Slovenci prejemajo nevarna sporočila: pozor, nikar jih ne odpirajte

Goljufi svoje žrtve h kliku na povezavo v sporočilu SMS pogosto poskusijo pripravili z obvestilom, da so prejeli fotografijo ali da jih je nekdo označil. To velja tudi za primer sporočila, ki smo ga dobili mi. Foto: Matic Tomšič

Več bralcev nas je v zadnjih dneh obvestilo, da so prejeli SMS-sporočila z neznanih telefonskih številk, ki vsebujejo obvestila, da so bili "označeni" in spletno povezavo. Ta vodi v bolj temne dele svetovnega spleta, kjer je mogoče hitro narediti napako, ki jo lahko močno obžalujemo. Če prejmete takšno sporočilo, ga ignorirajte.

Scenariji, ki se lahko zgodijo, če odpremo povezavo

Povezave v sporočilih smo preverili s pametnim telefonom, ki ga uporabljamo kot poligon za takšne primere. Ugotovili smo, da vodijo do več različnih prevar, katerih namen je žrtev:

- s pretvezo sodelovanja v nagradni igri, za katero goljufi zlorabljajo logotipe in imena Slovencem znanih trgovskih verig, prepričati, da se včlani v plačljiv SMS-klub,

- prek kviza o denarnem stanju prepričati, da namesti tako rekoč neznano aplikacijo za pomoč pri športnih stavah, ki je sicer naložena na načeloma zaupanja vreden servis Google Play Store,

- prek izpolnjevanja vprašalnika prepričati, da najprej namesti širši, javnosti neznan servis z aplikacijami in šele nato izbrano aplikacijo,

- prepričati, da namesti aplikacijo za tako rekoč neznano storitev VPN.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) je uporabnikom pred časom svetovala, naj sporočila, ki vsebujejo tovrstne spletne povezave, nemudoma izbrišejo oziroma naj nikar ne odpirajo povezav, saj lahko vodijo do nevarnih spletnih mest. Foto: Matic Tomšič

Izjemno nevarni sta predvsem tretja in četrta prevara, saj uporabnika pošiljata tja, kjer nadzora in varnosti tako rekoč ni. V tretjerazrednih servisih z aplikacijami praviloma kar mrgoli virusov, trojanskih konjev in druge zlonamerne programske opreme, ki lahko uporabnika izpostavijo kraji osebnih podatkov ali popolnemu prevzetju nadzora nad njegovim pametnim telefonom.

Nameščanje aplikacije VPN, za katero ni slišal še nihče, je medtem res izredno slaba ideja. VPN ali Virtual Private Network, kar lahko prevedemo v navidezno zasebno omrežje, deluje tako, da se naša naprava najprej poveže z oddaljenim računalnikom (tako imenovanim proxy ali namestniškim strežnikom), prek katerega nato obiskujemo druga spletna mesta. VPN, ki se reklamira prek sumljivih SMS-sporočil, je zelo verjetno goljufiva operacija, namenjena prestrezanju vseh podatkov, ki se v splet stekajo prek uporabnikovega pametnega telefona.

Če aplikacija obljublja 75-odstotno zanesljivost pri napovedovanju izidov športnih obračunov, se ji ognite v širokem loku. Enako številnim šarlatanom, ki podobno obljubljajo na Facebooku in za svoje "nasvete" seveda zaračunavajo. Foto: Matic Tomšič

O včlanitvah v plačljive SMS-klube smo na Siolu pisali že veliko, pa vendar znova: gre za prevaro, ki uporabnika pogosto brez njegove vednosti naroči na ničvredne multimedijske vsebine. Njegovo položnico za telekomunikacijske storitve lahko s tem dodatno obremeni tudi za več kot 20 evrov mesečno. Kdor mobilno naročnino plačuje prek trajnika in svojih financ ne spremlja natančno, tega morda sploh ne bo opazil.

Še dve obliki goljufivih sporočil, ki jih pogosto prejemajo slovenski uporabniki pametnih telefonov. | Foto: Varni na internetu

Prejel sem to sporočilo. Kako so sploh našli mojo telefonsko številko?

Strokovnjake podjetja TSmedia, ki izdaja Telefonski imenik Slovenije, smo že pred časom vprašali, kako prevaranti sploh lahko najdejo telefonske številke slovenskih uporabnikov in jih zasujejo z goljufivimi SMS-sporočili.

Pojasnili so, da je to mogoče izvesti na več načinov:

- prevarant je bazo telefonskih številk kupil od ponudnika storitev obveščanja prek SMS-sporočil, ki v resnici ima dovoljenje uporabnikov, da jim lahko pošilja sporočila,

- prevarant je bazo telefonskih številk pridobil po nezakoniti poti, na primer jo ukradel prek kibernetskega vdora v drug računalniški sistem,

- prevarant uporablja računalniški program, ki samodejno pošlje SMS-sporočila na vse mogoče telefonske številke, na primer od 03100000 do 031999999,

- zelo malo verjetno pa je, da prevarant, ki pošilja nadležna SMS-sporočila, ima svojo bazo naročnikov, od katerih je enkrat prej na tak ali drugačen način že dobil dovoljenje, da od njega lahko prejemajo promocijska sporočila.

Spomnimo, kaj se je leta 2018 zgodilo v primeru Hallo Kupon: sredi januarja lani je več slovenskih uporabnikov na mobilne telefone prejelo sporočilo s pozivom k obisku spletne strani hallokupon.si in nakupu vinjete za leto 2018 po občutno znižani ceni. Ob klicu na priloženo telefonsko številko za sprejemanje naročil se nato ni javil nihče, marsikdo pa je prepozno opazil, da je poklical plačljivo številko (090). Sodeč po objavah na Facebooku se je opeklo ogromno slovenskih uporabnikov, nekatere je goljuf obral tudi za več kot sto evrov. Foto: Matic Tomšič

Po nesreči sem se včlanil v plačljiv SMS-klub. Kaj lahko storim, da mi prenehajo zaračunavati pet evrov na teden?

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) uporabnikom, ki so postali žrtev nenamerne včlanitve v plačljiv SMS-klub, svetuje, naj se za pomoč obrnejo na svojega telekomunikacijskega operaterja oziroma da od njega zahtevajo blokado komercialnih sporočil.

Alternativa je vzpostavitev stika neposredno z gostiteljem ene od platform, prek katerih delujejo plačljivi SMS-klubi, še bolj zanesljivo pa je pošiljanje ključne besede za odpoved storitve na ustrezno telefonsko številko. To so najpogostejše številke:

NTH AG. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk: 3838, 3443, 6060, 3223, 4343, 3888. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta customer.care@ccsupport.biz ali telefon 01 600 18 50 (med delavniki od 9. do 17. ure). Splošni pogoji in pravila uporabe.



DIMOCO GmbH. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk: 3322, 3663, 6655, 6677, 6886, 3500. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta office@dimoco.si ali telefon 01 8888 689. Splošni pogoji in pravila uporabe.



12MEDIA, d. o. o. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk: 6633, 6116, 3883. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta info@12media.si ali telefon 01 237 33 04. Splošni pogoji in pravila uporabe.



IT Ena, d. o. o. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na številko 3600. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta info@it1.si ali telefon 059 699 299. Splošni pogoji in pravila uporabe.



MobileNobo. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključni besedi STOP NOBO na številko 3838. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta mobilenobo.slo@ccsupport.biz ali telefon 01 600 19 02. Splošni pogoji in pravila uporabe.

