interakcij ne gre mešati s tem, koliko ljudi dejansko vidi to vsebino na Facebooku," so še povedali in poudarili, da njihove študije nakazujejo na drugačne sklepe kot nova ameriško-francoska raziskava.

Toda znanstvenikom Facebookova razlaga ni sprejemljiva in jih pozivajo, naj podatke o branosti dajo na razpolago za neodvisno zunanjo analizo, kar bi edino dalo zanesljive odgovore na tovrstna vprašanja.

Epidemija dezinformacij

Pandemija bolezni covid-19 je količino lažnih informacij na Facebooku (in tudi drugih družbenih omrežjih) pognala v neslutene razsežnosti. Učinek lažnih teorij zarot, ki hrumijo po Facebooku, je že tako skrb vzbujajoč in zelo velik, lahko celo ogrožajo prizadevanja javnega zdravstva za obvladovanje in zajezitev epidemije.

Analiza družbe CrowdTangle je julija pokazala, da je v devetih od 15 najuspešnejših objav o cepivih na Facebooku najti napačne podatke in alarmantne objave, ki jih je večstotisoč uporabnikov delilo naprej.

