Če pedofilske in teroristične objave ne izginejo v največ 60 minutah, sledi drakonska kazen

Če najbolj škodljivih vsebin, kot so pedofilske in teroristične, ne bodo umaknili najpozneje v eni uri po prejemu prijave, bo Francija kaznovala družbena omrežja z globo v višini zajetnega dela njihovih svetovnih prihodkov.

V Franciji so sprejeli zakon, s katerim se še odločneje spravljajo na neželene in škodljive vsebine na družbenih omrežjih in s katerim skrbnikom družbenih omrežij prelagajo še več odgovornosti in ažurnosti pri zagotavljanju strpnega in neškodljivega okolja.

Za odstranitev najbolj škodljivih vsebin, kot sta pedofilija in terorizem, imajo skrbniki družbenih omrežij samo 60 minut časa od prejema prijave, drugače bodo lahko ob kar štiri odstotke svojega svetovnega prihodka, je poročala agencija Reuters.

Za ostale škodljive vsebine, ki ne sodijo med najbolj nedopustne, bo ta rok 24 ur.

Ni jasno, kdo ima nalogo iskanja škodljivih vsebin.

Zakon sicer ne pojasnjuje, ali imajo družbena omrežja tudi nalogo iskanja takih vsebin ali pa je "zaukazana" samo hitra in odločna odzivnost, ko neko zunanje telo takšne vsebine odkrije in prijavi.

Če ima nalogo iskanja tovrstnih vsebin zgolj družbeno omrežje, potem ostaja veliko vprašanje, ali bodo njegova merila ter merila zakonodajalcev glede teh vsebin vedno usklajena.

Nov francoski zakon od skrbnikov družbenih omrežij zahteva odstranitev spornih vsebin, a obenem ne določa, kdo bi moral iskati in ugotavljati prisotnost tovrstnih vsebin. Foto: Getty Images

Kdo je odgovoren za kaj?

“Ljudje bodo pomislili dvakrat, preden prestopijo mejo, če vedo, da bodo za to zelo verjetno morali odgovarjati,” je povedala francoska pravosodna ministrica Nicole Belloubet.

Toda ta njena izjava in omenjeni novi zakon niti ne gresta zelo skupaj: zakon se namreč sploh ne nanaša na tiste, ki škodljive vsebine objavljajo, temveč zgolj na platforme, kjer se te vsebine pojavljajo.

Tudi to je eden od razlogov, zakaj nasprotniki tega zakona menijo, da gre za površen pristop in še dodaten način, s katerim skuša Francija priti do denarja ameriških tehnoloških velikanov, ki so, roko na srce, veliki mojstri davčne ustvarjalnosti, s katero po svetu plačujejo le drobtinice v primerjavi z običajnimi obdavčitvami.

Zgolj grožnja z visokimi kaznimi še ne bo odpravila težav

Gotovo si nihče ne želi, da bi bil internet preplavljen z nestrpnostjo in sovraštvom, a zgolj grožnje z visokimi globami ne bodo "pripeljale" do tega želenega cilja.

Glede na poplavo teh škodljivih vsebin na internetu, zlasti na družbenih omrežjih, forumih in komentarjih, je videti, da pravega recepta za njihovo zajezitev še ni, ali, kar bi bilo še huje, morda pravzaprav marsikdo tega niti ne želi.