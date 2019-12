Legendarni Tetris se je moral po več desetletjih umakniti s prestola najbolje prodajanih videoiger vseh časov, saj je njegovo mesto zasedel Minecraft. Igra preprostega videza in izredne globine, ki jo mnogi opisujejo kot ultimativno sestavljanje digitalnih legokock, je v desetih letih močno presegla okvirje področja videoiger. Postala je popkulturna ikona ter ustvarila številne milijonarje in enega milijarderja.

Svetovni mediji so ta mesec sestavljali sezname najboljših videoiger iztekajočega se desetletja. Čeprav so si izbori zvečine precej podobni, razlike vendarle obstajajo, ker gre za razmeroma subjektivno odločanje. A če se vprašamo, katera videoigra je bila v zadnjih desetih letih najpomembnejša , pa je skoraj zagotovo pravilen samo en odgovor. To je Minecraft, ki ga je ustvaril (in z njim noro obogatel) švedski programer Markus Persson in ki je že zdavnaj postal veliko več kot le videoigra.

Marsikomu, ki ga še ni poznal, je bil Minecraft na prvi pogled videti kot skrpucalo nekoga, ki se je ravno včeraj začel učiti delanja računalniških iger, oziroma kot arhaična igra iz nekega drugega obdobja. Ti občutki sicer izginejo zelo hitro - igralcu namreč kmalu postane jasno, da Minecraft ne da veliko na videz, temveč je svojo privlačnost zgradil predvsem na globini in neverjetni svobodi početja. Še to, svet Minecrafta nastaja sproti in je zato tako rekoč brezmejen. Kdor bi hotel priti "do roba", bi moral v eno smer hoditi zelo, zelo dolgo, saj je površina Minecraftovega sveta velika za osem Zemljinih. Foto: Matic Tomšič

Kaj je Minecraft?

Gre za videoigro, ki jo je najbolj preprosto opisati kot digitalni peskovnik oziroma kot digitalno igranje z neomejeno količino legokock.

Minecraft igralca postavi v popolnoma odprt in povsem kockast svet z dinamičnim vremenom ter ciklom dneva in noči, v katerem lahko zbira surovine in se igra preživetje v divjini, kmetovalca ali lovca na pošasti, zgradi megalomanske strukture ali svojo domačo hišo in sestavlja zapletene mehanizme.

Tako je videti prvi dan v Minecraftu:

Kdo je naredil Minecraft?

Igro je razvil švedski programer Markus Persson, ki ga v industriji videoiger bolje poznajo po vzdevku Notch. Čisto prvo delovno različico Minecrafta je izdal 17. maja 2009, ko pa se je izkazalo, da igra postopoma pridobiva vse več pozornosti svetovne javnosti, je ustanovil studio Mojang in leta 2011 izdal polno različico Minecrafta.

Markus Persson, ki je na spletu znan po vzdevku "notch", je že nekaj mesecev po izdaji prve različice Minecrafta pustil službo in se posvetil izključno razvoju igre. To je v nedokončani obliki sprva prodajal za deset evrov, denar pa je služil tako hitro, da je plačilni servis PayPal zamrznil njegov uporabniški račun, saj so menili, da nekdo goljufa. Foto: Wikimedia Commons

Persson je vse pravice do Minecrafta leta 2014 za približno dve milijardi evrov prodal ameriškemu računalniškemu velikanu Microsoft.

Zakaj je Microsoft kupil Minecraft?



Zato, ker je bil Minecraft do leta 2014, ko je Microsoft Markusu Perssonu nakazal približno dve milijardi evrov, že zelo vroča "roba" in bi ga, če ne bi vskočil Microsoft, zagotovo poskusil pograbiti kateri drug tehnološki velikan.



Ni stvari, ki je v Minecraftu ne bi bilo mogoče narediti. Tovrstni osupljivi arhitekturni podvigi so še najmanj navdušujoči - igralci so z Minecraftovo zelo preprosto različico električnih vezij izdelali kompleksne delujoče računalnike in celo letala, ki se zares premikajo, čeprav so skoraj vsi gradniki okolja v Minecraftu statični. Gre za igro, ki igralca resnično ne omejuje na noben način. Foto: Uradni Minecraft forum

Minecraft je do odhoda pod okrilje Microsofta namreč že zdavnaj prerasel okvire videoigre: imel je svoje komplete legokock, svojo konvencijo, licenčne knjige in revije, danska vlada je v Minecraftu celo poustvarila celotno državno ozemlje.



