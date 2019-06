Bitcoinu se je utrgalo: smo tik pred novo kriptomanijo? #video

Kdor bi en bitcoin kupil v petek popoldne in ga prodal danes popoldne, bi v 24 urah zaslužil približno eno slovensko povprečno mesečno neto plačo. V petek popoldne je bila cena enega bitcoina namreč še okrog 8.600 evrov, po 24 urah izjemne rasti pa se je na nekaterih borzah s kriptovalutami povzpela na okrog 9.700 evrov oziroma prek 11 tisoč ameriških dolarjev.

Gibanje cene bitcoina v zadnjem tednu. Na grafu se lepo vidi trenutek, ko je cen ponorela in se je začela sobotna strma rast. Foto: Coinmarketcap.com

Sobota je tudi prvi dan po 7. marcu 2018, ko je bitcoin nazadnje še presegal simbolično mejo 10 tisoč dolarjev. Takrat je bil bitcoin sicer že na strmi poti navzdol. Vrhunec je dosegel 17. decembra 2017, ko je cena za krajši čas dosegla kar 20 tisoč dolarjev oziroma okrog 17.600 evrov.

Kot se praviloma zgodi, je ob tokratni rasti bitcoin za sabo navzgor potegnil tudi večino drugih najbolj prepoznavnih kriptovalut. Med drugim so se povzpele cene bitcoin casha, bitcoina SV, ethra, rippla, litecoina, eosa in trona. Foto: coin360.io Zakaj natanko je bitcoin v tako kratkem času zrasel kar za 13 odstotkov, kot po navadi ni čisto jasno. Večina spletnih portalov, ki so specializirani za kriptovalute, zasluge za rast pripisuje predvsem torkovi napovedi Facebooka, da bo prihodnje leto izdal lastno kriptovaluto libra. Zaradi Facebookove prepoznavnosti je takšna napoved morda namreč znova predramila globalno zanimanje za kriptovalute.

Znani analitik: bitcoin lahko kmalu preseže dozdajšnji rekord

Bitcoinu je sobotni pospešek morda dala tudi torkova napoved znanega tržnega analitika družbe Fundstrat Toma Leeja, ki je za ameriški medij CNBC izrazil mnenje, da lahko bitcoin v le nekaj mesecih preskoči zgodovinskih 20 tisoč dolarjev in, če bodo pogoji pravi, nadaljuje rast celo do 40 tisoč dolarjev (35.128 evrov).

Takšno eksplozivno rast bi po mnenju Leeja pozročil tako imenovani FOMO. Gre za okrajšavo za angleški izraz Fear Of Missing Out, kar pomeni strah pred zamujeno priložnostjo. Kot že nekajkrat doslej bo ljudi skrbelo, da bo vlak za hiter zaslužek kmalu odpeljal, in znova bodo začeli množično kupovati kriptovalute, kar bo njihove cene pognalo navzgor.

Nedavna raziskava podjetja za informacijsko varnost Kaspersky Lab je pokazala, da je kriptovalute do zdaj kupilo že 19 odstotkov ljudi, le 10 odstotkov pa jih je vedelo, kaj kriptovalute sploh so in v kaj se podajajo. Foto: Matic Tomšič / Thinkstock

Zanimivo: kriptovalute so v zelenem kljub temu, da je bila v petek sprejeta odločitev, ki bi trg po dozdajšnjih izkušnjah morala obarvati rdeče



Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je v petek potrdila sveženj novih pravil, ki bodo od podjetij, ki se ukvarjajo s kriptovalutami, zahtevala potrditev identitete vsakega, ki bo tako pošiljal kot tudi prejemal digitalno premoženje v vrednosti več kot tisoč evrov.



Prihajajoči ukrepi, ki bodo veljali skoraj po vsem svetu, namenjeni pa so predvsem preprečevanju pranja denarja, v večini ukinjajo anonimnost pri trgovanju s kriptovalutami. Borze s kriptovalutami bodo morale ob vsaki transakciji zbrati in shraniti celo vrsto osebnih podatkov o tistem, ki kriptovaluto oziroma drugo digitalno premoženje pošilja, in o tistem, ki jo oziroma ga prejema.



Medvladna organizacija Projektna skupina za finančno ukrepanje ali krajše FATF je bila ustanovljena leta 1989, njeno poslanstvo pa je razvoj mednarodnih standardov za preprečevanje pranja denarja in financiranje kriminalnih združb. Foto: FATF

Svetovne vlade, tudi slovenska, ki je članica FATF prek svojega članstva v Evropski uniji, imajo eno leto časa, da nova pravila o trgovanju s kriptovalutah vključijo v zakonodajo. Države, ki tega ne bodo storile, tvegajo uvrstitev na črni seznam FATF in izobčenje iz globalnega finančnega sistema.



Kriptosvet je do odločitve FATF zvečine skeptičen: v analitičnem podjetju Chainalysis so, na primer, že pred časom opozorili, da bi zaradi novih ukrepov manjše borze s kriptovalutami lahko propadle, na udaru pa bi bila tudi preglednost transakcij kriptovalut, saj bi jih posamezniki med seboj začeli pogosteje izmenjevati neposredno, ne prek namenskih platform, ki bodo zaradi ukrepov FATF v prihodnosti bolj podobne bankam.

