99 balonov, oprostite, telefonov zmede Googlove zemljevide

Berlinski umetnik Simon Weckert je na duhovit način opozoril na pomanjkljivosti Googlovega načina za spremljanje prometnih razmer in z vozičkom, polnim telefonov, na povsem prazni ulici "ustvaril" velik prometni zastoj.

Neverjetno je, kako včasih (preveč) zaupamo tehnologiji, ko nas obvešča, seznanja ali usmerja. Vedno znova se nasmejimo dogodivščinam, kot so vozniki, ki so slepo zaupali navigaciji in končali v hudih zadregah.

Kaj pravzaprav pomeni rdeča obroba ceste na zemljevidu

Ko želimo izvedeti, kakšne so prometne razmere na naši poti, se vedno pogosteje zanašamo na Googlove zemljevide. Hiter pogled na našo pot in po barvi obrobe, zeleni, rumeni ali rdeči, vemo, kaj lahko pričakujemo. Ali res?

Berlinski umetnik je zbral 99 pametnih telefonov, tako svojih prijateljev kot podjetij, ki jih dajejo v najem, in jih je, kakopak vklopljene, naložil v majhen rdeč voziček. Foto: SimonWeckert.com

Pred tremi leti je na prvomajskem shodu v Berlinu tamkajšnji umetnik Simon Weckert opazil, da Googlovi zemljevidi s krvavo rdečo obrobo sporočajo hud prometni zastoj na odseku, kjer takrat ni bilo enega samega vozila.

Hitro je dojel, da je Google to (zmotno) sklepal na podlagi velikega števila pametnih telefonov, ki so tam stali. Zamikalo ga je, da takšno zmoto ponovi na še preprostejši način.

Simbolika 99 rdečih balonov

Zbral je 99 pametnih telefonov, tako svojih prijateljev kot podjetij, ki jih dajejo v najem, in jih je, kakopak vklopljene, naložil v majhen rdeč voziček.

Simbolika je očitna: pesem berlinske in nemške skupine in pevke Nene iz leta 1983 z naslovom 99 Luftballons je imela tudi svojo angleško različico 99 Red Balloons (99 rdečih baonov), besedilo pa govori o zmoti, ki so jih ti baloni povzročili.

S tem vozičkom se je Weckert sprehajal po takrat praznih berlinskih ulicah in že eno uro po začetku njegovega dalj časa trajajočega projekta je Google te ulice na svojem zemljevidu že obarval v rdeče. Gotovo je presodil, da gre za počasi premikajoče se avtobuse.

Tako preprosto, a tako učinkovito

Weckert zagotovo ni prvi, ki je prelisičil Googlove zemljevide (katerih upravitelji sicer ponosno zatrjujejo, da znajo ločiti med avtomobili in motocikli), a je njegov način nedvomno najpreprostejši.

Berlinski umetnik je ob tem poudaril, da njegov namen ni bil, da bi se norčeval iz Googlovih zemljevidov ali mimoidočih, temveč je želel povedati zanimivo in pomembno zgodbo.

Weckert gotovo ni prvi, ki je prelisičil Googlove zemljevide, a je njegov način nedvomno najpreprostejši. Foto: SimonWeckert.com

Kdo se komu prilagaja

"Zanimata me povezava med tehnologijo in družbo ter vpliv tehnologije in kako nas ta oblikuje. Zdi se mi, da se tehnologija ne prilagaja nam, temveč ravno obratno."

Ta vpliv je pokazal ravno na primeru Googlovega zemljevida: če nam ti javijo zastoj, pravi ali lažni, nas s tem preusmeri na neko drugo pot, ki morda niti ni primerna za tako povečano količino prometa.

"Zanimata me povezava med tehnologijo in družbo ter vpliv tehnologije in kako nas ta oblikuje. Zdi se mi, da se tehnologija ne prilagaja nam, temveč ravno obratno." Foto: SimonWeckert.com

Zabavno, a bolj kot to tudi poučno

Weckert je svoj projekt objavil na svoji spletni strani že pred nekaj tedni, a šele ko se je pred nekaj dnevi beseda razširila na Twitter in od tam viralno naprej, je svet izvedel zanj (tudi ta prispevek zdaj pripomore k temu).

A bolj kot to, da nas zabava, je ta projekt nazoren opomnik, da tehnologiji, čeprav nam lahko marsikdaj zelo pomaga, ne smemo slepo in brezpogojno zaupati ter ji ne smemo dovoliti, da iz našega pomočnika preraste v našega vladarja.