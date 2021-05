Čakajo nas dnevi nemirnih pogledov v nebo: se lahko zgodi najhujše?

Pogonski sklopi velikih vesoljskih plovil neredko končajo v Zemljini orbiti, toda glavni del pogonskega sklopa kitajske rakete Dolgi pohod-5B bo v prihodnjih dneh iz orbite najverjetneje iztiril in začel kaotičen spust na Zemljo.

Raketa Dolgi pohod-5B med prevozom na izstrelitev. Foto: Reuters

Kitajska je nad delom rakete, ki je dolg prek 30 metrov, širok pet metrov in tehta več kot dvajset ton, namreč izgubila nadzor, kar pomeni, da je nemogoče predvideti, kdaj in kam bo padla velikanska kovinska komora.

Domneven teleskopski posnetek "neposlušnega" motorja rakete Dolgi pohod-5B, ki naj bi dokazoval, da je ta res ušel izpod nadzora, saj se sodeč po odsevih svetlobe v orbiti premetava asimetrično:

Po napovedih znanstvenikov bo večji del padajoče rakete sicer najverjetneje zgorel v Zemljinem ozračju, toda ker gre za posebej velik predmet, kaj takega se na Zemljo ni nenadzorovano spustilo že več kot tri desetletja (od vesoljske postaje Saljut 7 februarja 1991), obstaja kar velika možnost, da bodo kosi rakete preživeli prosti pad.

Spomnimo, pred nekaj tedni so po ameriški zvezni državi Seattle deževali kosi enega od potisnih motorjev rakete SpaceX Falcon 9. Del rakete Dolgi pohod 5B, ki bo verjetno treščil na Zemljo, je sedemkrat bolj masiven, kar pomeni, da lahko ob morebitnem padcu na naseljena območja povzroči tudi katastrofo.

