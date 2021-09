Čez noč je propadla trgovina, ki so jo imeli Slovenci zelo radi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V spletni trgovini Gearbest je bilo mogoče kupiti številne izdelke, ki jih sicer ne najdemo na policah slovenskih trgovin z elektroniko, nanje pa so kupci čakali manj časa, kot če bi jih naročili neposredno s Kitajske.

Spletna stran gearbest.com in z njo uradna mobilna aplikacija trgovine Gearbest sta postali nedosegljivi v noči na 9. september. O tem, kaj se bo zgodilo, vodstvo spletne trgovine ni obvestilo nikogar.

Nekateri kupci so sicer že nekaj časa sumili, da vse ni v najlepšem redu, saj so na svoja naročila čakali odločno predolgo ali pa sploh niso bila izpolnjena, komunikacija s trgovino pa je bila zadnje mesece tako rekoč nemogoča. Zadnja objava na Facebooku, kjer Gearbestu sledi skoraj pet milijonov ljudi, ima datum 7. julij 2021.

Sporočilo, ki ga danes prejmemo ob obisku spletne strani gearbest.com Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Razlog za nenadno zaprtje trgovine so velike finančne težave krovnega podjetja Shenzhen Globalegrow E-commerce Co., Ltd, je poročal spletni portal Gizmochina. Družba je namreč tik pred bankrotom, že dlje pa naj bi bila nezmožna plačevati svojim dobaviteljem.

Kaj se bo zgodilo z denarjem kupcev, ki imajo pri propadli spletni trgovini odprta naročila, sodeč po pritoževanju na profilu Gearbesta na Facebooku jih ni malo, ni znano.

Trgovina Gearbest je prodajala vse vrste potrošniške elektronike, električna prevozna sredstva, opremo za dom in prosti čas, ure in nakit ter tudi oblačila. Daleč največ kupcev je pri Gearbestu sicer naročalo elektroniko. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

