Dejstva ob prehodu v novo leto, na katera morda še niste pomislili

Danes je zadnji dan leta 2019 in v noči, ki mu sledi, bomo zakorakali v novo leto 2020. Trenutek, ko se bo koledar obrnil, je v različnih delih sveta različen, saj imamo na našem planetu kar 26 časovnih pasov.

A to še ni vse: ker se uradni časi ne računajo samo po časovnih pasovih, bo (tako kot pravzaprav vsako noč) ura bila polnoč v 39 različnih trenutkih!

V različnih delih sveta se bo novo leto uradno začelo v 39 različnih trenutkih. Foto: Getty Images

Novo leto bo najprej prišlo na Božični otok

Prvi, ki so že zakorakali v novo leto, so bili na Kiribatih, natančneje na atolu Kiritimati, ki je nam bolj znan z imenom Božični otok. Pri njih se je novo leto začelo takrat, ko je bila pri nas enajsta ura dopoldne na silvestrovo.

Samo 15 minut pozneje so jim sledili na otočju Chatham, ki je administrativno del Nove Zelandije, države, ki s to redko izjemo v novo leto vstopa, ko bo pri nas poldne zadnjega dne v letu.

Zadnji bodo "zamujali" več kot en cel dan

Ko so na Kiribatih vstopili v novo leto, so na (sicer nenaseljenem) tihooceanskem otoku Baker Island (ta je od leta 1857 posest ZDA in se je prej imenoval New Nantucket) imeli pred seboj še kar 26 ur starega leta.

To pomeni, da bo na prej omenjenem atolu Kiritimati že druga ura drugega januarja, ko se bo otok Baker Island komaj poslovil od starega leta.

A ne računajte, da boste na otoku Baker lahko med zadnjimi proslavljali vstop v novo leto, ker za dostop nanj potrebujete posebna dovoljenja.

Lažje izvedljivo bo to na Ameriški Samoi, ki pa je časovno eno uro pred otokom Baker in še vedno kar 25 ur – torej en cel dan in še eno uro – za atolom Kiritimati.

Skoraj četrtina vsega prebivalstva vstopa v novo leto hkrati

Kdaj bo tisti trenutek, ko bo največ Zemljanov hkrati vstopilo v novo leto? Takrat, ko bomo pri nas imeli še sedem ur starega leta.

Takrat v novo leto med drugim vstopajo Kitajska, Malezija, Filipini in zahod Avstralije, skupaj približno četrtina vsega svetovnega prebivalstva.

Ko bomo v Sloveniji vstopali v novo leto, si bodo v Novi Zelandiji že privoščili prvo kosilo v novem letu, v Ameriki pa se bodo na silvestrovanje šele pripravljali. Foto: timeanddate.com

Novo desetletje, da ali ne?

Vprašanje, ki se vsakič znova pojavi ob prehodu v novo leto, katerega številka se končna z nič, je, ali to pomeni tudi vstop v novo desetletje ali pa se ta vstop zgodi šele eno leto pozneje.

Tu pa ni nedvoumnega odgovora.

Če na primer govorimo o desetletju devetdesetih, je jasno, da to zajema leta od vključno 1990 do 1999 in da prehod v leto 2000 v tem primeru pomeni začetek novega desetletja.

Vprašanje, ki se vsakič znova pojavi ob prehodu v novo leto, katerega številka se končna z nič, je, ali to pomeni tudi vstop v novo desetletje ali pa se ta vstop zgodi šele eno leto pozneje. Foto: Ana Kovač Po drugi strani pa se novo štetje najbrž ni začelo z letom nič, temveč z letom ena, kar bi pomenilo, da je leto deset del istega desetletja kot leto ena, leto 2020 pa del istega desetletja kot leto 2011.

Iz istega razloga smo leto 2000 še šteli v 20. stoletje in se je 21. stoletje začelo z letom 2001, ko se je hkrati začelo tudi tretje tisočletje.

Ali veste?

Mimogrede, če smo letom od 1980 do 1989 rekli osemdeseta, letom od 1990 do 1999 devetdeseta, letom od 2020 do 2029 bomo rekli dvajseta, kako smo rekli letom od 2000 do 2009 in letom od 2010 do 2019?

Morda "prvodesetletna" in "najstna" leta?

Z začetkom leta 2020 so se začela dvajseta leta, katera pa so se zaključila z iztekom leta 2019? Foto: Getty Images Celo naše lektorice niso mogle iz rokava stresti ene same besede, ki bi opredelila vsako od teh obdobij, in so predlagale "prvo desetletje" in "drugo desetletje", s čimer smo spet prišli do ravnokar opisanega dvoma, kdaj se desetletje pravzaprav začne in konča, zato še vedno iščemo boljšo rešitev.

Če imate predlog ali kar odgovor, vas vabimo, da ga zapišete med komentarje pod ta prispevek.