Microsoft je leta 2016 Minecraft v obliki izobraževalne različice ponudil tudi šolam, prav ta teden pa je začel spodbujati igranje Minecrafta v šolah oziroma pri pouku matematike.



Prvi kompleti legokock z licenco Minecrafta so začeli izhajati leta 2012. Foto: Getty Images

Koliko kopij Minecrafta je v obtoku?

Microsoft je maja letos ob deseti obletnici izida prve različice Minecrafta razkril podatek, da je bilo prodanih že 176 milijonov izvodov (številka se je do danes dvignila že prek 180 milijonov), kar pomeni, da je Minecraft najbolje prodajana videoigra v zgodovini. Legendarni Tetris je s 170 milijoni prodanih kopij zdaj na drugem mestu.

Markus Persson se je po prodaji podjetja Mojang in licenčnih pravic za Minecraft večidel prenehal ukvarjati z razvojem videoiger, še vedno pa je aktiven v industriji. V zadnjem času je zaradi polarizirajočih mnenj in občasno neposrečenih šal, ki jih objavlja na svojem profilu na družabnem omrežju Twitter, postal neke vrste kontroverzna osebnost. Zaradi objav se je od njega distanciral tudi Microsoft - Persson na Microsoftovih spletnih straneh ni več naveden kot oče Minecrafta, na primer. Foto: Wikimedia Commons

Zakaj je Minecraft postal tako priljubljen?

Priljubljen je zato, ker igralcem pri izbiranju tega, kaj želijo početi, še danes ponuja toliko svobode in globine kot nobena druga videoigra, zato, ker je relativno poceni, in zato, ker ga je mogoče igrati na tako rekoč vseh platformah - od računalnikov in igralnih konzol do pametnih telefonov ter celo mikroračunalnika raspberry pi.

Ogromno zaslug za širjenje glasu o igri imajo številni uporabniki YouTuba, ki so snemali in objavljali svoje pustolovščine v Minecraftu (ter to počnejo še vedno). Nekateri so postali tako uspešni in prepoznavni, da so danes milijonarji. To je Jordan Maron, lastnik YouTube kanala CaptainSparklez, ki predvsem s snemanjem videoposnetkov o Minecraftu služi tako dobro, da lahko vsako leto kupi drug superšportni avtomobil. Foto: Instagram/Getty Images

Če ne bi bilo Minecrafta, bi bil svet videoiger danes najverjetneje bistveno drugačen

- Minecraft velja za utemeljitelja tako imenovanega early accessa oziroma zgornjega dostopa. Gre za pristop k razvoju videoigre, pri katerem razvijalci igralcem ponudijo nedokončano igro in njen nadaljnji razvoj nato financirajo z denarjem od kupnin. Ta način dela je v zadnjem desetletju omogočil izid nekaterih izjemnih iger, ki zaradi pomanjkanja sredstev morda nikoli ne bi bile dokončane, kot so Kerbal Space Program, PlayerUnknown's Battlegrounds, Ark: Survival Evolved, Subnautica.

Minecraft tehnično gledano ni izšel v tem desetletju, temveč v najzgodnejši obliki že leta 2009, a je zares zaživel šele poleti 2010 z izidom delovne različice alpha. Uraden datum izida dokončanega Minecrafta je sicer 11. november 2011. Foto: Getty Images

- Veliko vprašanje je, če bi brez Minecrafta danes sploh obstajala izredno razširjena kultura tako imenovanega streamanja, prenašanja igranja videoiger v živo. Danes gre za industrijo, ki obračajo milijarde in v kateri imajo glavno besedo tehnološki velikani Amazon (prek platforme Twitch), Google (prek YouTuba) in Microsoft (platforma Mixer).

Minecraft je spočel tudi tržno nišo kockastih posnemovalcev. V iztekajočem desetletju jih je izšlo več sto (na fotografiji Ace of Spades, eden bolj znanih "klonov" Minecrafta). Foto: Steam

- Ker ga še kar igra in kupuje ogromno ljudi, je Minecraft tudi deset let po izidu še vedno vlečni konj tako rekoč celotne industrije videoiger. Razvijalci se namreč močno trudijo narediti naslednjo veliko stvar, o kateri se bo govorilo in pisalo ter jo predvsem na spletu gledalo vsaj toliko ljudi kot Minecraft. Za zdaj najbolje kaže igri Fortnite, ki jo danes pozna tako rekoč vsak mladostnik, a tudi to ni dovolj dobro - Minecraft je bil letos spet daleč, daleč najbolj priljubljena igra na YouTubu.

