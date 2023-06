6 top poletnih aktivnosti na prostem za pse in njihove lastnike

Oglasno sporočilo

Poletje je čudovit letni čas, ko narava zaživi z živahnimi barvami in postreže s toplim vremenom. To je popoln letni čas za dejavnosti na prostem in kakovostno preživljanje časa z vašim štirinožnim ljubljenčkom. Za vas smo zbrali šest poletnih aktivnosti za pse in njihove lastnike. Ko se boste podali na pustolovščine, ne pozabite posneti dragocenih trenutkov z uporabo izjemnih funkcij pametnih telefonov serije Galaxy S23 . Potopimo se v svet zabave in raziskovanja na prostem!

Foto: Samsung

1. Pohodniške pustolovščine

Poletje prinaša čudovite poglede na zeleno pokrajino in prijetne temperature, zaradi česar je idealen čas za pohodništvo v družbi štirinožnih prijateljev. Skupaj lahko odkrivamo slikovite poti, raziskujemo skrite bisere narave in uživamo v lepoti narave. Z izboljšanimi zmogljivostmi kamere v telefonih serije Galaxy S23 bodo posnetki dogodivščin še bolj zanimivi. S temi pametnimi telefoni lahko zabeležite vsak korak potovanja in poskrbite, da bodo spomini živeli večno.

2. Zabava s frizbijem v parku

Odpravite se v najbližji park na razburljivo igro frizbija s svojim psom. Opazujte, kako skače in se trudi ujeti leteči disk ter tako pokaže vso svojo spretnost. Zaslonska tehnologija telefonov Galaxy S23 serije zagotavlja optimalno vidljivost tudi v svetlih sončnih dneh, zato lahko brez težav posnamete vse pasje akrobacije v zraku.

3. Trening agilnosti

Izzovite fizične sposobnosti svojega psa s treningom agilnosti oz. okretnosti. Na dvorišču postavite ovire ali poiščite lokalne centre za usposabljanje, ki ponujajo tovrstne tečaje. Ujemite trenutke zmagoslavja, ko vaš pes elegantno manevrira skozi predore, vijuga med drogovi in premaguje ovire. Za edinstven posnetek na kameri telefona Galaxy S23 serije uporabite funkcijo Slow Motion in vaš pasji prijatelj bo ujet v objektiv v počasnem posnetku.

4. Dan na plaži

Ko termometer doseže visoke temperature, je dan na plaži s kosmatincem odlična ideja. Seveda je potrebno poskrbeti za zadostno količino vode in senco, vendar psi prav tako kot mi, uživajo v občutku peska med tačkami in osvežujočem morskem vetriču. Ujemite njihove radostne izraze, ko lovijo valove in se igrajo v vodi. Telefoni Galaxy S23 serije s svojo izjemno življenjsko dobo baterije omogočajo, da zabeležite prav vse nepozabne trenutke na plaži od jutra do večera, brez skrbi, da bi vam zmanjkalo energije.

Foto: Samsung

5. Kampiranje in pohodništvo v naravi

Ni lepšega od noči pod zvezdami z našim pasjim sopotnikom. Odkrijte kampe, pojdite na slikovite pohode ali pa se ob tabornem ognju povežite s svojim kosmatincem. Ujemite prijetne trenutke in zvezdnato nebo z možnostjo Astrophoto na telefonih Galaxy S23 serije.

6. Kolesarjenje za aktivne

Vožnje s kolesom so odlična priložnost za vadbo, tako za vas kot za vašega pasjega prijatelja. Investirajte v kakovosten pasji kolesarski povodec ali košarico in uživajte v osvežujočem vetru, medtem ko raziskujete kolesarske poti ali zelene parke. Zahvaljujoč mobilni platformi Snapdragon® Gen 2, najzmogljivejši in najučinkovitejši platformi na pametnem telefonu Galaxy doslej, lahko zajamete dinamične akcijske posnetke.

Nič ni lepšega kot preživljati brezskrbne poletne dni na prostem s psom. Ne glede na to, ali izberete pohod, se igrate na plaži ali pa se podajate na nove pustolovščine, so pametni telefoni Galaxy S23 popoln spremljevalec za dokumentiranje teh neprecenljivih trenutkov.

Še razmišljate o izbiri štirinožnega prijatelja?

Vabimo vas, da obiščete spletno mesto kampanje Vidi več kot le barve, kjer boste našli celotno zbirko fotografij psov in seznam povezav do zavetišč, ki sodelujejo v kampanji. Morda prav tam najdete svojega novega najboljšega prijatelja.

Foto: Samsung

Samsung je v sodelovanju s hrvaškimi, slovenskimi in srbskimi društvi za zapuščene živali pripravil kampanjo Vidi več kot le barve. Kampanja je imela tri glavne cilje: izpostaviti pomen posvojitev, promovirati odgovorno lastništvo in pomagati zavetiščem pri iskanju novih domov za zapuščene ljubljenčke, katerih število iz dneva v dan narašča. S to akcijo je podjetje želelo pokazati, da so zapuščene hišne živali veliko več kot le barve – prinašajo neverjetna čustva, ljubezen in srečo, z vodilno mislijo, da si vsaka zapuščena žival zasluži dom, poln ljubezni, ne glede na vrsto, barvo ali posebne zdravstvene potrebe. Psi iz različnih zavetišč so postali zaščitni obrazi kampanje, njihove edinstvene zgodbe in značaji pa so bili ujeti z objektivom pametnega telefona Galaxy S23 Ultra.

Ne zamudite priložnosti, da doživite edinstveno razstavo Instadog Photo Expo, kjer so v ospredju štirinožni prijatelji in ljubezen, ki nam jo prinašajo. Od 19. do 30. junija 2023 obiščite nakupovalno središče Citypark v Ljubljani in se poglobite v svet neverjetnih fotografij, ki so jih ljubitelji psov delili na Instagramu v sklopu kampanje Vidi več kot le barve.

S posebno ponudbo glejte najljubše vsebine brez oglasov

Ob nakupu telefona Galaxy S23 serije vam Samsung podarja do štiri mesece brezplačne storitve YouTube Premium na vaši napravi Samsung Galaxy. Tako boste lahko brskali po nasvetih za okretnost kužkov brez motečih oglasov in brez omrežne povezave Wi-Fi.



Ponudba velja od 1. 6. 2023. do 1. 8. 2024.

Prostora ni nikoli preveč! Tudi vas skrbi, da boste na mobilnem telefonu imeli premalo prostora? Ta izjemna ponudba uporabnikom, ki so se odločili za nakup in aktivacijo Galaxy S23, Galaxy S23+ ali Galaxy S23 Ultra, omogoča brezplačno šestmesečno poskusno različico Microsoft 365 Basic OneDrive, ki vključuje kar 100 GB prostora za shranjevanje v oblaku. Tako boste imeli dovolj prostora za shranjevanje svojih najljubših fotografij in videoposnetkov hišnega ljubljenčka, vedno dosegljivih in sinhroniziranih na vseh vaših napravah.



Ponudba velja med 1. 6. 2023 in 31. 12. 2023.





Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.