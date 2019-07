Ali razumemo milenijce, ki ne poznajo sveta brez družbenih omrežij?

Ne zanimajo vas kriptovalute, naveličali ste se Facebooka, tudi zato, ker je na njem preveč politično obarvane vsebine, vas pa bolj zanimajo hrana in potovanja? Se veliko fotografirate? To so značilni vedenjski vzorci milenijcev.

Milenijci, vsaj tisti v ZDA, množično zapuščajo Facebook, je pokazala raziskava, ki jo je na vzorcu 1.184 pripadnikov Generacije Z (rojeni med letoma 1995 in 2010) opravil Business Insider. Kar 30 odstotkov izmed njih je izbralo Facebook kot aplikacijo, ki so jo nekoč uporabljali, zdaj pa je ne več.

Med aplikacijami, ki jim je pomemben delež najstnikov obrnil hrbet, je tudi komunikacijska aplikacija Skype.

Skype je med aplikacijami, ki jih milenijci opuščajo pri svoji vsakdanji rabi. Foto: Reuters

Facebook jih je začel dolgočasiti

Podobno ugotovitev je pokazala še ena raziskava, ki so jo marca opravili pri Business Insiderju. Takrat so spraševali 820 mladih med 18. in 25. letom starosti iz Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Združenih držav Amerike in Indije.

Številni izmed njih sicer še vedno uporabljajo Facebook, a ta ni več njihova prva izbira. Krono je prevzel – Instagram.

Kot razlog, zakaj jih Facebook ne privlači več, so najstniki napisali, da je zastarel in da je postal dolgočasen – tudi zato, ker je na njem preveč objav s politično tematiko. Poleg tega jim ni všeč, da se na Facebooku ne morejo svobodno izražati, ker so tam tudi njihovi (starejši) družinski člani.

Milenijci vedno pogosteje doživljajo Facebook kot zastarelega, dolgočasnega in preveč polnega političnih vsebin. Foto: Reuters

Z Instagramom vroče-mrzlo

Instagram je zanesljivo najbolj priljubljeno družbeno omrežje milenijcev. Raje ga imajo kot YouTube, Snapchat in Twitter – a je hkrati visoko uvrščen med aplikacijami, ki so se jim odpovedali.

Dobra petina vprašanih milenijcev je namreč odgovorila, da so nekoč uporabljali Instagram, a ga zdaj ne več.

Z Instagramom je vroče in mrzlo: za milenijce je nedvomno med bolj priljubljenimi aplikacijami, a obenem ga je petina že zapustila. Foto: Reuters

Morajo biti drugačni od drugih

Nemalo milenijcev dokumentira vse svoje življenje, vsak svoj dogodek in vsako svoje dejanje na družbenih omrežjih. Oni pravzaprav nikoli niso imeli priložnosti spoznati sveta brez družbenih omrežij.

Ravno to sta po mnenju psihologov glavna razloga, zakaj milenijci čutijo močno potrebo, da bi se z edinstveno podobo ločili od množic. Del teh prizadevanj je tudi oblačenje v nova in nenavadna oblačila, ki jih potem, vsaj v ZDA, pridobivajo tudi na nenavadne načine – z najemom ter nakupom in prodajo rabljenih oblačil, še ugotavlja Business Insider.

Za številne najstnike je zelo pomembno, da izstopajo iz množice.

Če najemajo filme in avte, zakaj ne bi še srajc?

Toda hitra moda, ki je dolgo časa zadovoljevala večino tovrstnih potreb milenijcev, ne izpolnjuje več vseh novih pričakovanj, še ugotavljajo pri Business Insiderju.

Milenijci so po njihovih ugotovitvah namreč tudi vedno bolj okoljsko ozaveščeni.

Ameriško spletno mesto za prodajo rabljenih oblačil ThredUp meni, da se bo kar tretjina (ameriških) milenijcev letos odločila za nakup rabljenih oblačil, kajti tako dobijo veliko priložnosti, da zase najdejo nekaj izvirnega.

Iz istega razloga postaja najem oblačil ena od najnovejših smernic modne industrije. "Če se milenijci raje odločijo za najem filma na Netflixu kot za njegov nakup, zakaj bi še naprej kar kupovali oblačila, raje jih najemajo," se sprašujejo v letnem poročilu State of Fashion.

Oblačila so za številne milenijce pomembno sredstvo za oblikovanje svoje edinstvene podobe. Foto: Thinkstock

Kriptovalute? Niti ne, hvala.

Anketa, ki jo je med skoraj dva tisoč ameriškimi milenijci opravil Business Insider, je pokazala, da jih dobra polovica sploh nima namena trgovati s kriptovalutami.

Tistih, ki bi zelo verjetno trgovali s kriptovalutami, pa je komaj dobra desetina, so med drugim še pokazali rezultati.

Potencial zaslužkov jih morda le prepriča

Avtorji raziskave se sicer niso spraševali, ali je ta nezainteresiranost nad kriptovalutami morda posledica nepoznavanja in neznanja, a so vendarle poudarili, da je bila anketa opravljena v obdobju pred zadnjo eksplozivno rastjo vrednosti kriptovalut.

Milenijci ne kažejo velikega zanimanja za kriptovalute. Ali bodo njihove trenutno naraščajoče vrednosti spremenile njihov odnos? Foto: Thinkstock

"Morda bo oživeli trg kriptovalut prepričal nekatere najstnike, da znova proučijo svoj odnos do kriptovalut," so zapisali pri Business Insiderju ob objavi rezultatov svoje ankete.

Pri primerjavi s splošno populacijo lahko pomaga podatek, ki ga je pred slabim mesecem objavilo podjetje računalniško varnost Kaspersky Lab. Po izsledkih njihove raziskave je skoraj vsak peti (natančneje: 19 odstotkov) že kdaj kupil katero izmed kriptovalut.