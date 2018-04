Rad bi imel plačljive aplikacije, a zanje ne bi plačeval. Kaj lahko storim?

Za aplikacijo App Hoarder najverjetneje ni slišal še nihče, saj je bila prvič objavljena šele danes, na svoje pametne telefone pa jo je do zdaj preneslo manj kot tisoč uporabnikov. Besedo o njej je na spletnem forumu Reddit razširil kar njen razvijalec in priznal, da je to storil zato, ker še nima denarja za oglaševanje, uporabnikom Reddita, med katerimi so številni programerji, pa ponudil tudi pregled programske kode aplikacije. Na Redditu so njegovo iskrenost nagradili s številnimi prenosi aplikacije. Foto: Google Play

Aplikacija App Hoarder po namestitvi in prvem zagonu uporabniku pokaže meni z drugimi aplikacijami, ki jih je tisti dan mogoče dobiti brezplačno. Med njimi so tako igre in zabavne aplikacije kot orodja za delo, izboljšanje produktivnosti in optimizacijo mobilne naprave.

Opis aplikacije, ki je trenutno brezplačna, v App Hoarderju vsebuje ime razvijalca, povprečno oceno aplikacije na servisu Google Play, število dozdajšnjih nakupov aplikacije, siceršnjo ceno aplikacije (v tem primeru 3,98 evra) in datum zadnje posodobitve aplikacije. Če aplikacija vsebuje oglase, bo zraven opisa oznaka "Ads". Foto: Matic Tomšič

Ko uporabnik na seznamu najde aplikacijo, ki mu je všeč, pritisne na gumb Install in App Hoarder ga bo preusmeril nazaj na uradno Googlovo trgovino z aplikacijami Google Play, od koder jo bo lahko namestil na svojo napravo.

Ker App Hoarder ne deluje kot samostojna trgovina z aplikacijami, temveč le kot posrednik, tudi ni tveganja, da bi njen razvijalec uporabniku podtaknil zlonameren program oziroma je to tveganje enako majhno kot pri nameščanju aplikacij po uradni poti.

Pritisk na obkroženo ikono zraven lupe, ki omogoča iskanje aplikacij, odpre filter, v katerem lahko uporabnik spreminja številne parametre prikazovanja aplikacij, ki so trenutno v promocijski akciji. Ti parametri so med drugim zvrst aplikacij (igre, produktivnost, orodja), prikaz glede na najnižjo ali najvišjo ceno in glede na priljubljenost, ali aplikacija vsebuje oglase in tako dalje. Foto: Matic Tomšič

Če uporabnik to želi, lahko aplikacijo App Hoarder poveže tudi s svojim lastnim seznamom želja v trgovini Google Play. Seznam želja, če ga je uporabnik ustvaril, vsebuje tiste aplikacije, ki jih želi imeti, a so plačljive in zanje ne želi zapravljati. Če bodo kdaj brezplačne, bo App Hoarder uporabnika o tem takoj obvestil.

Poudariti je sicer treba, da je aplikacija App Hoarder še vedno v razvoju in da se lahko zaradi tega občasno sesuje oziroma pokaže druge znake nestabilnosti, a mi takšnih izkušenj po nekaj urah uporabe nismo imeli.

Kot precej brezplačnih aplikacij tudi App Hoarder uporabniku občasno pokaže oglase. Kdor želi različico brez oglasov, lahko kupi polno različico aplikacije za 2,89 evra. Oglasi sicer v nobenem primeru ne vplivajo na funkcionalnost aplikacije App Hoarder.

Aplikacijo App Hoarder lahko namestite tukaj.

