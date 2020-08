Vrednost celotnega trga kriptovalut tako visoka kot danes ni bila že dlje kot eno leto. Bitcoin, najbolj znana kriptovaluta, je pretekli konec tedna prvič po več kot enem letu presegel psihološko mejo 10 tisoč evrov. Nekatere alternativne kriptovalute so v zadnjem mesecu dobesedno eksplodirale in vlagateljem prinesle tudi več kot 100-odstotne dobičke. Se bliža novo obdobje kriptodelirija?

Zelo zelenih 30 dni

Zadnji mesec je bil za vlagatelje v kriptovalute zelo dober. Ne le, da tako rekoč nobena od najbolj znanih kriptovalut ni izgubila vrednosti, odstotek rasti večine je bil dvomesten ali v nekaterih primerih celo trimesten.

Graf na spletni strani Coin360, ki prikazuje gibanje cen vseh bolj in manj znanih kriptovalut v zadnjem mesecu dni. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Bitcoin, najbolj prepoznavna in najvrednejša kriptovaluta, je v zadnjem mesecu tako zrasel za skoraj 30 odstotkov in se za zdaj stabilno zasidral nad 10 tisoč ameriškimi dolarji, pretekli konec tedna pa je presegel tudi 10 tisoč evrov, kjer na večini borz vztraja še vedno.

Ether oziroma ethereum, druga najbolj razširjena kriptovaluta, je v preteklih 31 dneh doživel najstrmejšo rast po pomladi 2018 in z manj kot 200 poskočil na današnjih 335 evrov.

Od 30- do 50-odstotno rast so zabeležile tudi druge kriptovalute, kot so bitcoin cash (BCH), ripple (XRP), litecoin (LTC), XEM, binance coin (BNB) in še nekatere druge. Kriptovaluti chainlink (LINK) in vestchain sta v zadnjem mesecu medtem poskočili za več kot 100 odstotkov.

Chainlink oziroma LINK trenutno velja za eno najbolj vročih kriptovalut, saj je od marca do danes sprva po močni institucionalni podpori, nato pa tudi na račun povečane priljubljenosti med vlagatelji zrasla za več kot 500 odstotkov. Foto: Matic Tomšič

Se obeta nova kriptonorija?

Čeprav pretekla rast cen ni zagotovilo za prihodnjo, je pokazateljev, ki kažejo na nadaljevanje dozdajšnjega pozitivnega trenda na trgu kriptovalut, kar nekaj, v analizi ugotavlja ameriški poslovni medij Bloomberg.

Glavni dejavniki, ki lahko bitcoinu omogočijo cenovno stabilizacijo in nadaljnjo rast, so med drugim:

– vse večji prodor bitcoina v tako imenovani mainstream, saj ga mnogi že vidijo kot zadovoljivo alternativo zlatu in ga zato tudi vse pogosteje vključujejo v svoj naložbeni portfelj oziroma vanj prelivajo del svojega premoženja,

– zmanjševanje volatilnosti bitcoina v primerjavi z zlatom ali borznimi indeksi,

– čedalje močnejša institucionalna podpora bitcoinu in nasploh vseh kriptovalutam.

Rast cene kriptovalute bitcoin je posledica vse večje stabilnosti in javne podpore, enako pa ne velja za ether oziroma ethereum, drugo največjo kriptovaluto. Njegova 66-odstotna rast v zadnjem mesecu je najverjetneje zgolj posledica špekulacij, ugotavljajo analitiki Bloomberga. Foto: Reuters

Analiza Bloomberga se sicer pretežno osredotoča na kriptovaluto bitcoin, ki predstavlja približno 60 odstotkov celotne vrednosti trga kriptovalut. Rast bitcoina navzgor praviloma vselej povleče tudi druge kriptovalute.

Kriptovročica leta 2017



Bitcoin in nasploh kriptovalute so predmet gostilniških razprav začele postajati po avgustu 2017, ko se je začela strma rast bitcoina proti do zdaj še vedno nepreseženi rekordni ceni.



Vrhunec je bitcoin dosegel sredi decembra 2017, ko je na nekaterih borzah za krajši čas pokukal onkraj magične meje 20 tisoč ameriških dolarjev.



Druga polovica leta 2017 velja za najbolj vroče obdobje v zgodovini trga kriptovalut. Foto: Thinkstock

Takrat je bitcoin za sabo v višave potegnil tudi številne druge kriptovalute, ki so danes še vedno daleč od nekdanjih cenovnih rekordov.



Ether je bil januarja 2018 trikrat dražji kot danes, saj je skočil prek tisoč evrov, cena rippla in bitcoin casha pa je bila istega meseca več kot desetkrat višja kot danes.