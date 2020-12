Razvijalca cepiva sta v svojem sporočilu uporabila pojem "nezakoniti dostop" do (nekaterih) podatkov o razvoju svojega cepiva. Evropska agencija za zdravila (EMA), ki odloča o uporabi zdravil in cepiv v Evropski uniji, je potrdila, da so bili tarča kibernetskega napada.

Tako ameriški Pfizer kot nemški BioNTech ne verjameta, da bi napadalci oskrunili osebne podatke sodelujočih v kliničnih preizkusih ali da bi se zgodilo karkoli nezakonitega v njunih informacijskih sistemih.

Osebni podatki niso bili ogroženi

Evropska agencija za zdravila, ki trenutno pregleduje še Moderninega kandidata za cepivo proti bolezni covid-19, pa zagotavlja, da ta napad ne bo vplival na časovnico postopkov za odobritev Pfizerjevega in BioNTechovega cepiva.

Nezakoniti dostop naj bi se, kot pravijo, nanašal na dokumentacijo, povezano s postopki pridobivanja regulatornega dovoljenja. Omenjeno cepivo so že odobrili za nujno uporabo v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ter Kanadi, evropski postopek naj bi zaključili predvidoma 29. decembra.

Na Otoku so že začeli s cepljenji, v Kanadi pa bodo cepljenje začeli predvidoma v naslednjih dneh.

Zdravstvo je vedno privlačna tarča

Kibernetski napadi na zdravstvo so se v času epidemije bolezni covid-19 močno okrepili. Veliko teh napadov, poroča medijska hiša Reuters, povzročajo napadalci, ki jih podpirajo vlade držav, kot so Severna Koreja, Južna Koreja, Iran, Vietnam, Kitajska in Rusija.

Poleg kibernetskih napadov je Reuters poročal tudi o številnih primerih vohunjenja proti proizvajalcem, kot so Johnson & Johnson, Novavax in Moderna, na napade pa niso bili imuni niti državni regulatorji in Svetovna zdravstvena organizacija.

Presoja cepiv poteka nemoteno

Kibernetskim kriminalcem in njihovim naročnikom niso zanimivi samo podatki o razvoju cepiva, temveč tudi o načrtovanih distribucijskih poteh.

Evropska agencija za zdravila, katere sedež so zaradi brexita prestavili iz Londona v Amsterdam, je še sporočila, da poteka preiskava v sodelovanju z organi pregona in da napad ni ohromil njihovega delovanja.

Računalniškim kriminalcem je zelo vabljiva tarča tudi distribucija cepiv proti bolezni covid-19. Foto: Reuters

Tik pred novim poročanjem Evropskemu parlamentu

Omenjeni kibernetski napad se je zgodil le dan, preden bi Evropska agencija za zdravila morala poročati Evropskemu parlamentu o napredku pri presoji kandidatov za cepivo proti bolezni covid-19.

Razkrili so ga najprej pri družbi BioNTech, katere informacijski sistem sicer ni bil tarča tega napada, saj je to, kot so zapisali, v interesu javnega zdravja in transparentnosti.