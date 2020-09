Ali odkritje, o katerem se malo govori, pojasni nevarnost koronavirusa?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravniki so pred kratkim ugotovili, da koronavirus Sars-CoV-2, ki povzroča bolezen covid-19, ni le navaden respiratorni virus, torej virus, ki povzroča okužbe dihal. Izkazalo se je, da novi koronavirus napada tudi druge organe - trebušno slinavko, jetra, ledvice, srce, možgane. Povzroči lahko krvne strdke, ekstremna vnetja, izgubo občutkov okusa ali vonja, omotico.

Konec julija so ameriški znanstveniki potiho odkrili potencialnega krivca za najtežje in smrtne poteke bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus. Njihova teorija pravi, da po okužbi pri nekaterih posameznikih podivja peptidni hormon bradikinin, ki sicer skrbi za uravnavanje krvnega tlaka. Če hipoteza, ki jo je ameriškim znanstvenikom pomagal postaviti drugi najzmogljivejši računalnik na planetu, drži, je to morda dobra novica. Zdravila, ki umirijo bradikinin, namreč že imamo.