Izdajal lažne račune za rabljena vozila

Novomeški kriminalisti so na okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper osumljenega državljana Srbije in njegovo slovensko družbo, ki se ukvarja s preprodajo rabljenih vozil na srbski trg. Med preiskavo so ugotovili, da je osumljeni sestavljal račune o prodaji rabljenih vozil, v katere je vpisoval lažne podatke o vrednosti vozil.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto so med kriminalistično preiskavo ugotovili, da je osumljenec storil več kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 235. členu kazenskega zakonika. Kot odgovorna oseba je sestavil več kot 200 računov o prodaji rabljenih motornih vozil poslovno povezanim srbskim družbam, v katere je vpisal lažne podatke o nižji vrednosti vozil, so sporočili s PU Novo mesto.

Kriminalisti so ugotovili, da so računi izkazovali tudi več kot 50 odstotkov nižjo vrednost od nabavne vrednosti posameznega vozila. Osumljenec je tako družbi znižal osnovo za odmero davka od dohodka pravnih oseb in s tem oškodoval državni proračun. Hkrati je kupcem, srbskim družbam, na podlagi lažnih računov omogočil plačilo nižjih uvoznih dajatev, s čimer je bil oškodovan proračun Republike Srbije.

Osumljeni je lažne račune zavedel v svoje poslovne evidence in knjige, ki so bile nato podlaga za mesečne obračune DDV, ki jih je predložil finančnemu organu. Ta je navedene nepravilnosti zaznal in o sumu storitve kaznivega dejanja obvestil policijo. Predkazenski postopek je usmerjalo okrožno državno tožilstvo v Krškem. Za kaznivo dejanje ponareditev ali uničenje poslovnih listin po členu 235 kazenskega zakonika je predpisana kazen zapora do dveh let, so še sporočili s PU Novo mesto.