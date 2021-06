Če si NEO Igre vklopite do konca junija, jih lahko brezplačno igrate vse poletje

Telekom Slovenije je letos februarja platformo NEO v sodelovanju z vodilnim svetovnim ponudnikom iger v oblaku, družbo Gamestream, nadgradil z možnostjo igranja iger v oblaku. Da so jo naročniki dobro sprejeli, kaže podatek, da so slovenski igralci prvi po številu različnih iger, ki jih igra posamezen igralec, pa tudi prvi po tem, koliko časa posameznik nameni igranju in koliko uporabnikov se po izteku brezplačnega obdobja naroči na storitev, so sporočili iz Telekoma Slovenije. Navedeno velja primerjalno glede na države, v katerih Gamestream igranje iger v oblaku ponuja v sodelovanju z operaterji. To so Francija, Tajvan, Združeni arabski emirati, Indonezija in Švica.

Naročniki televizije Telekoma Slovenije lahko igre igrajo na TV-zaslonu, pri tem pa lahko izbirajo med vodilnimi igrami, kot so Spike Volleyball, F1 Race Stars, LEGO® Indiana Jones™ 2: The Adventure Continues, LEGO® Indiana Jones™: The Original Adventures in Project CARS. Igre so različnih žanrov, primerne pa so za različne starosti igralcev. Storitev NEO Igre enostavno vključite v uporabniškem vmesniku NEO Smartboxa.

Posebna ponudba za naročnike

V promocijskem obdobju do 30. junija 2021 je naročnikom televizije Telekoma Slovenije na voljo posebna ponudba: naročniki, ki si bodo NEO Igre vklopili do konca junija, bodo lahko NEO Igre brezplačno igrali tri mesece, torej vse poletje. Trimesečno brezplačno obdobje velja tudi za naročnike, ki so NEO Igre že preizkusili in trenutno na storitev niso naročeni. Brezplačno obdobje se izteče glede na datum vklopa (če uporabnik NEO Igre vklopi 24. junija, brezplačno obdobje poteče 24. septembra), nato pa se zaračuna mesečna naročnina storitve, sorazmerno glede na iztek meseca.

Kot pojasnjujejo v Telekomu Slovenije, je naročniški model igranja iger v primerjavi s stroški nakupa posameznih iger cenovno privlačen (mesečna naročnina NEO Iger je osem evrov), poleg tega pa nakup zmogljivega igralnega računalnika oziroma klasične igralne konzole ni potreben. Dodatna prednost je uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku, pri čemer je na voljo tudi glasovno upravljanje in iskanje iger z glasom.

Izbirate lahko med 70 igrami

Trenutno je na voljo 70 iger, Telekom Slovenije pa nabor mesečno dopolnjuje. Za najboljšo izkušnjo pri igranju poskrbi igralni plošček Logitech F710, ki se poveže z NEO Smartboxom. V E-trgovini je zdaj na voljo za 30 evrov, z možnostjo nakupa na obroke (12 krat po 2,5 evra). Za NEO Igre lahko poleg ploščka Logitech F710 uporabljate tudi igralne ploščke Sony PS4 ali XBOX One, če jih priključite na NEO Smartbox z ustreznim USB-kablom. Za igre, ki jih lahko hkrati igrata dva uporabnika, potrebujete dodatno USB-zvezdišče, ki ga lahko kupite tudi v E-trgovini.

Celoten nabor iger in več o storitvi NEO Igre si lahko ogledate tukaj.