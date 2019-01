Sneg, dež in laži: kaj je v ozadju vremenskih napovedi na telefonih?

Aplikacije, ki prikazujejo vremensko napoved, delujejo najbolje, če jim uporabnik dovoli, da dostopajo do lokacije njegovega pametnega telefona. Težava je, da precej aplikacij to dovoljenje zlorablja v lastno korist.

Aplikacije, ki prikazujejo vremensko napoved, delujejo najbolje, če jim uporabnik dovoli, da dostopajo do lokacije njegovega pametnega telefona. Težava je, da precej aplikacij to dovoljenje zlorablja v lastno korist. Foto: Matic Tomšič

Los Angeles, drugo največje mesto v Združenih državah Amerike, toži razvijalca znane vremenske aplikacije The Weather Channel, ker je podatke o lokaciji uporabnikov zlorabil v komercialne namene, ki niso na noben način povezani z vremenom, oziroma jih prodajal naprej, je v četrtek poročal ameriški medij The New York Times.

Aplikacija The Weather Channel je med drugim podprta z umetno inteligenco Watson, ki jo razvija starševsko podjetje razvijalca aplikacije. To je ameriški računalniški velikan IBM. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Aplikacijo, ki jo je na svoje naprave preneslo že več kot sto milijonov ljudi, tudi številni Slovenci, upravlja podjetje The Weather Company, ki je med drugim lastnik najbolj obiskane spletne strani z vremenskimi napovedmi weather.com.

Grešili so tako rekoč vsi največji

The Weather Channel še zdaleč ni edina prepoznavna vremenska aplikacija, ki je dovoljenje za dostop do podatkov o lokaciji uporabnika izrabila za prodajo teh podatkov tretjim osebam, ki so jih nato uporabile v oglaševalske namene oziroma za analizo trga.

Tega početja so bili med drugim krivi tudi:

- Accuweather, ki so ga leta 2017 zasačili ne le pri prodaji osebnih podatkov uporabnikov, temveč celo pri sledenju lokaciji takrat, ko je imel uporabnik lokacijske storitve izključene;

- WeatherBug, ki je podatke uporabnikov posredoval več različnim oglaševalskim agencijam, med drugim platformi spletnega veletrgovca Amazon;

- Weather Forecast - World Weather Accurate Radar, ena največkrat prenesenih vremenskih aplikacij za mobilni operacijski sistem Android, ki ni zbirala in naprej posredovala le podatkov o lokaciji, temveč tudi številke IMEI, ki služijo kot identifikatorji mobilnih naprav, je ta teden razkril medij The Wall Street Journal.

Nočem, da se moj dom znajde na enem od seznamov lokacij. Kaj lahko storim?

Najbolj zanesljiv in najcenejši način, da se to ne bo zgodilo, je, da za vremensko napoved ne prosite namenske aplikacije, temveč jo poiščete v spletnem brskalniku pametnega telefona ali tablice ali pa kar na osebnem računalniku.

Tako rekoč edina pomanjkljivost tega postopka je, da vzame deset sekund več od uporabe vremenske aplikacije, saj je treba odpreti brskalnik in v iskalnik, na primer Google ali Najdi.si, vpisati ime kraja, za katerega želite izvedeti, ali bo naslednji teden tam snežilo.

Google informacije o vremenu pridobi z že omenjenega portala weather.si, Najdi.si pa pri Agenciji za okolje RS (Arso). Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Alternativa je tudi nakup ene od plačljivih vremenskih aplikacij. Njihovi razvijalci v nasprotju s tistimi, ki izdajajo brezplačne aplikacije, prihodka od prodaje podatkov o uporabnikih namreč ne potrebujejo krvavo, saj ga prejemajo že s prodajo aplikacije.

Vsak teden jih nekdo prosi, ali bi jim morda prodali podatke o uporabnikih

Ena najbolj znanih tovrstnih aplikacij je Dark Sky, ki stane približno tri evre. Razvijalci Dark Sky so v sporočilih za javnost že večkrat poudarili, da podatkov o uporabnikih nikoli ne bodo delili oziroma prodali tretjim osebam, in tudi razkrili, kako pogosto jih k "sodelovanju" vabijo različne oglaševalske agencije.

At least once a week someone asks us to sell them our users' location data. It makes one wonder how many apps are actually doing it. — The Dark Sky Company (@DarkSkyApp) July 27, 2017

"Vsaj enkrat na teden nas nekdo vpraša, ali bi jim prodali podatke o naših uporabnikih. Res si zamisliš, koliko razvijalcev aplikacij to tudi v resnici stori," so pri Dark Sky poleti 2017 zapisali v zgornji objavi na Twitterju.

Aplikacija Dark Sky sicer ni na voljo slovenskim uporabnikom naprav z operacijskim sistemom Android, a nič hudega, saj lahko namestijo še boljšo alternativo, in sicer aplikacijo Carrot Weather, ki je celo brezplačna (in na voljo tudi za iPhone).

Carrot je partner podjetja Dark Sky in za prikazovanje vremenskih napovedi uporablja njihove podatke, tako kot Dark Sky pa tudi aplikacija Carrot, ki jo razvija velik zagovornik varovanja zasebnosti Brian Mueller, zagotavlja, da podatkov o uporabnikih nikoli ne bo delila s tretjimi osebami oziroma z njimi kovala dobička.

Da njihovih podatkov ne bo prodal naprej, Carrot Weather uporabnikom večkrat zagotovi na šaljiv način. V tem primeru uporabnika miri, da bo njegova zgodovina lokacij ostala zasebna, ker nikogar ne zanima, katere konvencije "za odrasle" redno obiskuje. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

