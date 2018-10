Tu preverite, ali ste zadeli na loteriji, kjer glavne nagrade noče nihče

Če ste uporabnik družbenega omrežja Facebook, kar skoraj vsak drugi Slovenec tudi je, je nagrada potrditev, da je bil vaš uporabniški račun eden od približno 30 milijonov, ki so bili žrtev pred približno dvema tednoma razkritega hekerskega napada. Preberite, kje lahko preverite, ali je hekerjem uspelo pridobiti vašo telefonsko številko, e-poštni naslov, obiskane lokacije in celo seznam oseb, ki ste jih iskali.

Facebook je v petek, 28. septembra, razkril hekerski napad, ki je bil posledica varnostne luknje v tehnološki infrastrukturi družbenega omrežja. Napadalci so za pridobitev dostopa do osebnih podatkov izkoristili napako v enem od mehanizmov, s katerim lahko uporabnik preveri svoje nastavitve zasebnosti. Več o tem preberite tukaj:

V nevarnosti naj bi bilo okrog 50 milijonov uporabnikov, ki jih je Facebook nato izpisal iz družbenega omrežja in izbrisal njihova digitalna potrdila, kar je pomenilo, da so se morali v Facebook z geslom prijaviti še enkrat. Za vsak primer je podoben ukrep Facebook izvedel še pri dodatnih 40 milijonih uporabnikov.

Še papige se ne ponavljajo toliko kot Facebook

V včerajšnji izjavi za javnost je Facebook nato razkril podrobnejše informacije o incidentu. Izkazalo se je, da je bilo prizadetih "samo" 30, ne 50 milijonov uporabnikov, a je bila to tudi edina dobra novica. Pri 29 milijonih so si hekerji namreč na široko odprli vrata do njihovih osebnih podatkov, tudi nekaterih najintimnejših. En milijon uporabnikov so na srečo pustili pri miru.

Sedež Facebooka se nahaja na naslovu 1 Hacker Way v Menlo Parku v Silicijevi dolini v Kaliforniji. Ime ulice, torej Hekerska pot 1, v zadnjem času zaradi številnih incidentov z varnostjo na družbenem omrežju ne bi moglo biti bolj primerno. Foto: Reuters

V poročilu o hekerskem napadu je bil medtem zapisan tudi že znani stavek "Zelo nam je žal" (We're very sorry), ki ga Facebook v zadnjem času uporablja kar pogosto, za svoje napake pa se opravičuje tudi v videospotih.

Foto: Matic Tomšič

Če ste uporabnik Facebooka in ste trenutno prijavljeni v družbeno omrežje, lahko kliknete na to povezavo in preverite, ali so hekerji zlorabili tudi vaš uporabniški račun in vdrli v vašo zasebnost. Če boste na dnu spletne strani, ki se bo odprla, videli spodnje sporočilo, ste lahko pomirjeni:

Sporočilo Facebooka: "Preiskava še vedno poteka, a glede na do zdaj zbrane podatke napadalci niso pridobili podatkov, povezanih z vašim uporabniškim računom." Foto: Matic Tomšič

Kakšno sporočilo pa so dobili uporabniki, ki so se znašli med žrtvami za zdaj še neznanih hekerjev?

V njihovem primeru je Facebook na zgornje vprašanje (Is my Facebook account impacted by this security issue?) odgovoril z odebeljenim Yes, kar pomeni, da je bil njihov uporabniški račun eden od napadenih.

Foto: Twitter

Sledil je seznam cele vrste kategorij osebnih podatkov, do katerih se je uspelo prebiti hekerjem.

Pri 15 milijonih uporabnikov so bili to zgolj podatki za stik (e-poštni naslov, telefonska številka ali oboje), o 14 milijonih uporabnikov pa so hekerji izvedeli še precej več, je na Twitterju razkril novinar ameriškega medija The New York Times Mike Isaac, ki se je prav tako znašel med njimi.

now the negative: if you've been affected by this attack, this is the wealth of personal information they've accessed.



the below screen is for my personal account, which was affected. thanks Facebook! pic.twitter.com/aa7jaEepro — rat king (@MikeIsaac) October 12, 2018

Napadalci so v njegovem primeru namreč pridobili dostop ne le do njegovih podatkov za stik, temveč tudi do informacij o njegovem spolu, jeziku, spolni usmerjenosti, religiji, domačem naslovu, starosti, napravah in lokacijah, s katerimi se prijavlja oziroma od koder se je prijavljal v Facebook, ljudeh, ki jim sledi na Facebooku, in celo o zadnjih 15 ljudeh, ki jih je iskal na Facebooku.

"Komaj čakam, da me začnejo izsiljevati s tem, da sem po Facebooku iskal imena svojih nekdanjih deklet," je bil na Twitterju sarkastičen Isaac.

