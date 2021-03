Bitcoin prvič presegel vrednost 60 tisoč dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrednost kriptovalute bitcoin je v soboto prvič doslej presegla 60 tisoč ameriških dolarjev (50.195 evrov). Analitiki to pripisujejo ukrepom v okviru zakona za ponovni zagon ameriškega gospodarstva.

Po navedbah specializirane spletne strani CoinMarketCap je bitcoin v soboto ob 13.34 po srednjeevropskem času dosegel vrednost 60.197 dolarjev (50.360 evrov). Do 21.44 je nato vrednost narasla na 61.683 dolarjev oziroma 51.604 evrov. Do nedelje do 2. ure pa je vrednost padla za približno 400 dolarjev, navaja STA.

Kriptovaluta je bila decembra vredna 20 tisoč dolarjev

Vrednost te kriptovalute tako še naprej podira rekorde. Samo v treh mesecih se je potrojila, še sredi decembra je namreč znašala 20 tisoč dolarjev. Mejo 50 tisoč dolarjev pa je prvič presegla pred približno enim mesecem, poroča STA.

Zakaj vrednost še naprej narašča?

Analitiki naraščanje vrednosti pripisujejo ukrepom v okviru 1.900 milijard dolarjev vrednega zakona za boj proti pandemiji in pomoč ameriškemu gospodarstvu. V skladu z načrti bi morali Američani z nižjimi dohodki že ta konec tedna začeli prejemati po 1.400 dolarjev neposredne pomoči. "Čeki za ponoven zagon ZDA bodo malim vlagateljem omogočili, da bodo del svojih sredstev vložili v bitcoine," je povedal analitik pri AvaTrade Naeem Aslam. Pričakuje, da bo vrednost še naprej naraščala, kar pripisuje tudi temu, da je zdaj bitcoine precej lažje kupiti kot včasih.