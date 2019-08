Ali bo Huaweieva novost leta (sprva) brez Googlovih storitev?

Čeprav so ameriške oblasti omilile prepoved sodelovanja ameriških podjetij s Huaweiem, olajšave, ki bodo veljale vsaj do 16. novembra letos, naj ne bi veljale za naprave, ki še niso na trgu. Kaj to pomeni za prihajajočo serijo pametnih telefonov Mate 30?

Lastniki pametnih telefonov in tablic Huawei so si lahko oddahnili: podpora za njihove naprave, vključno z nadgradnjami in posodobitvami močnejše Googlove različice operacijskega sistema Android ter Googlovimi storitvami, ni utrpela nobenih izpadov zaradi prepirov med ZDA in Kitajsko.

Še več, celo sami smo že imeli v rokah pametni telefon Huawei P30 Pro, ki sodeluje v Huaweievem beta programu za razvijalce in je zato že imel (sicer še vedno razvojno) različico prihajajočega operacijskega sistema Android Q oziroma Android 10, nad katerim je še Huaweiev uporabniški vmesnik EMUI 10.

Kar velja za obstoječe, ne velja nujno za prihajajoče

Toda med pametnimi telefoni Huaweieve serije P30 in tistimi iz serije Mate 30, ki bi jih po neuradnih namigih morali spoznati v prihodnjih tednih, obstaja ključna razlika: prvi so bili na trgu, še preden so se začeli najnovejši zapleti med ZDA in Kitajsko.

Tako zdaj spet ne vemo, kaj se bo zgodilo s serijo Mate 30, kajti Google je potrdil, da ameriška prepoved prodaje Huaweiu za še neobjavljene naprave še vedno velja v polnem obsegu.

Uporabniki androidov navajeni na Googlovo okolje in storitve

To bi pomenilo, da Mate 30 ne bi imel Googlove, temveč le odprtokodno različico Androida, ki pri varnosti in nadgradnjah zaostaja, prav tako ne bi bilo Googlovih storitev, kot so Zemljevidi (Maps), storitev pretočnega videa YouTube, storitev za urejanje fotografij Google Photos ali shrambe v oblaku Google Drive.

Še več, ne bi bilo niti tržnice Google Play, kjer so na voljo domala vsi programi za operacijski sistem Android.

Huawei ponavlja: obstoječim uporabnikom se nič ne bo poslabšalo

Huawei je ustanovil posebno spletno mesto Huawei Answers, kjer ponuja odgovore na najpogostejša vprašanja o odnosu Huaweia z Googlom in operacijskim sistemom Android.

Tam je med drugim zapisano, da "bo vsak, ki je že kupil ali bo kmalu kupil Huaweiev pametni telefon, lahko še naprej dostopal do sveta aplikacij tako, kot je do zdaj". Prav tako zagotavljajo, da se jamstveni pogoji in servisna podpora v ničemer ne spreminjajo.

Serija Mate 30 prva po uvedbi ameriških omejitev

Na strani Huawei Answers pa ni vprašanj in odgovorov o prihajajočih Huaweievih pametnih telefonih – prva po uvedbi ameriških omejitev maja bo ravno serija Mate 30, katere predstavitev naj bi po nekaterih namigih načrtovali sredi septembra v Nemčiji.

Regijsko podružnico Huaweia smo vprašali za komentar, njihov odziv še čakamo.

Android brez Googla sicer ne bi bila novost, toda ali bi uporabniki to sprejeli?

Huawei je predan uporabi Googlove verzije operacijskega sistema Android in jo bo uporabljal, dokler bo lahko. Istočasno razvijajo tudi svoj operacijski sistem Harmony, a je vprašanje, ali je Harmony že dovolj zrel za poskus nadomeščanja Androida na pametnih telefonov.

Še pomembneje je, ali so se uporabniki, ki so navajeni na okolje Googlovih programov in storitev, pripravljeni v kratkem času navaditi na nekaj novega, drugačnega in morda celo pomanjkljivega.

To sicer ne bi bil prvi primer, da kak veliki tehnološki proizvajalec uporablja Android brez najmanjše vpletenosti Googla. Med njimi je Amazon s svojimi tablicami Fire.