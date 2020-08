Ameriške sankcije ustavile Huaweieve procesorje Kirin

Enaka usoda bo doletela vse Huaweieve procesorje z zmogljivostjo umetne inteligence. Čeprav so se pri Huaweiu zelo potrudili, da bi svojo proizvodnjo prilagodili ameriškim omejitvam poslovanja, so nekateri pomembni elementi teh procesorjev in njihove proizvodnje še vedno ameriška tehnologija, za katero hitre premostitve ali zamenjave ni mogoče preprosto in hitro najti.

Mate 40 prihaja prej in bo (vsaj za zdaj) zadnji s procesorji Kirin

Zadnji pametni telefoni, v katerem bodo Huaweievi napredni procesorji Kirin, poznamo jih že nekaj let predvsem iz Huaweievih najzmogljivejših pametnih telefonov, bodo premijski telefoni serije Mate 40, je napovedal vodja Huaweieve enote za potrošniške naprave Richard Yu, ki to prekinitev proizvodnje ocenjuje kot veliko izgubo za Huawei (kar gotovo tudi je).

Serija Mate 40 prihaja predvidoma septembra, kar bo skoraj dva meseca prej, kot smo običajno vajeni vsakoletne predstavitve nove serije Mate. Ameriške omejitve bodo pustile še eno sled (tudi) na teh telefonih, saj zaradi ameriških ukrepov (tudi) na njih ne bo Googlovih aplikacij in njihovega mobilnega okolja.

Ameriške oblasti izjeme podelijo le redkim

ZDA so omejile poslovanje ameriških podjetij s Huaweievem, češ da Huawei prek svoje opreme omogoča vohunjenje kitajskim oblastem. Huawei vse te obtožbe odločno zavrača in poudarja, da ZDA niso dale nobenega dokaza, ki bi podkrepil te obtožbe.

Ameriški ukrepi so se medtem stopnjevali, praktično popolna prepoved poslovanja ameriških podjetij in vseh, ki uporabljajo ameriške tehnologije, s Huaweiem, pa je dodobra porušila vse njihove dobavne verige.

Izjeme, ki bi dopuščale poslovanje s Huaweiem, so mogoče le s posebnim dovoljenjem ameriških oblasti, ki pa jih ne izdajajo zelo radi. Microsoft je, denimo, takšno dovoljenje pridobil, Google, katerega aplikacije in celotno mobilno okolje imajo (še vedno) velik pomen za uporabnike zunaj Kitajske, pa ne.

Vezali so jim roke ravno, ki so priplavali na vrh

Ironično je, da še en hud udarec za Huawei prihaja ravno v času, ko se jim je v zadnjem četrtletju uspelo prebiti na najvišjo stopničko na lestvici največ prodanih mobilnih telefonov na svetu.

Toda njihov glavni izdelovalec naprednih procesorjev tajvanski TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) je zaradi ameriških ukrepov, ki zaradi (sicer majhnega, a za zdaj vendarle še nenadomestljivega) deleža ameriške tehnologije v procesorjih Kirin zavezujejo tudi njih, prenehal sprejemati Huaweieva naročila že maja.

Procesorji Kirin so skupaj s Qualcommovimi procesorji Snapdragon in Samsungovimi procesorji Exynos med najboljšimi in najzmogljivejšimi procesorji za mobilne naprave, kot so pametni telefoni. Foto: Reuters

Od nič do vrha v dobrem desetletju

Huawei je začel raziskovati svet procesorjev pred dobrim desetletjem in se je v tem času z intenzivnimi naložbami sredstev in kadrov prebil od popolnega novinca in nevedneža na tem področju do enega od treh najnaprednejših.

Procesorji Kirin so le eni v portfelju Huaweieve enote HiSilicon – najdemo jih izključno v Huaweievih (in Honorjevih, ki so pravzaprav ravno tako Huaweievi) pametnih telefonih in so nedvomno v prvi ligi mobilnih procesorjev, tako kot Qualcommovi procesorji Snapdragon in Samsungovi procesorji Exynos.

Ko neposredni tekmec postane možni odrešitelj

Nezmožnost proizvodnje procesorjev je gotovo nevzdržno stanje za Huawei, ki ga bo poskusil odpraviti v čim krajšem času – kar pa je vse prej kot preprosto.

Ameriški časnik The Wall Street Journal pa je poročal, da – presenetljivo ali tudi ne – to vrzel želi zapolniti Huaweiev neposredni tekmec v svetu procesorjev – ameriški Qualcomm, ki je svojo namero razkril v svojih notranjih poročilih.

Huawei lahko zaradi ukrepov postane zlata jama za Qualcomm

Qualcommova računica je več kot jasna – Huawei bi lahko postal eden od večjih naročnikov, v teh razmerah pa bi tudi Huawei hitreje pristal na takšno rešitev.

Zaradi vsega tega pa Qualcomm po poročanju omenjenega ameriškega časnika Qualcomm že močno lobira za pridobitev dovoljenja, ki bi jim odprlo pot do zajetnih novih prihodkov – po nekaterih ocenah okrog sedem milijard evrov letno.

Neodvisno od teh sankcij in novih potencialnih sodelovanj pa so se odnosi med Qualcommom in Huaweiem prejšnji mesec otoplili po tem, ko je Huawei pristal na poravnavo glede na spor o licenčnih pravicah. Huawei bo tako Qualcommu iz naslova zaostalih licenčnin do konca leta nakazal plačilo v vrednosti poldruge milijarde evrov.