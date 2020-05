Aplikacija, ki omogoča hiter klic na pomoč #video

Skoraj vsak peti prebivalec Slovenije je starejši od 65 let. Kar tretjina omenjene populacije naj bi po javno dostopnih podatkih vsaj enkrat letno padla. Telekomova aplikacija e-oskrba pa s svojim 24-urnim delovanjem omogoča enostaven in hiter klic na pomoč v primeru nezgod ali nenadne slabosti. Je pripomoček, ki starejšim, invalidom, bolnikom s kroničnimi boleznimi, tistim po težjih operativnih posegih in osebam z demenco omogoča, da bolj enostavno in neodvisno bivajo na svojem domu. Svojcem pa omogoča, da bolje in lažje poskrbijo za svojce. Kako je delovanje aplikacije videti v praksi, si lahko ogledate v prispevku zgoraj.