Dobra polovica slovenskih gospodinjstev se lahko priklopi na največje slovensko optično omrežje

Iz Telekoma Slovenije so sporočili, da omogočajo priklop na svoje optično širokopasovno omrežje več kot 460 tisoč slovenskim gospodinjstvom in da s signalom pete generacije svojega mobilnega omrežja pokrivajo več kot tri petine prebivalstva.

Ker je po zadnjih podatkih slovenskega statističnega urada pri nas okrog 860 tisoč gospodinjstev, pomeni, da se na največje slovensko optično omrežje priklopi več kot polovica vseh gospodinjstev v Sloveniji.

V lanskem letu je to možnost pridobilo 17 tisoč gospodinjstev po Sloveniji. Skupaj z odvisno družbo GVO, ki gradi in vzdržuje širokopasovna optična omrežja, dosegajo še 40 tisoč gospodinjstev in je zato ta delež še ustrezno večji.

Telekom Slovenije upravlja največje slovensko optično širokopasovno omrežje in največje slovensko mobilno omrežje. Foto: Siol.net

Tudi mobilno omrežje je največje v državi

Še večji delež pokritosti prebivalstva zagotavlja Telekom Slovenije s signalom 5G svojega mobilnega omrežja – več kot 60 odstotkov. V lanskem letu so pokritost s signalom 5G zagotovili novim 420 tisoč prebivalcem, v letu 2025 pa bodo skladno z razvojnimi potrebami, zahtevami in načrti zagotovili 99-odstotno pokritost prebivalstva s signalom 5G.

Krepitve širokopasovnih in mobilnih omrežij Telekoma Slovenije so eden od načinov, kako največji slovenski telekomunikacijski operater prispeva k aktivnemu uresničevanju vizije gigabitne digitalne Slovenije do leta 2030, so še sporočili.

Vsak dan več kot milijon uporabnikov

Število uporabnikov omrežja Telekoma Slovenije je višje od števila lastnih naročnikov, saj omrežje Telekoma Slovenije uporabljajo tudi preostali slovenski operaterji na področjih, kjer nimajo svoje infrastrukture. Vsakodnevno tako omrežje Telekoma Slovenije uporablja več kot milijon uporabnikov.