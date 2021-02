Dojemanje bolečine bi lahko razkrilo Alzheimerjevo bolezen

Ena od velikih težav Alzheimerjeve bolezni je tudi, da jo je velikokrat zelo težko odkriti, dokler ni že zelo napredovala. Znanstveniki zato nenehno iščejo najrazličnejše načine, kako bi to zahrbtno in neizprosno bolezen odkrili v čim zgodnejšem stadiju njenega razvoja, kar tudi povečuje verjetnost za uspešnejšo obravnavo.

Trenutno razpoložljive metode, kot sta lobanjska punkcija in pozitronska emisijska tomografija (PET), so še vedno invazivne in tudi drage, predvsem pa neprimerne za ordinacije splošne in družinske medicine, kjer so potrebe po tovrstni diagnostiki pravzaprav še največje.

Razlike so dovolj očitne

Raziskovalci zdravstvene nege in psihiatrije pod vodstvom univerze Tennessee so v svoji raziskavi, o kateri so poročali v znanstveni reviji Journal of Alzheimer's Disease in iz katere je glavni avtor dr. Ray Romano pripravil svojo doktorsko disertacijo, preučevali, kako se dojemanje in prag bolečine razlikujeta pri tistih, kjer bi se Alzheimerjeva bolezen lahko razvila.

Odkrili so nekaj uporabnih razlik, za katere upajo, da bodo lahko temelj razvoja novih in cenovno ugodnih diagnostičnih orodij.

Prva raziskava, ki povezuje bolečino in APOE4

Znano je namreč, da imajo tisti, ki nosijo gensko različico APOE4, trikrat večjo verjetnost za razvoj Alzheimerjeve bolezni od tistih, ki te različice nimajo. Raziskovalci so zato iskali način, kako bi lahko ugotovili prisotnost te različice na preprostejši način od genskega preizkusa.

V študiji 49 mentalno zdravih posameznikov v starostni skupini od 30 do 89 let, med katerimi jih je 12 nosilcev variante APOE4, so preverjali njihov odziv na termično ustvarjeno bolečino – natančneje, kakšen je prag, pri katerem so prijavili neugodje. Avtorji verjamejo, da je to nasploh prva študija, kjer je kdorkoli preučeval povezanost omenjene genske različice z bolečino.

Obetavne sklepe bo treba utrditi in potrditi

V raziskavi so odkrili, da imajo tisti, ki so zaradi svoje genske različice bolj izpostavljeni možnosti razvoja Alzheimerjeve bolezni, bistveno nižjo občutljivost na bolečino, a ko jo zaznajo, čutijo večje neudobje.

Raziskovalci so prepričani, da so te razlike dovolj očitne, da bi na podlagi tega na zelo poceni in neinvaziven način ugotavljali morebitne začetke Alzheimerjeve bolezni še pred pojavom očitnih simptomov in predvsem v primarni zdravstveni oskrbi, brez potrebe za specialistično obravnavo.

Toda za večjo veljavo njihovih trditev bo potrebno razjasniti še nekaj dejstev in predvsem dokazati te navedbe v nadaljnjih raziskavah z večjim vzorcem.