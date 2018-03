Briljantni računalničar, ki se mu je zgodila huda krivica

Medtem ko so Cameron in Tyler Winklevoss ter Eduardo Saverin, ki jih je Mark Zuckerberg na različnih stopnjah ustanavljanja Facebooka izključil iz tega procesa in "prinesel naokoli", dobili vsaj vloge v s štirimi oskarji nagrajenem filmu The Social Network (Socialno omrežje), so vsi pozabili programerja Aarona Greenspana. On je tisti, od katerega naj bi si Zuckerberg najprej "izposodil" idejo za Facebook.

Aaron Greenspan je obdržal oziroma ohranil praktično vso pisno korespondenco z Markom Zuckerbergom iz študentskih časov. Sošolca sta si veliko pisala prek e-sporočil in pogovornih aplikacij, zelo pogosto pa je beseda nanesla tudi na programiranje in Facebook. Nekatera sporočila so precej zgovorna in lahko dokažejo, da so Greenspanove trditve resnične. Greenspan je zelo obsežno vsebino vseh elektronskih pogovorov s Zuckerbergom pred časom objavil na svoji spletni strani. Nekatera elektronska sporočila je sicer delil samo z medijem The New York Times, ki je o njegovi zgodbi napisal prispevek, a od tedaj je minilo že več kot dolgih deset let. Foto: Twitter

Aaron Greenspan (na fotografiji zgoraj) je sredi septembra leta 2003 študentom prestižne ameriške univerze Harvard, kjer je študiral tudi sam - Mark Zuckerberg je bil njegov sošolec -, poslal elektronsko sporočilo, naj se pridružijo njegovemu internemu omrežju za povezovanje z drugimi študenti Harvarda.

Greenspan je omrežje poimenoval houseSYSTEM. Opisal ga je kot elektronski imenik harvardskih študentov z njihovimi fotografijami oziroma krajše "the Face Book". Zuckerberg je bil eden prvih, ki so houseSYSTEM začeli uporabljati, a ne prav pogosto, saj se mu je zdelo, da ima funkcije, ki jih uporabniki ne potrebujejo.

Tako je bil videti uporabniški vmesnik omrežja houseSYSTEM. Kot vidimo zgoraj, je Greenspan del omrežja, kjer so bili profili uporabnikov, poimenoval FaceNet. Foto: Aaron Greenspan

Facemash

Zuckerberg je konec oktobra 2003 nato zagnal svojo spletno stran in si del imena zanjo izposodil od Greenspana - Facemash. Študentom Harvarda je omogočila, da so primerjali fotografije sošolk in sošolcev ter se odločali, katera oziroma kateri je bolj privlačen.

Facemash je bil aktiven le nekaj dni in Zuckerbergu nakopal veliko težav z vodstvom univerze, a mu tudi prinesel prepoznavnost med študenti, veliko večjo, kot jo je na Harvardu užival Greenspan.

Ta prepoznavnost je Zuckerbergu odprta vrata do uredništva Harvard Crimsona, uglednega univerzitetnega glasila, ki je začel pisati o njegovem naslednjem projektu - omrežju, prek katerega se bodo študentje lahko družili prek interneta. Omrežja, ki ga je že vsaj en mesec prej predstavil Greenspan.

Nekdanji sošolci s Harvarda so Greenspana za medij The New York Times opisali kot briljantnega, izjemno sposobnega in nenavadno produktivnega programerja, ki pa se je rad držal zase. Foto: YouTube

thefacebook.com

4. februarja 2004 je Mark Zuckerberg iz svoje študentske sobe nato zagnal internetno domeno thefacebook.com, na kateri so uporabniki našli čisto prvo različico danes najbolj uporabljanega družbenega omrežja na svetu.

Takrat sta zaropotala dvojčka Cameron in Tyler Winklevoss, ki jima je Zuckerberg že pred tem obljubil pomoč pri projektu HarvardConnect, njunem lastnem družbenem omrežju za povezovanje z drugimi študenti Harvarda.

