Resna nevarnost: Akterji iz podzemlja ogrožajo konec epidemije

Zmanipulirani ukradeni podatki o cepivu podjetij Pfizer in BioNTech so bili objavljeni na podzemnih hekerskih forumih, objava, ki jih je vsebovala, pa spisana v slogu najbolj senzacionalističnih teorij zarot.

Neznani hekerji so v začetku decembra vdrli v računalniški sistem evropske agencije za zdravila in ukradli nekatere podatke o nastanku cepiva proti bolezni covid-19, ki sta ga razvili podjetji Pfizer in BioNTech. Zdaj so te podatke objavili na spletu, a jih predhodno spremenili tako, da bi med ljudi zasejali čim večje dvome o učinkovitosti in varnosti cepiva.

Da so se ukradeni podatki pred kratkim znašli na enem od hekerskih forumov na tako imenovanem globokem spletu, do kamor ne moremo priti z navadnim brskalnikom, temveč potrebujemo posebnega (na primer Tor), je v petek opozorila Evropska agencija za zdravila (EMA).

Baza podatkov, med katerimi je tudi zaupna interna komunikacija med zaposlenimi v podjetjih Pfizer in BioNTech, je bila podvržena manipulaciji, katere namen je bil očrnitev cepiva BNT162b2, so ugotovili preiskovalci EMA.

Cepivo, ki sta ga razvili podjetji Pfizer in BioNTech, je bilo sploh prvo na svetu, ki so ga regulatorji odobrili za začetek cepljenja proti bolezni covid-19. Foto: BioNTech

Za zdaj še neznani storilci, ki so dostop do podatkov pridobili med decembrskim hekerskim napadom, so namreč spremenili dele korespondence med podjetjema, ki sta razvili cepivo.

Iz "osveženih" sporočil je mogoče razbrati, da naj bi šlo pri razvoju oziroma varnosti ter učinkovitosti cepiva za prevaro in da naj bi za to vedeli v obeh podjetjih.

Spremenjeni ukradeni podatki so bili med drugim objavljeni na enem od ruskih "podzemnih" spletnih forumov za hekerje. Naslov objave je bil povsem v slogu spletnih strani s teorijami zarot: "Neverjetna prevara! Zlobni Pfffizer! Lažna cepiva!"

Stroka že več mesecev opozarja, da lahko dezinformacije in lažne novice o cepivu proti bolezni covid-19 resno ogrozijo doseganje precepljenosti in s tem konec epidemije, ki svet v primežu drži že eno leto. Foto: Ana Kovač

Ni sicer še znano, ali je to zbirka podatkov v velikosti približno 33 megabajtov s petimi mapami in 50 datotekami vse, kar so hekerji ukradli s strežnikov Evropske agencije za zdravila, saj preiskava še poteka.

Pfizer in BioNTech dodatnih komentarjev na to temo še ne dajeta.