Bidnovo kladivo: ženska, ki bo morda strah in trepet marsikoga

Kriptovaluta bitcoin je v zadnjem tednu dni izgubila blizu dvajset odstotkov vrednosti, najbolj strm padec pa se je zgodil dan po inavguraciji predsednika ZDA Joeja Bidna. Z več kot 32 tisoč evrov, kolikor je bil en bitcoin na borzah vreden v soboto, 14. januarja, je do četrtka začasno strmoglavil na manj kot 26 tisoč evrov.

Analitiki so zvečine opozarjali na dva razloga za padec. Eden je bil množična odprodaja bitcoina na azijskih borzah s kriptovalutami, drugi pa besede Janet Yellen. Gre za izbranko predsednika Bidna za novo finančno ministrico ZDA.

Yellenova v svoji ekonomski politiki tradicionalno daje prednost zmanjševanju nezaposlenosti pred zaviranjem rasti inflacije. Foto: Reuters

74-letna Yellenova, ki je bila v času administracij Baracka Obame in Donalda Trumpa (od 2014 do 2018) predsednica centralne banke ZDA, se je v torek, dan pred Bidnovo inavguracijo, udeležila zaslišanja v ameriškem senatu.

Šlo je za rutinsko formalnost, ki sledi nominaciji za katero od pomembnih vladnih funkcij novoizvoljenega predsednika.

Ob vprašanju, kaj kot verjetna prihodnja ministrica za finance meni o uporabi kriptovalut za financiranje terorizma in organiziranega kriminala, je Yellenova izrazila zaskrbljenost.

"Kriptovalute so še posebej skrb vzbujajoče. Menim, da se precej uporabljajo za nezakonito financiranje. Treba je najti načine, kako preprečiti pranje denarja skozi te kanale," je dejala.

Kriptovalute so že leta potencialno zelo privlačne za kriminalce ali teroriste, saj zagotavljajo precejšnjo mero anonimnosti. Foto: Unsplash

Gre za besede, ki v zadnjih dveh dneh pečejo marsikoga. Yellenova, po mnenju nekaterih, kriptovalutam glede njihove vloge pri pranju denarja in financiranju kriminala pripisuje neupravičeno težo v primerjavi z ameriškim dolarjem.

"V letu 2020 je bilo za nezakonite dejavnosti namenjenih 0,3 odstotka kriptovalut. Na 90 odstotkih dolarskih bankovcev so sledi kokaina. Kaj torej uporabljajo slabi fantje?" se je na njene besede porogljivo odzval Dan Held, eden od šefov znane borze s kriptovalutami Kraken.

