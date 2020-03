Ali bo Valencia postala nova Barcelona?

Formalno zaradi koronavirusa, neformalno pa morda tudi zaradi česa drugega, so Barcelona, telekomunikacijska panoga in na njej sloneča podjetja, 110 tisoč nesojenih udeležencev in pravzaprav vsa svetovna javnost ostali letos brez največjega svetovnega dogodka mobilnih komunikacij – Mobile World Congressa.

Odpoved ne pomeni ustavitve

Podjetja so nemudoma začela iskati nadomestne načine, kako priti do stikov, ki bi jih vzpostavila na Mobile World Congressu, in pri tem ubrala različne pristope. Nekateri, kot so Huawei, TCL in Kaspersky, so že v času nesojenega letošnjega dogodka kar na nadomestnih lokacijah v Barceloni organizirali svoje, sicer nekoliko prirejene predstavitve.

Nekateri, kot je Samsung, so se (že lani) odločili, da svoje največje novosti predstavijo že kak teden prej, akreditirani medijski predstavniki za letošnji Mobile World Congress pa že dobivamo vabila za nadomestne video konference in/ali lokalne predstavitvene dogodke večjega števila proizvajalcev in ponudnikov storitev.

Osebni stik je (ne)nadomestljiv

Čeprav je mnogo razstavljavcev pripomnilo, da so cene razstavnega prostora ponorele, in čeprav se odpira vprašanje, ali bo letošnja odpoved spremenila oziroma celo ukinila Mobile World Congress, kot ga poznamo do lani, obstajajo tudi želje, da bi drugi dogodek vsaj deloma prevzel vlogo, ki jo ima oziroma jo je imela Barcelona.

Svoje "mesto pod soncem" mobilnih komunikacij bo sredi junija dobila Valencia, ki je od Barcelone oddaljena le nekaj ur vožnje z vlakom ali avtom. Tam bodo v drugi polovici junija prvič organizirali Mobile Innovation Summit, katerega namen je, kot pravijo organizatorji, "prikazati mobilni napredek".

15 ni 110, a je vendarle spoštovanja vredno

Dogodek, prvi v vrsti tistih, ki naj bi postali vsakoletni, se imenuje Webit, združenje inovatorjev. Webit se sicer že 12 let srečuje na svojih letnih konferencah, a bodo letošnjo, ki bo potekala med 17. in 20. junijem, okrepili z novim dogodkom. V organizacijski odbor se je vključilo tudi predstavnike komunikacijskih podjetij, vlad, globalnih organizacij, naložbenikov, zagonskih podjetij in inovatorjev, skratka predstavnikov na najvišjih položajih.

V svojem prvem letu pričakujejo okoli 15 tisoč delegatov iz več kot 120 držav, kar je veliko manj kot približno 110 tisoč udeležencev lanske Barcelone – a glede na razmere, bo ta številka, če jim uspe, vsekakor spoštovanja vredna.

Mobile World Congress je lani obiskalo približno 110 tisoč udeležencev. Foto: Srdjan Cvjetović

Vse letošnje aktualne teme

Pričakovane glavne teme bodo enake, kot bi bile na letošnjem Mobile World Congressu, predvsem 5G, kibernetska varnost, digitalna zasebnost, zdravstvo v digitalni družini, digitalna zabava in mediji, mobilnost ter fintech (finančne tehnologije) in mobilno bančništvo, napovedujejo organizatorji.

Seveda bo o mnogih naštetih področjih govora tudi v Berlinu v prvih dneh septembra, ko poteka sejem IFA – ta je sicer nekoliko bolj usmerjen na potrošniško elektroniko in gospodinjske aparate, že vrsto let pa ga proizvajalci in ponudniki računalniških ter komunikacijskih storitev tudi izkoristijo za predstavitev svojih najpomembnejših novosti – toliko bolj, odkar sejma CeBIT v Hannovru ni več.