Winklevossa sta Zuckerberga kasneje tožila in leta 2008 so se pogodili za denarno izplačilo in delnice Facebooka v skupni vrednosti nekaj več kot sto milijonov ameriških dolarjev. Winklevossa sta velik del tega denarja leta 2012 vložila v kriptovaluto bitcoin in postala milijarderja. Kliknite na fotografijo za članek. Foto: Reuters

Greenspan se je raje kot za jezo odločil za bolj taktičen pristop in Zuckerbergu ponudil simbiotično združitev platform houseSYSTEM in thefacebook.com.

Zuckerberg mu je odvrnil, da je o tem razmišljal, a da bi bilo za zdaj morda bolje, če omrežji ostaneta ločeni. Nato se je izpisal z univerze, se preselil v Kalifornijo in začel Facebook z denarjem bogatih vlagateljev razvijati v istoimenskem podjetju.

Aaron Greenspan je pred leti dejal, da se je pravzaprav zelo hitro sprijaznil s tem, da je Mark Zuckerberg oponašal njegovo delo na omrežju houseSYSTEM in da bo zaradi tega najverjetneje postal prvi milijarder med vsemi sošolci s Harvarda. Foto: Reuters

Čas je bil za jezo

Greenspan je ostal na Harvardu in opazoval, kako je Zuckerberg Facebooku dodajal eno prvino za drugo. Prvine, ki jih je prvi imel Greenspanov houseSYSTEM in ki jih je Zuckerberg nekoč opisal kot nepotrebne.

Leta 2006 je Greenspan nato objavil javno pismo Zuckerbergu, v katerem je med drugim pikro pripomnil, da "čeprav moje omrežje ne deluje več, lahko vse njegove prvine še vedno uporabljam na Facebooku, pa mi za to sploh ni bilo treba napisati nove programske kode". S tem je med vrsticami namigoval na to, da je Zuckerberg funkcije njegovega omrežja preprosto skopiral.

Aaron Greenspan se je po članku, ki je bil v New York Timesu objavljen leta 2007, v medijih še enkrat pojavil leta 2009, ko je tožil Marka Zuckerberga, ker je njegovo podjetje ime Facebook zaščitilo kot blagovno znamko, in nato še leto kasneje, ko je tožil producente filma Družbeno omrežje (The Social Network), ker so prezrli njegovo vlogo v spočetju Facebooka. Kot trdi, je bil film eden glavnih razlogov, da ga praktično nihče ne povezuje s Facebookom, saj skoraj nihče ne ve za njegov pionirski houseSYSTEM. Foto: YouTube

Greenspan ne trdi zaman, da je pozabljen. V obsežnem članku o Facebooku v spletni enciklopediji Wikipedija ni omenjen niti enkrat, na primer. | Foto: Posnetek zaslona

"Poglejte, na kaj sem ga opozarjal že pred trinajstimi leti"

Razlog, zakaj smo se na Aarona Greenspana spomnili prav zdaj, je afera, v katero se je v zadnjih dveh tednih zapletel Facebook.

Po tem, ko se je razvedelo, da je tretja oseba, ruski znanstvenik Aleksandr Kogan, neupravičeno pridobila podatke o milijonih uporabnikov in jih prodala naprej podjetju Cambridge Analytica, ki jih je uporabilo v nezakonite namene, se Facebook sooča s številnimi očitki o preslabem varovanju zasebnosti svojih uporabnikov.

Aaron Greenspan je nekaj dni po razkritju, ki je sprožilo škandal s Cambridge Analytico, na družbenem omrežju Twitter namreč sporočil, da je Marka Zuckerberga že davnega leta 2005 opozoril na to, naj zelo pazi, kako bo delal s podatki o uporabnikih, saj se lahko stvari hitro zapletejo. Kot dokaz za to je priložil pogovore med njima. Zuckerberg mu je večkrat odvrnil, da to ni tako pomembno in da se o tem ni vredno prerekati, saj ima druge skrbi.

Če vas zanima več, preberite vse pogovore med Aaronom Greenspanom in Markom Zuckerbergom (v angleškem jeziku), ki sta v stikih ostala vse do avgusta 2005.